O testach poinformował rosyjski państwowy kanał Rossija 1 w programie "Wieści". Podczas jednej z prób dwa niewielkie aerostaty o objętości około 150 m³ każdy zostały wyniesione na wysokość mniej więcej 100 metrów. Między nimi rozciągnięto konstrukcję o długości około 100 metrów, przypominającą kurtynę z lin. W pokazanej próbie bezzałogowiec zahaczył o zaporę, a jego śmigło zostało unieruchomione przez elementy konstrukcji.

Rosyjscy konstruktorzy przekonują, że nie chodzi wyłącznie o fizyczne przechwytywanie dronów. Sama obecność balonów i rozpiętych między nimi przewodów może zmuszać bezzałogowce do zmiany wysokości lotu. W założeniu miałyby omijać przeszkodę od góry, a wtedy stawałyby się łatwiejsze do wykrycia przez radary i zwalczania przez klasyczne systemy obrony powietrznej. Według deklaracji przedstawianych w rosyjskich mediach technologia jest już przygotowana do produkcji seryjnej.

Pomysł znany od czasów wojen światowych

Konstrukcja jest prostą adaptacją rozwiązania znanego od ponad wieku. Balony zaporowe wykorzystywano podczas I i II wojny światowej do utrudniania lotnictwu przeciwnika wykonywania ataków z małej wysokości. Samoloty musiały omijać sieć lin i balonów, co ograniczało możliwości prowadzenia nalotów. Teraz ta sama koncepcja jest dostosowywana do zupełnie innego zagrożenia - stosunkowo niewielkich i tanich bezzałogowców.

Co ciekawe, Rosja już jakiś czas temu ogłosiła plany wykorzystania bardzo podobnego rozwiązania do ochrony swoich zakładów przed ukraińskimi dronami. We wrześniu 2025 roku jedno z przedsiębiorstw rosyjskiego przemysłu chemicznego w obwodzie tulskim ogłosiło przetarg na zakup systemu aerostatowego. Wartość zamówienia przekraczała 9 mln rubli, a instalacja konstrukcji miała zostać wykonana w ciągu około miesiąca. Nazwy przedsiębiorstwa nie ujawniono.

Kolejna warstwa obrony przed dronami

Za realizację tamtego projektu odpowiadała rosyjska firma Stratospheric Systems. Planowano wykorzystanie grupy aerostatów połączonych specjalną siatką przeznaczoną do zatrzymywania dronów. Producent deklarował również możliwość wyposażenia balonów w system walki elektronicznej. Już wtedy zwracano jednak uwagę na zasadniczy problem takiego rozwiązania, a mianowicie utrzymywanie rozległej zapory w powietrzu przez cały czas jest trudne i kosztowne. Bardziej prawdopodobny był więc scenariusz, w którym aerostaty byłyby rozwijane dopiero w okresach podwyższonego zagrożenia.

Obecne testy sugerują, że pomysł nie został porzucony, ale jest rozwijany w kierunku systemu przechwytywania dronów. Nie wiadomo jednak, na jak dużą skalę rozwiązanie może zostać zastosowane i jak będzie zachowywało się w warunkach rzeczywistych. Jego skuteczność zależeć będzie między innymi od liczby balonów, rozpiętości zapory, warunków atmosferycznych oraz możliwości wykrywania i omijania jej przez atakujące bezzałogowce.

Rosjanie twierdzą, że do ochrony jednego dużego obiektu potrzebnych może być co najmniej 10 takich balonów. Oznacza to, że w przypadku rozległych zakładów przemysłowych konieczne byłoby stworzenie całych wieloelementowych systemów zaporowych. Niemniej, w połączeniu z radarami, systemami walki elektronicznej i klasyczną obroną przeciwlotniczą, aerostaty mogą tworzyć kolejną warstwę ochrony przed masowymi atakami bezzałogowców.