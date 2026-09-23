Rosja też chce straszyć "Babą Jagą". Opracowała ciężkiego drona bombowego

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Rosja rozwija własnego ciężkiego drona bojowego. Konstrukcja Mangas ma być odpowiedzią na ukraińskie bezzałogowce Wampir, które rosyjscy żołnierze określają mianem "Baby Jagi". I choć rosyjskie Ministerstwo Obrony po raz pierwszy pokazało maszynę podczas działań bojowych dopiero we wrześniu 2026 roku, ślady jej rozwoju sięgają co najmniej 2025 roku. Analiza organizacji InformNapalm pozwala natomiast prześledzić powiązania projektu z konkretnymi osobami i firmami.

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Rosyjski dron Mangas z wieloma wirnikami w locie nad lasem, rozpyla substancje na drzewa.
Nowy rosyjski dron Mangas ma konkurować z ukraińską "Babą Jagą". Ujawniono, kto za nim stoiTelegram/NRTKdomena publiczna

Ciężkie wielowirnikowce stały się jednym z charakterystycznych elementów wojny w Ukrainie. Szczególną uwagę zwracają tu drony Wampir - duże bezzałogowce Kijowa zdolne do przenoszenia znacznych ładunków, wykorzystywane zarówno do ataków, jak i zadań logistycznych. Rosyjscy wojskowi i blogerzy od dawna zwracali uwagę na brak masowo produkowanego odpowiednika tego rodzaju konstrukcji po stronie rosyjskiej.

Odpowiedź Kremla na "Babę Jagę"

Taką odpowiedzią ma być właśnie Mangas - to ciężki heksakopter wielokrotnego użytku, który może pełnić funkcję taktycznego drona bombowego, ale jest również przystosowany do transportu zaopatrzenia, w tym żywności i amunicji na pozycje znajdujące się w pobliżu linii frontu. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że Mangas jest już wykorzystywany przez żołnierzy 11. Korpusu Armijnego zgrupowania "Siewier", a na dowód pokazało nagranie przedstawiające użycie maszyny w warunkach bojowych.

Według rosyjskiego MON dron może wykorzystywać kamerę termowizyjną, dzięki czemu nadaje się również do operacji nocnych. W opisywanym przez resort przypadku operator miał za pomocą termowizji wykryć przeciwnika znajdującego się w schronie, a następnie zrzucić na cel ładunek bojowy. Te informacje pochodzą jednak wyłącznie z rosyjskiego źródła i nie zostały niezależnie potwierdzone.

Konstrukcja jest zasilana akumulatorem i wyposażona w autopilota. Rosjanie deklarują również zastosowanie rozwiązań mających chronić drona przed zakłóceniami elektronicznymi. Podawany maksymalny zasięg lotu przy minimalnym ładunku wynosi do 50 km. W materiałach dotyczących Mangasa prezentowano m.in. system zrzutu ładunku oraz loty z makietą przeciwpancernej miny TM-62.

Ciężkie heksakoptery dla rosyjskich sił

Maszyna nie jest jednak zupełnie nowym projektem. Pierwsze publicznie udokumentowane informacje o Mangasie pojawiły się we wrześniu 2025 roku. Wówczas informowano o rozpoczęciu w Buriacji produkcji ciężkich heksakopterów dla rosyjskich sił. Dalsze materiały pokazywały drony podczas lotów oraz ich wykorzystanie do transportu zaopatrzenia.

Na początku 2026 roku Chingis Dambijew, związany z projektem rosyjski bloger wojskowy, twierdził, że Mangasy wykonały już ponad 500 lotów bojowych. Nie ma jednak niezależnego potwierdzenia tej liczby, a dostępne dane z otwartych źródeł nie wskazują obecnie na masowe wykorzystanie tego typu konstrukcji przez rosyjskie wojska.

Kto stoi za Mangasem?

Więcej informacji o zapleczu projektu przynosi śledztwo organizacji InformNapalm. Jej analitycy prześledzili drogę Mangasa od pierwszych informacji o produkcji w Buriacji do powstania spółki w Moskwie oraz zidentyfikowali powiązania z konstruktorami rosyjskiego bezzałogowego pojazdu naziemnego Kurier.

Jedną z kluczowych postaci okazał się zaś wspomniany już Dambijew - 22 stycznia 2026 roku w Moskwie zarejestrowano spółkę MANGAS, a on został jej jedynym właścicielem i dyrektorem generalnym. Jako przedmiot działalności firmy wskazano produkcję bezzałogowych systemów powietrznych, a dwa dni później mężczyzna złożył wniosek dotyczący wzoru użytkowego heksakoptera z uniwersalnym systemem rozmieszczenia akumulatorów.

W marcu konstrukcja została zarejestrowana jako wzór użytkowy RU242404U1, a Dambijew figuruje w dokumentacji jako jej wynalazca i pierwotny właściciel praw. Dokument nie pozwala jednak ustalić pochodzenia wszystkich podzespołów Mangasa - nie wiadomo, skąd pochodzą między innymi jego silniki, kontrolery, autopilot i pozostała elektronika.

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InformNapalm znalazł jednak powiązania między spółką MANGAS a firmą KAPS NRTK, związaną z konstruktorami drona naziemnego Kurier. Obie firmy są zarejestrowane w tym samym moskiewskim budynku, choć w różnych lokalach.

Sama wspólna lokalizacja nie jest dowodem wspólnej działalności, ale wpisuje się w inne ustalenia dotyczące projektu. We wrześniu 2025 roku informowano bowiem, że produkcja Mangasa w Buriacji jest uruchamiana wspólnie z konstruktorami UGV Kurier, a powiązany z nimi kanał na platformie Telegram przedstawia się obecnie jako kanał konstruktorów obu systemów.

Analitycy zwracają także uwagę na możliwy chiński ślad w łańcuchu dostaw. Dokumentacja dotycząca KAPS NRTK pokazuje import chińskiej elektroniki i pozwala częściowo odtworzyć bazę komponentów wykorzystywanych w UGV Kurier. Nie oznacza to automatycznie, że te same elementy zastosowano w Mangasie, ale nie wydaje się, by Rosja odrzuciła możliwość korzystania z ustalonego już łańcucha dostaw.

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