Debiut nie przebiegł jednak bez problemów. Według rosyjskich źródeł i serwisu Defence Blog podczas ćwiczeń Szturm wielokrotnie tracił łączność ze stanowiskiem sterowania. Problem okazał się na tyle poważny, że podczas demonstracji przed Putinem pojazd nie był sterowany zdalnie - za jego kierowanie odpowiadał znajdujący się na pokładzie kierowca-mechanik.

Na tym kłopoty się nie skończyły. Mimo obecności człowieka za sterami robotyczny czołg utknął w błotnistym rowie przy nieutwardzonej drodze. Zdjęcia z ćwiczeń pokazują pojazd przechylony przodem w dół, z gąsienicami i przednią częścią kadłuba zapadniętymi w grząskim podłożu.

Problemy z łącznością i... błotem

Problemy z łącznością są szczególnie istotne, ponieważ Szturm nie jest konstrukcją autonomiczną. Pojazdem sterują operatorzy znajdujący się w osobnym opancerzonym stanowisku dowodzenia.

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Według dostępnych informacji załogę stanowiska tworzą trzy osoby odpowiedzialne za funkcje dowódcy, działonowego i kierowcy. Pojazd sterujący musi pozostawać w niewielkiej odległości od robotycznego czołgu, a zakładany zasięg działania wynosi około 3 km.

Rosyjski ekspert ds. broni pancernej Andrij Tarasenko zwraca uwagę, że system wymaga również bezpośredniej linii widzenia między pojazdem a stanowiskiem sterowania. Jego zdaniem bez odpowiednio odpornego systemu łączności rozwiązanie może mieć poważne ograniczenia.

O ile wiem, pojazd traci łączność za załamaniami terenu, ponieważ wymaga bezpośredniej linii widzenia. Ma to sens tylko wtedy, gdy wykorzystywany jest Starlink albo coś, co nazywa się Rasswiet

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Rosja planuje różne warianty czołgu Szturm

Za opracowanie konstrukcji odpowiada koncern Uralwagonzawod, który rozwija projekt na zlecenie rosyjskiego Ministerstwa Obrony od około 2018 roku. Pierwsze zdjęcia prototypu pojawiły się publicznie w 2025 roku. Obecna konfiguracja została oparta na podwoziu T-72B3M, choć program zakłada wykorzystanie również podwozi T-90.

Podczas "Centrum-2026" zaprezentowano dwa podstawowe warianty pojazdu: jeden wyposażony w wieżę czołgową, a drugi w moduł uzbrojenia wywodzący się z systemu BMPT. W głównym wariancie zastosowano krótkolufową armatę D-414 kal. 125 mm. Lufa ma około 4 metrów długości, czyli jest wyraźnie krótsza od standardowego uzbrojenia czołgów T-72. Ma to ułatwiać prowadzenie walki w terenie zurbanizowanym, gdzie długa lufa utrudnia obracanie wieży między budynkami i przeszkodami. Automat ładowania mieści 22 naboje, a uzbrojenie uzupełnia współosiowy karabin maszynowy PKTM kal. 7,62 mm.

Koncepcja zakłada jednak znacznie więcej niż jeden typ bezzałogowego czołgu. W ramach projektu przewidziano kilka wariantów bojowych. Oprócz pojazdu z armatą 125 mm rozwijane są konstrukcje przeznaczone do walki z piechotą i niszczenia umocnień, wykorzystujące m.in. rakietowe miotacze ognia RPO-2 Szmiel, podwójne automatyczne armaty 2A42 kal. 30 mm oraz rakiety termobaryczne kal. 220 mm. Wcześniejsze założenia przewidywały również wariant z armatą kal. 152 mm.

Wszystkie konfiguracje mają możliwość zdalnego sterowania, osiągają prędkość do 40 km/h, są wyposażone w lemiesz oraz kompleksowy system ochrony przed bronią przeciwpancerną piechoty z głowicami kumulacyjnymi, a ich celem jest przede wszystkim przełamywanie pozycji przeciwnika i oczyszczanie zabudowań z zagrożeń.

Pierwszy publiczny pokaz w ramach dużych ćwiczeń miał pokazać możliwości systemu, ale ujawnił przede wszystkim jego obecne ograniczenia. Z jednej strony Rosja zademonstrowała bowiem gotowość wprowadzenia do walki ciężkich bezzałogowych pojazdów, a z drugiej powtarzające się problemy z łącznością oraz ugrzęźnięcie pojazdu pokazują, że Szturm wciąż znajduje się na etapie rozwoju i testów.