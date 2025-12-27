Księżyc to miejsce, które w przyszłości ma odegrać dużą rolę w programach kosmicznych różnych narodów. Obecnie największy wyścig o Srebrny Glob obserwujemy między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Rosja nie chce być gorsza i choć obecnie wypadła z czołówki w sektorze kosmicznym, tak nadal ma ambitne plany.

Rosja planuje zbudować elektrownię jądrową na Księżycu

Jednym z największych problemów na Księżycu związanych z zapewnieniem dłuższej obecności ludzi na Srebrnym Globie, jest dostęp do energii. Dwutygodniowe noce odcinają dostęp do światła słonecznego i dlatego trzeba szukać innych rozwiązań. Stąd też pomysł na budowę elektrowni jądrowej.

Roskosmos potwierdził, że rzeczywiście chce zbudować elektrownię jądrową na Księżycu, która pozwoli na ciągłe dostarczanie energii bez względu na warunki panujące na Srebrnym Globie. Będzie ona odporna także na duże spadki temperatury.

Elektrownia jądrowa na Księżycu jest częścią projektu 2036 i ma powstać we współpracy Roskosmosu z państwowym gigantem nuklearnym Rosatom oraz Instytutem Kurczatowa, przodującym rosyjskim ośrodkiem badań jądrowych. Plan zakłada zbudowanie reaktora w ciągu najbliższej dekady.

Elektrownia jądrowa zapewni energię stacji księżycowej Chin i Rosji

Rosja już wcześniej nawiązała współpracę z Chinami, co ma pozwolić na wybudowanie stacji badawczej na powierzchni Księżyca. Elektrownia jądrowa odegra tu wielką rolę.

Projekt jest ważnym krokiem w kierunku stworzenia trwale funkcjonującej naukowej stacji księżycowej i przejścia od jednorazowych misji do długoterminowego programu eksploracji Księżyca

Stacja badawcza ma zostać zbudowana przez Chiny we współpracy z Rosją w okolicy bieguna południowego Srebrnego Globu. Ma to nastąpić w przyszłej dekadzie. Projekt opisywany jest jako naukowy, ale w rzeczywistości coraz częściej mówi się o tym, że Księżyc wywoła nową "gorączkę złota" ze względu na duże ilości helu-3 czy pierwiastków ziem rzadkich, takich jak skand i itr.

Reaktory jądrowe nie są zakazane w kosmosie

Warto dodać, że prawo międzynarodowe zabrania rozmieszczania broni atomowej w kosmosie. Jednak reaktory jądrowe są dozwolone, o ile spełniają odpowiednie normy bezpieczeństwa.

Rosja nie jest jedynym krajem chcącym zbudować elektrownię jądrową na Księżycu. Podobne plany ma NASA, która również myśli o budowie stacji badawczej na Srebrnym Globie. Amerykanie również wierzą, że najlepszym źródłem energii będą reaktory.

Warto dodać, że Rosja chce wykorzystać reaktory jądrowe nie tylko na Księżycu. Szef Roskosmosu Dmitrij Bakanow przekazał niedawno, że elektrownia księżycowa to element szerszej strategii dotyczącej głębokiego kosmosu.

Czy ludzie zamieszkają na Księżycu? Ciekawy pomysł Polaków Polsat News