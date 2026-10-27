O wodowaniu poinformowały rosyjskie media, w tym agencje Interfax i RIA Nowosti, powołując się na komunikaty wojska. Uroczystość odbyła się 24 października 2026 r. w Komsomolsku nad Amurem, na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Okręt wyprowadzono z hali produkcyjnej, a następnie zwodowano przy użyciu pontonowego doku "Amurets". Po zakończeniu ceremonii jednostka została skierowana do nabrzeża, gdzie będą kontynuowane prace wyposażeniowe.

Załoga już się szkoli, ale okręt nie jest gotowy

Stępkę pod okręt położono 23 sierpnia 2021 r. Oznacza to, że od rozpoczęcia budowy do wodowania minęło ponad pięć lat. Rosyjskie władze nie podały konkretnej daty zakończenia prób ani wejścia okrętu do służby. Według dowódcy Floty Oceanu Spokojnego załoga korwety została już jednak sformowana i rozpoczęła szkolenie. Po zakończeniu tego etapu marynarze mają przybyć do stoczni, aby uczestniczyć w końcowych pracach przy jednostce.

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Korweta rakietowa z technologią stealth

"Groznyj" należy do projektu 20380, znanego na Zachodzie jako typ Stierieguszczij. To wielozadaniowe korwety rakietowe opracowane przez rosyjskie biuro projektowe Ałmaz. Mają prowadzić działania na morzu, zwalczać okręty nawodne i podwodne oraz zapewniać wsparcie artyleryjskie podczas operacji desantowych.

Okręty tej klasy mają wyporność około 2200 ton, długość 104,5 m i szerokość 11,1 m. Ich maksymalna prędkość wynosi około 27 węzłów, a załoga liczy około 100 osób. W konstrukcji zastosowano rozwiązania ograniczające wykrywalność radarową.

Standardowe uzbrojenie korwet projektu 20380 obejmuje armatę morską A-190 kalibru 100 mm, dwa zestawy artyleryjskie AK-630M kalibru 30 mm, pociski przeciwokrętowe Ch-35 oraz pociski przeciwlotnicze rodziny 9M96. Okręty mogą również przenosić torpedy kalibru 324 mm i śmigłowiec Ka-27PL przeznaczony do zwalczania okrętów podwodnych. Na ich wyposażeniu może znaleźć się także bezzałogowiec Orłan-10. Rosyjskie źródła nie ujawniły jednak szczegółowej konfiguracji uzbrojenia "Groznyj".

Rosyjskie korwety pod presją dronów

Doświadczenia wojny z Ukrainą pokazują, że nawet stosunkowo nowoczesne okręty muszą mierzyć się z zagrożeniami, do których nie zawsze były pierwotnie przystosowane. Pod koniec lipca 2026 r. informowano o montowaniu na korwetach projektu 20380 dodatkowych stanowisk karabinów maszynowych, mających zwiększyć możliwości obrony przed ukraińskimi dronami.

Dodatkowe uzbrojenie zaobserwowano między innymi na korwecie "Stoikij" Floty Bałtyckiej, stacjonującej w Bałtijsku w obwodzie królewieckim. Według publikacji portalu Militarnyi na burtach jednostki zamontowano karabiny maszynowe Kord kalibru 12,7 mm i PKM kalibru 7,62 mm.

Innym przykładem podatności rosyjskich okrętów na ataki bezzałogowców jest korweta "Boikij". 3 czerwca 2026 r. jednostka została zaatakowana przez ukraińskie drony, gdy znajdowała się w suchym doku w Kronsztadzie podczas planowego remontu. Według dostępnych doniesień co najmniej dwa bezzałogowce uderzyły w okręt, wywołując rozległy pożar. Analiza zdjęć satelitarnych wskazywała na poważne uszkodzenia znacznej części nadbudówki.