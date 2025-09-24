W ostatnich dniach, niedaleko Pokrowska w obwodzie donieckim, rosyjskie wojska rozpoczęły kolejną ofensywę z udziałem około 150 żołnierzy przemieszczających się na motocyklach, wspartych przez pojazdy terenowe. Ta taktyka miała na celu szybkie podejście do ukraińskich pozycji i zaskoczenie obrońców, wykorzystując mobilność dwóch kółek w trudnym terenie.

Atak był częścią szerszej kampanii rosyjskiej wymierzonej w kluczowe miasto Pokrowsk, które od ponad roku stanowi strategiczny cel dla Moskwy. Jednak dotychczas nie udało się go zdobyć i nic nie zapowiada, by w kolejnych tygodniach miało się to zmienić. Według raportów, Rosjanie zaangażowali w natarcie setki motocykli i pojazdów opancerzonych, dążąc do okrążenia ukraińskich sił.

Rozwiń

Rosyjscy żołnierze atakują na motocyklach

Rosyjska strategia motocyklowa zyskała popularność wiosną 2025 roku jako odpowiedź na ukraińską dominację w powietrzu, gdzie drony stały się kluczowym elementem pola bitwy. Żołnierze na motocyklach, uzbrojeni w lekką broń i granatniki, poruszali się w dużych grupach, by szybko docierać do linii wroga i unikać ciężkiego sprzętu podatnego na ataki z powietrza.

Badania Royal United Services Institute wskazują, że drony odpowiadają za 60-70% zniszczonych rosyjskich pojazdów, co zmusiło Kreml do adaptacji taktycznej z użyciem motocykli. Mimo to, ta metoda okazała się ryzykowna, narażając piechotę na bezpośrednie starcia bez odpowiedniego wsparcia pancernego.

Rozwiń

Ukraińskie drony pacyfikują motocyklowe grupy Rosjan

Ukraińskie oddziały, w tym 14. Brygada "Czerwona Kalyna", natychmiast zareagowały, wdrażając precyzyjne operacje dronowe. Bezzałogowce FPV, wyposażone w ładunki wybuchowe, namierzyły i zaatakowały grupy motocyklowe, niszcząc dziesiątki pojazdów w ciągu godzin. Materiały filmowe z pola bitwy pokazują, jak rosyjscy żołnierze na motocyklach próbują manewrować pod ostrzałem, lecz ukraińskie drony, sterowane zdalnie, uniemożliwiają im ucieczkę.

Ta technologia, rozwijana od początku konfliktu, pozwoliła Ukraińcom na minimalizację własnych strat i maksymalizację efektywności obrony. Wynik ataku był druzgocący dla Rosjan. Według szacunków, stracili co najmniej 240 żołnierzy zabitych lub rannych, 96 motocykli, 21 pojazdów opancerzonych oraz dwa działa artyleryjskie. Ukraińskie siły utrzymały pozycje bez znaczących strat, co podkreśla skuteczność dronów w asymetrycznej wojnie.

Zobacz również: Technologia Rosja straciła wyjątkowy dron o wartości aż 7 mln dolarów Filip Mielczarek

Ten incydent nie był odosobniony, podobne ataki motocyklowe w rejonie Pokrowska regularnie powtarzają się od maja bieżącego roku, za każdym razem kończąc się klęską dzięki ukraińskiej przewadze powietrznej. Szerzej patrząc, te wydarzenia ilustrują ewolucję taktyki na froncie wschodnim, gdzie Rosja desperacko szuka sposobów na przełamanie impasu wokół Pokrowska.

Ukraińskie sukcesy z dronami nie tylko spowalniają rosyjską ofensywę, ale też inspirują inne armie, jak np. Wojsko Polskie, do inwestycji w technologie bezzałogowe. Mimo presji, obrońcy Pokrowska pozostają zdeterminowani, a drony stały się symbolem ich odporności w obliczu konwencjonalnych ataków. Ukraińska armia ma w całym 2025 roku użyć na froncie nawet 4 milionów różnych rodzajów dronów kamikadze.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub GeekWeek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

Puszysty chlebek bananowy w AirFryer? Sprawdzam! Content Studio