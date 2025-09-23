Rosjanie stracili na froncie prawdziwe militarne złoto
Ukraińskie siły z 412. Pułku Nemesis zniszczyły rosyjski pojazd inżynieryjny IMR-3M, co jest zaledwie trzecią udokumentowaną stratą tego typu od początku pełnoskalowej inwazji. Atak przeprowadzono za pomocą drona, który zrzucił amunicję na poruszający się pojazd, unieruchamiając go i doprowadzając do pożaru.
Materiał filmowy, opublikowany przez pułk Nemesis na Telegramie, pokazuje dramatyczne chwile, otóż rosyjski IMR-3M porusza się po froncie, gdy nagle ukraiński dron precyzyjnie trafia w cel, powodując eksplozję i unieruchomienie maszyny. Kolejne dwa uderzenia amunicją z bezzałogowca dopełniły zniszczenia, pozostawiając wrak w płomieniach. Atak miał miejsce w rejonie frontu, ale dokładna lokalizacja nie została ujawniona ze względów operacyjnych.
To rzadki sukces, biorąc pod uwagę wytrzymałość pojazdu, zaprojektowanego do operacji w warunkach skrajnie trudnych. IMR-3M to specjalistyczny, opancerzony buldożer na bazie czołgu T-72, wprowadzony do rosyjskiej armii w 1999 roku. Wyposażony jest w uniwersalny lemiesz buldożera, teleskopowy dźwig z narzędziami inżynieryjnymi oraz system do neutralizacji min kontaktowych i magnetycznych. Pojazd jest szczególnie odporny na promieniowanie, co czyni go idealnym do pracy w strefach zagrożonych skażeniem nuklearnym.
Rosjanie stracili na froncie militarne złoto w postaci IMR-3M
Na Ukrainie przede wszystkim służy do usuwania przeszkód, minowania pól i przygotowywania dróg dla jednostek szturmowych, co czyni go kluczowym wsparciem dla rosyjskich natarć w silnie zaminowanych obszarach frontu. Od lutego 2022 roku to zaledwie trzecia wizualnie potwierdzona strata IMR-3M, z poprzednią odnotowaną ponad rok temu. W porównaniu do starszego modelu IMR-2M, który stracił co najmniej 49 jednostek, IMR-3M jest rzadko spotykany na polu bitwy, a Rosja nigdy nie ujawniła liczby wyprodukowanych egzemplarzy.
Zniszczenie tego "terminatora na gąsienicach" kolejny raz podkreśla skuteczność ukraińskich dronów w neutralizowaniu specjalistycznego sprzętu wroga, co może spowalniać rosyjskie operacje inżynieryjne i logistyczne. Eksperci militarni tłumaczą, że takie incydenty wzmacniają morale ukraińskich sił i demonstrują ewolucję wojny asymetrycznej, gdzie tanie drony z łatwością pokonują zaawansowaną technikę pancerną.
Według danych OSINT projektu Oryx, Rosja straciła od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku ponad 22 814 jednostek sprzętu wojskowego, co obejmuje głównie ciężki sprzęt pancerny i artyleryjski. W okresie ponad 1300 dni walk, Ukraińcy niszczą średnio około 17-18 rosyjskich pojazdów dziennie, co podkreśla skalę strat Moskwy w wojnie pozycyjnej.
