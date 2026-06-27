Rośnie największe lotnisko w kraju. Brama do królestwa u stóp Himalajów

Gelephu International Airport. Największe lotnisko Buthanu

Bhutan, niewielki kraj w Azji Południowej, jest w trakcie budowy swojego największego lotniska - Gelephu International Airport. Nowy port lotniczy ma zrewolucjonizować międzynarodowy transport w Bhutanie, który dotychczas polegał na trudnym, wysokogórskim lotnisku w Paro.

Nowy port lotniczy w Bhutanie wyróżniać się będzie wyjątkowym terminalem. Został on zaprojektowany przez studio Bjarke Ingels Group i jest połączeniem bhutańskiej tradycji, natury oraz awangardowej inżynierii. Powstający z lokalnego drewna terminal przywodzi na myśl górskie szczyty, nawiązując do położenia na tle Himalajów. To obiekt o powierzchni 68 tys. m2, przez który ma przebiegać dziedziniec pełen roślin. Zielona granica podzieli terminal na dwie części: dla lotów krajowych i międzynarodowych. Bryłę budynku ozdobią tradycyjne bhutańskie rzeźbienia wykonane przez lokalnych artystów. Dach ma natomiast zostać pokryty panelami fotowoltaicznymi. Projekt zdobył nagrodę Future Project of the Year na międzynarodowym festiwalu architektury World Architecture Festival.

Długość pasa startowego międzynarodowego portu Gelephu ma wynosić 3000 metrów, a zapowiadana przepustowość lotniska to 1,3 mln pasażerów rocznie (do 2040 r.), z możliwością zwiększenia do 5,5 mln pasażerów rocznie (do 2065 r.). Lotnisko będzie obsługiwać duże samoloty pasażerskie takie jak Airbus A350 czy Boeing 777.

Część megaprojektu Gelephu Mindfulness City i brama na świat

Nowy port realizowany jest jako kluczowa część megaprojektu Gelephu Mindfulness City - nowej przestrzeni w Buthanie, promowanej jako pierwsze na świecie miasto zeroemisyjne, oparte na zasadach uważności (mindfulness) i zrównoważonego rozwoju w zgodzie z lokalnym ekosystemem. GMC ma mieć własne, przyjazne dla biznesu regulacje prawne odrębne od reszty kraju i przyciągać globalne inwestycje w obszarze zielonych technologii, edukacji oraz cyfryzacji. W związku z prognozowanym rozwojem regionu, projektanci z BIG zaplanowali nowe lotnisko tak, aby w przyszłości można je było łatwo powiększyć.

Ważnym powodem budowy nowego lotniska Gelephu są ograniczenia na lotnisku w Paro. Jest ono bowiem uznawane za jedno z najtrudniejszych lotnisk na świecie. Położone w głębokiej dolinie na wysokości ponad 2200 m n.p.m., otoczone wysokimi szczytami, wymaga od pilotów dużego doświadczenia, a przy tym uniemożliwia lądowanie dużych samolotów pasażerskich, co ogranicza dostęp dla turystów z innych krajów. Nowy port w Gelephu powstaje na znacznie bezpieczniejszym, odpowiednio przygotowanym terenie, dzięki czemu stanie się on głównym węzłem lotniczym kraju, który pozwoli na bezpośrednie loty transkontynentalne bez konieczności przesiadek.

Postępy w budowie. Kiedy otwarcie nowego lotniska w Buthanie?

Według lokalnych mediów większość kluczowych prac ziemnych związanych z niwelacją i przygotowaniem terenu oraz pracami przy rzece Paitha została pomyślnie zrealizowana w poprzednich miesiącach. Inwestorzy zapewniają, że harmonogram prac przy nowym międzynarodowym porcie Gelephu realizowany jest zgodnie z planem.

- Po zakończeniu robót ziemnych projekt przejdzie do kolejnego ważnego etapu, czyli rozbudowy lotniska. Obejmuje on budowę pasa startowego, dróg kołowania, systemów odwodnienia i innej kluczowej infrastruktury niezbędnej do bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania samolotów. Równocześnie będą trwały przygotowania do budowy terminala, która ma się rozpocząć niedługo później, co stanowi znaczący krok w ogólnym rozwoju lotniska - powiedział krajowej agencji BBS starszy inżynier Dorji Wangchuk.

Jeśli wszystko dalej będzie przebiegać według harmonogramu, oficjalna inauguracja lotniska nastąpi w grudniu 2029 r.



