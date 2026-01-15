Wznoszą nowy najwyższy wieżowiec świata. Ponad 1 km wysokości

W mieście Dżudda (Jeddah) w Arabii Saudyjskiej trwa realizacja jednego z najbardziej ambitnych projektów budowlanych, jakich kiedykolwiek się podjęto. Powstaje tam nowy najwyższy wieżowiec świata - Jeddah Tower - który prześcignie dotychczasowego rekordzistę, wieżowiec Burdż Chalifa (Burj Khalifa) w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Jeddah Tower ma być pierwszą na świecie budowlą stworzoną przez człowieka, której wysokość przekroczy jeden kilometr. Ma to być wielofunkcyjna budowla na kształt "pionowego miasta", łącząca przestrzeń mieszkalną, biurową i usługową. Prace nad gigantem osiągnęły właśnie kamień milowy. Wzniesiono już bowiem ok. połowę z planowanych pięter, a tempo budowy przyspieszyło.

Historia Jeddah Tower sięga kilkunastu lat wstecz - prace nad budową rekordowego wieżowca wystartowały w 2013 r. Deweloperem jest Jeddah Economic Company, firma z udziałami Kingdom Holding Company pod kierownictwem księcia Alwalida bin Talala. Z czasem jednak budowę przerwano i pojawiły się pogłoski, że gigant nigdy nie zostanie ukończony. Kilkukrotnie wracano do prac, by z różnych powodów znów je zawiesić.

Oficjalne wznowienie budowy nastąpiło w styczniu 2025 r. i od tamtej pory praca wre - w sierpniu 2025 osiągnięto poziom 68 pięter, a rok od wznowienia prac wieża przekroczyła wysokość 80 pięter. Pod koniec stycznia 2026 r. wieżowiec może osiągnąć wysokość do 90 pięter, a w lutym ma ich być już 100. Łącznie pięter ma być ok. 160. Ostatecznie Jeddah Tower ma osiągnąć ponad 1000 metrów wysokości, znacząco prześcigając liczący 828 metrów dubajski wieżowiec Burdż Chalifa.

Jeddah Tower z góry wygląda już bardzo imponująco. Ogromny wieżowiec cały czas rośnie. Xtremez21 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Wikimedia Commons

Za projektem nowej rekordowej budowli stoi biuro architektoniczne Adrian Smith + Gordon Hill Architecture. Smith pracował również przy wieżowcu Burdż Chalifa. Za inspirację do Jeddah Tower posłużyła "wyrastająca z ziemi kępka młodych liści". Budowlę tę posadowiono na niestabilnym podłożu, dlatego zastosowano specjalny system konstrukcyjny złożony z 270 głęboko osadzonych, masywnych filarów, sięgających nawet 102 m. Podobne rozwiązanie wykorzystano wcześniej przy budowie obecnego rekordzisty - Burdż Chalifa w Dubaju.

Jeddah Tower ma mieć 59 wind i 12 schodów ruchomych, umożliwiających dostęp do apartamentów, biur, lokali usługowych, pokoi hotelowych i innych przestrzeni. Budynek ma też zostać wyposażony w najwyższy taras widokowy na świecie, ulokowany na wysokości ponad 640 metrów i oferujący widok na miasto oraz Morze Czerwone. Niezwykle skomplikowany projekt obejmuje też wykorzystanie nowoczesnych systemów klimatyzacyjnych oraz energooszczędnych elewacji i innych rozwiązań, aby odpowiedzieć na wyzwania związane z wysokimi temperaturami, wiatrem oraz ciśnieniem. Ukończenie nowego najwyższego wieżowca świata planowane jest na 2028 rok.

Liczba dużych projektów prowadzonych w Arabii Saudyjskiej jako część wizji 2030, mającej na celu zróżnicowanie krajowej gospodarki, zwiększa się, co widać też po innych inwestycjach, m.in. Muukabu, gigantycznego budynku w kształcie sześcianu.

W międzyczasie w Arabii Saudyjskiej planowana jest też budowa pierwszego na świecie wieżowca, który przekroczy 2 km wysokości. Budowla nazwana Rise Tower ma powstać w Rijadzie. Co wiadomo o Rise Tower? Megawieżowiec miałby stanowić centralny punkt nowej dzielnicy biznesowej Rijadu, ulokowanej w pobliżu Międzynarodowego Lotniska Króla Chalida. Koszt budowy Jeddah Tower sięga 1,5-2 miliardów dolarów, natomiast inwestycja w Rise Tower miałaby opiewać na ponad 5 miliardów dolarów.

Szacunkowy termin rozpoczęcia prac nad Rise Tower to właśnie 2026 rok, a zakładany czas ukończenia budowy tego giganta dotyczy 2030 roku. Jednak poza zgłoszonymi przetargami, wciąż nie pojawiła się oficjalna specyfikacja ani nie ogłoszono konkretnych terminów.

