Rośnie rekordzista Ameryki Łacińskiej i jeden z najwyższych wieżowców na świecie

Na całym świecie trwa wyścig ku górze - rosną nowe wieżowce. Jedne zaprojektowano z myślą o biciu globalnych rekordów, inne natomiast będą najwyższymi budynkami w swoich krajach lub regionach. Symbolem tej pierwszej kategorii jest Jeddah Tower w Arabii Saudyjskiej, który po ukończeniu ma zostać najwyższym wieżowcem świata i przekroczyć granicę jednego kilometra wysokości.

Równolegle uwagę przykuwają inwestycje o nieco mniejszej skali, ale ogromnym znaczeniu lokalnym. Jedną z nich jest Torre Rise (inaczej Rise Tower), powstający w Monterrey w Meksyku. Ten imponujący drapacz chmur trafi na listę 15 najwyższych wieżowców świata, stając się także najwyższym budynkiem całej Ameryki Łacińskiej.

Torre Rise w Monterrey w Meksyku osiągnie 484 m wysokości

Torre Rise to monumentalna inwestycja, która powstaje w trzecim co do wielkości mieście Meksyku - Monterrey zwanym "Miastem Gór". Prace na placu budowy rozpoczęto w 2022 r., jednak w wyniku problemów czasowo wstrzymano inwestycję. Niedawno powrócono do projektu - Torre Rise nie tylko ponownie pnie się w górę, ale do tego jego planowaną wysokość zwiększono z 475 do 484 metrów.

Ta modyfikacja sprawia, że budowla po ukończeniu zrzuci z podium dotychczasowego rekordzistę wśród wieżowców Ameryki Łacińskiej - Torres Obispado (305 m), który również znajduje się w Monterrey. Ponadto Torre Rise znajdzie się w rankingu 15 najwyższych wieżowców świata, prześcigając rosyjskie Łachta Centr (462 m) w Petersburgu i Central Park Tower (472 m) w Nowym Jorku w USA.

Torre Rise. Rekordowy wieżowiec pnie się w górę

Budynek zaprojektowany został przez biuro Pozas Arquitectos. Torre Rise ma łączyć luksus ze zrównoważonym rozwojem, oferując nie tylko przestrzenie mieszkalne i biurowe, ale i tysiące metrów kwadratowych terenów zielonych. Na budowie wykorzystywany jest niskoemisyjny beton Vertua, który gwarantuje redukcję emisji CO2 od 30 do 50 proc., podaje meksykański serwis informacyjny Es Informativo.

Wieża będzie składać się łącznie z 99 kondygnacji, w tym 34 poziomów ma być przeznaczonych pod powierzchnie biurowe, 21 pięter będzie mieściło apartamenty mieszkalne, a 8 pięter zajmie luksusowy hotel z sieci IHG Hotels & Resorts. Reszta poziomów przeznaczona będzie pod sklepy i usługi, gastronomię i parkingi. Zaplanowano również budowę punktów widokowych, które mają oferować panoramiczne widoki 360° na okoliczne góry i miasto.

Główna faza budowy Torre Rise ma zostać ukończona jeszcze w 2026 roku. Magazyn budowlany DF SUD nazwał postępy inwestycji w Monterrey "powstawaniem meksykańskiego Dubaju".

