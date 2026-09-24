Rosyjski atak zniszczył jeden z symboli Kijowa. "Szajba" w płomieniach

Budynek, wzniesiony ponad pół wieku temu, od lat był przedmiotem sporów dotyczących ochrony architektonicznego dziedzictwa miasta. Niedawno posłużył zaś jako plan zdjęciowy teledysku do utworu, który przyniósł ukraińskiemu zespołowi Kalush Orchestra zwycięstwo w Konkursie Piosenki Eurowizji. Do pożaru doszło podczas zmasowanego rosyjskiego ataku dronowego na Kijów. Jak wynika z relacji RBC-Ukraina, ogień zniszczył budynek, pozostawiając jedynie jego wypaloną konstrukcję.

Modernistyczny symbol Kijowa zniszczony

Historia targu sięga 1973 roku. Budynek zaprojektowały dwie architektki, Ałła Aniszczenko i Natalia Czmutina, nadając mu charakterystyczną okrągłą formę. To właśnie od niej wzięła się jego potoczna nazwa - "Szajba", oznaczająca krążek hokejowy.

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Obiekt uznawano za charakterystyczny przykład kijowskiego modernizmu XX wieku. Początkowo funkcjonował jako kryty targ, jednak w kolejnych dekadach wielokrotnie zmieniał przeznaczenie. Pod koniec lat 80. mieścił się w nim sklep rybny Okean, a w latach 90. swoją siedzibę miała tam Kijowska Giełda Uniwersalna. Później budynek przekształcono w supermarket sieci Wełyka Kyszenia, który działał do 2021 roku.

Przyszłość dawnego targu była przedmiotem wieloletnich sporów. W 2021 roku kijowskie władze zatwierdziły jego rozbiórkę, przeznaczając teren pod budowę wielofunkcyjnego kompleksu Zaliznycznyj. Decyzji sprzeciwiali się lokalni aktywiści, którzy wielokrotnie zabiegali o objęcie modernistycznego budynku ochroną konserwatorską.

Dwie osoby zginęły, dziesiątki zostały ranne

Zniszczenie historycznego targu było jednym ze skutków rosyjskich uderzeń przeprowadzonych 23 września. Według informacji przekazanych przez RBC-Ukraina w atakach na dzielnice darnicką i sołomiańską zginęły dwie osoby, a co najmniej 36 zostało rannych (dane na środowe popołudnie).

Rosyjskie drony atakowały ukraińską stolicę zarówno rano, jak i po południu. Oprócz dawnego targu uszkodzone zostały między innymi stacje paliw, centrum biznesowe, biurowiec, obiekt należący do przedsiębiorstwa farmaceutycznego oraz budynki w pobliżu dworca kolejowego, a w kilku miejscach wybuchły pożary.