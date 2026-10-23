Rosyjski dron mógł pędzić nawet 600 km/h. Zestrzelili go armatą-antykiem

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Rosyjski odrzutowy dron bojowy Gierań-4 został zestrzelony przez ukraińską mobilną grupę ogniową za pomocą starej radzieckiej armaty przeciwlotniczej ZU-23-2. Według relacji żołnierzy maszyna zbliżyła się do ich stanowiska na około 600 metrów, a na skuteczną reakcję pozostało niewiele czasu - nagranie z przechwycenia pokazuje jednak sukces akcji.

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Żołnierz w mundurze maskującym obsługuje radziecką armatę przeciwlotniczą zu-23-2 na otwartym terenie
Radziecka armata ZU-23-2 ma już swoje lata, ale w odpowiednich rękach wciąż potrafi być przydatnaLwowska Brygada Rakiet PrzeciwlotniczychFacebook

Jak poinformowała Lwowska Brygada Rakiet Przeciwlotniczych, do zdarzenia doszło wczesnym rankiem, ok. godziny 6:00. Kierowca mobilnej grupy, posługujący się pseudonimem Hunter, poinformował, że bezzałogowiec zbliżył się na około 600 metrów. Nie było więc chwili do stracenia i żołnierze natychmiast przeszli w stan najwyższej gotowości.

Dźwięk silnika sugerował, że mają do czynienia z dronem z napędem odrzutowym, który dodatkowo zaczął gwałtownie obniżać wysokość w końcowej fazie lotu, co jeszcze utrudniło jego przechwycenie. Gdy maszyna stała się wyraźnie widoczna, obsługa otworzyła ogień z ZU-23-2. Według relacji ukraińskiego żołnierza obsługującego uzbrojenie do trafienia celu potrzeba było około 60 pocisków, dopiero wtedy dron został uszkodzony, spadł i eksplodował.

Gierań-4 komplikuje obronę przeciwlotniczą

Według ukraińskich wojskowych Gierań-4 może poruszać się z prędkością około 500-600 km/h. Oznacza to, że po wykryciu celu załoga ma bardzo mało czasu na jego rozpoznanie, naprowadzenie uzbrojenia i otwarcie ognia.

W przeciwieństwie do wolniejszych bezzałogowców napędzanych silnikami tłokowymi, dron może też bardzo szybko pokonywać ostatni odcinek lotu. W takich warunkach znaczenie mają zarówno odpowiednio wczesne wykrycie zagrożenia, jak i sprawność obsługi uzbrojenia.

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Daniel Górecki
Daniel Górecki

Konstrukcja sprzed dekad nadal zwalcza cele powietrzne

ZU-23-2 to radziecki zestaw przeciwlotniczy opracowany w latach 50. XX wieku i wprowadzony do uzbrojenia na początku kolejnej dekady. Składa się z dwóch automatycznych armat kalibru 23 mm umieszczonych obok siebie na lekkiej, holowanej podstawie.

Konstrukcja pozwala szybko przygotować broń do użycia, a jej obsługa może prowadzić ogień do celów powietrznych, ale także do wybranych celów naziemnych. Według danych technicznych przytaczanych przez estońskie siły zbrojne teoretyczna szybkostrzelność obu luf wynosi 1600-2000 strzałów na minutę, natomiast praktyczna ok. 400 strzałów na minutę.

Zestaw jest naprowadzany przez obsługę, dlatego skuteczność przeciw szybko poruszającym się celom zależy między innymi od warunków obserwacji, czasu reakcji i umiejętności celowniczego.

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