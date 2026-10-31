Jak poinformowała 3. Brygada Szturmowa, do ataku doszło podczas operacji wymierzonej w rosyjskie linie zaopatrzeniowe. Maszynę zauważyli operatorzy dronów z plutonu uderzeniowego Skyfom, należącego do batalionu systemów bezzałogowych jednostki i natychmiast wysłali w jej kierunku dron Hornet, próbując przechwycić śmigłowiec w powietrzu.

Uwaga, lecą Szerszenie!

Rosyjska załoga dostrzegła zagrożenie i zmieniła kurs, a że Mi-8 miał przewagę prędkości nad bezzałogowcem, to zdołał mu odlecieć. Ukraińcy nie przerwali jednak działania, poczekali, aż śmigłowiec wyląduje i wtedy zaatakowali go dwoma "Szerszeniami", uderzając w okolicach zbiorników paliwa.

Według ukraińskiej jednostki śmigłowiec spłonął doszczętnie. Nie ujawniono jednak dokładnego miejsca ani czasu przeprowadzenia ataku (według analityków ukraińskiego projektu CyberBoroshno śmigłowiec został trafiony w pobliżu miejscowości Tarasiwka w obwodzie ługańskim, ok. 45 km od linii frontu), a Rosja zwyczajowo nie skomentowała informacji o utracie maszyny.

Prędkość przelotowa śmigłowca przewyższała prędkość dronów uderzeniowych, ale gdy tylko rosyjska maszyna wylądowała, żołnierze zaatakowali ją w rejonie zbiorników paliwa. Drugi Hornet skutecznie dobił cel

HORNET-y atakują daleko za frontem

Mi-8 to jeden z podstawowych śmigłowców wykorzystywanych przez rosyjskie siły zbrojne. Maszyny tego typu służą do transportu żołnierzy i ładunków, ewakuacji rannych, a także zapewniania wsparcia ogniowego. Ich zniszczenie oznacza więc nie tylko utratę kosztownego sprzętu, lecz także ograniczenie możliwości transportowych i operacyjnych jednostek działających w tym rejonie.

HORNET jest dronem uderzeniowym o stałych skrzydłach, który ukraińskie jednostki wykorzystują między innymi do uderzeń na rosyjskie zaplecze logistyczne, również w znacznej odległości od linii frontu. Według serwisu Defence Blog 1. Korpus Azowski używał tych maszyn do ataków na cele oddalone o ponad 50 km od frontu, na terenach okupowanego obwodu donieckiego.

To konstrukcja produkowana przez amerykańskie przedsiębiorstwo Perennial Autonomy, które w kilku opublikowanych doniesieniach medialnych łączono z siecią firm powiązanych z byłym prezesem Google, Erikiem Schmidtem.

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Ukraina atakuje rosyjskie lotnictwo

Atak na Mi-8 wpisuje się w szersze działania ukraińskich operatorów bezzałogowców przeciwko rosyjskiemu lotnictwu. Drony najczęściej uderzają w śmigłowce znajdujące się na ziemi lub zawisające w powietrzu, bo wiele bezzałogowców nie jest w stanie dorównać im prędkością podczas lotu poziomego.

W ostatnich miesiącach ukraińskie jednostki informowały o co najmniej kilku takich operacjach. W lutym drony miały zniszczyć śmigłowce Ka-52 i Mi-8 na lotnisku polowym w obwodzie orłowskim. W kwietniu ukraińscy operatorzy zaatakowali z kolei śmigłowce Mi-28 i Mi-8 na lotnisku w obwodzie woroneskim, ponad 150 km od linii frontu. We wrześniu pojedynczy dron miał z kolei trafić Mi-8AMTSz na lądowisku w pobliżu Anapy.