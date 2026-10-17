Rosyjski okręt podwodny wystrzelił rakiety. Trafił w cel oddalony o 1200 km

W skrócie Rosyjski okręt podwodny o napędzie atomowym Nowosybirsk przeprowadził na Pacyfiku testy z użyciem rakiet manewrujących typu Oniks oraz Kalibr.

W ramach przeprowadzonych prób pocisk Kalibr z powodzeniem trafił w cel oddalony o blisko 1200 kilometrów, natomiast rakieta Oniks pokonała dystans 168 km.

Okręt Nowosybirsk to jednostka projektu 885M Jasień-M o długości 120 metrów, która może rozwijać prędkość 30 węzłów i przenosić także hipersoniczne pociski Cyrkon.

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Rosja dysponuje różnymi okrętami podwodnymi, które wyposażone są w różną broń. Jednym z nich jest Nowosybirsk należący do wielozadaniowych maszyn o napędzie atomowym projektu 885M Jasień-M, otwiera się w nowym oknie. Z jego pokładu przeprowadzono ostatnio istotne próby z dwoma różnymi pociskami.

Rosyjski okręt podwodny Nowosybirsk wystrzelił dwa typy rakiet na Pacyfiku

Rosjanie przeprowadzili próby na Ocenie Spokojnym i w tym celu wykorzystali okręt podwodny z napędem nuklearnym Nowosybirsk ważący około 14 tys. ton. Z jego pokładu wystrzelono dwa pociski manewrujące Oniks oraz Kalibr.

Wstępne doniesienia związane z przeprowadzonym testem ujawniają, że Kalibr skutecznie trafił w określony cel oddalony o blisko 1200 km, który został wyznaczony na poligonie Kura. Natomiast Oniks zaatakował cel morski i pokonał dystans 168 km.

Test wykazał zdolność okrętu podwodnego do brania udziału w atakowaniu celów rozmieszczonych na morzu. Oba starty rakiet były częścią zaplanowanych działań w ramach podjętych prób i udowodniły możliwość korzystania z różnych rodzajów pocisków.

W trakcie prób okręty rosyjskiej Floty Pacyfiku zabezpieczyły poligon, który był zamknięty dla cywilnej żeglugi i samolotów. Oniks i Kalibr należą do głównych rodzajów uzbrojenia rosyjskich okrętów podwodnych klasy Jasień i Jasień-M.

Oniks to przeciwokrętowy pocisk manewrujący przeznaczony do zwalczania jednostek nawodnych. Natomiast Kalibr to rodzina rakiet manewrujących przeznaczonych do różnych misji, w tym do ataków na cele lądowe.

Nowosybirsk to rosyjski okręt podwodny projektu 885M Jasień-M

Nowosybirsk to nowoczesny okręt podwodny, który bazuje na projekcie 885M Jasień-M i został zbudowany w stoczni Siewmasz. Maszyna ma długość około 120 metrów oraz 12,8 metra szerokości. Wyporność podwodna to około 13 tys. ton.

W roli napędu Rosjanie wykorzystali reaktor OK-650KPM. Nowosybirsk jest w stanie rozwijać prędkość do 30 węzłów i może pomieścić załogę składającą się z maksymalnie 85 osób. Poza wspomnianymi pociskami Oniks i Kalibr, może również przenosić hipersoniczne Cyrkony.

Wodowanie okrętu odbyło się 25 grudnia 2019 r. i była to pierwsza maszyna projektu 885M Jasień-M. 28 września 2022 r. Nowosybirsk dotarł do swojej stałej bazy na Kamczatce, dołączając do rosyjskiej Floty Pacyfiku wraz z Kniaziem Olegiem. Ten drugi to strategiczny okręt podwodny o napędzie atomowym klasy 955A Boriej-A.