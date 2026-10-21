Rosyjskie "domy wakacyjne" to przykrywka. Służby NATO już w gotowości

Sprawę opisał "The Telegraph", wskazując na nieruchomości w kilku państwach północnej Europy, których lokalizacja i powiązania właścicielskie wzbudzają obawy służb oraz przedstawicieli władz. Jednym z najbardziej niepokojących przypadków jest siedmiopokojowy dom na wyspie Muskö w Szwecji, położony w pobliżu wejścia do tamtejszej bazy marynarki wojennej.

Dom przy szwedzkiej bazie marynarki wojennej

Obiekt ma należeć do Tatiany Sazonowej, żony rosyjskiego oligarchy Stanisława Aleszczenki, uznawanego za osobę powiązaną z Władimirem Putinem. Nieruchomość kupiono 14 sierpnia 2017 r. za 18,6 mln koron szwedzkich. Znaczenie tej lokalizacji wynika przede wszystkim z jej sąsiedztwa z obiektem wojskowym.

Według szwedzkiego ministra obrony Påla Jonsona jest to jedyna nieruchomość w bezpośrednim otoczeniu, która nie znajduje się w dyspozycji szwedzkich sił zbrojnych, co może tworzyć lukę w systemie zabezpieczenia bazy. W pobliżu domu znajdują się trzy pomosty, które - jak wynika z opisywanych doniesień - mogły być przeznaczone dla niszczycieli lub okrętów podwodnych, a także prywatne miejsce do cumowania łodzi motorowej.

W materiałach wojskowych miały pojawić się również informacje o użyciu dynamitu podczas prac przy piwnicy. Gdy dziennikarze "The Telegraph" odwiedzili posesję, dom był zabity deskami i otoczony rusztowaniami. Sazonowa powiedziała szwedzkiemu portalowi Bulletin, że nie wiedziała, iż nieruchomość znajduje się w pobliżu bazy wojskowej, ale nie odpowiedziała na pytania "The Telegraph".

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Nie tylko szpiegostwo. Obawy o sabotaż i obserwację

Szwedzki przypadek wpisuje się w szerszy problem, który dotyczy również Litwy. Tamtejsze władze zwracają uwagę na nieruchomości należące do Rosjan lub osób z nimi powiązanych, położone w pobliżu obiektów o znaczeniu strategicznym. Chodzi między innymi o bazy lotnicze w Szawlach i Poniewieżu, poligon w Gaižiūnai oraz lotniska w Wilnie i Połądze.

Baza w Szawlach ma szczególne znaczenie dla NATO, bo stacjonują tam siły uczestniczące w misji nadzoru przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. Z kolei lotnisko wojskowe w rejonie Poniewieża, choć obecnie nieaktywne, było w czasach sowieckich wykorzystywane przez ciężkie samoloty transportowe.

Były ambasador Litwy Eitvydas Bajarūnas zwracał uwagę w rozmowie z "The Telegraph", że główne zagrożenie nie musi polegać na przygotowywaniu bezpośredniego ataku militarnego. Nieruchomości mogą być wykorzystywane do gromadzenia danych wywiadowczych, prowadzenia obserwacji, wywierania wpływu lub przygotowywania działań sabotażowych.

Podobne obawy wyraził litewski poseł Mindaugas Lingė. Jak wskazywał, budynki położone w pobliżu instalacji wojskowych mogą potencjalnie pełnić funkcję punktów obserwacyjnych, magazynów sprzętu, miejsc startu dronów lub baz wykorzystywanych do przygotowania sabotażu. Są to możliwe scenariusze zagrożeń, a nie dowód, że konkretne nieruchomości rzeczywiście służą takim celom.

Niepokojące przypadki odnotowano również w Norwegii. Według norweskiej stacji TV 2 rosyjscy właściciele mają nieruchomości w kompleksie Målselv Fjellandsby, z którego można obserwować okolice bazy Bardufoss. Obiekt ma znaczenie wojskowe, między innymi ze względu na stacjonujące tam samoloty F-35. Część nieruchomości w tym rejonie miała należeć do Rosjan już od 2010 r.

Szwecja zaostrza przepisy

Szwedzkie władze próbują ograniczyć ryzyko związane z nieruchomościami położonymi w strategicznych lokalizacjach. Od 1 lipca obowiązują tu przepisy wzmacniające kontrolę transakcji dotyczących działalności wrażliwej z punktu widzenia bezpieczeństwa. Dają one władzom większe możliwości blokowania transakcji uznanych za niebezpieczne.

Rozważane są również rozwiązania, które pozwoliłyby dokładniej kontrolować zagraniczne zakupy nieruchomości mogących zaszkodzić interesom obronnym państwa. Problem nie ogranicza się jednak do samych transakcji - nieruchomości kupione wiele lat wcześniej również mogą wymagać ponownej oceny, jeśli ich położenie lub powiązania właścicieli stwarzają ryzyko dla bezpieczeństwa. To kolejne hybrydowe zagrożenie dla państw NATO.