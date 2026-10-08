Ukraiński Sztab Generalny poinformował o dwóch uderzeniach na lotnisko wojskowe Sieszcza w obwodzie briańskim, położone około 150 km od granicy z Ukrainą, które zostały przeprowadzone 6 października oraz w nocy z 7 na 8 października. Skala zniszczeń jest obecnie oceniana, ale dane systemu monitorowania pożarów NASA FIRMS wskazują, że po ataku w rejonie parkingu dla samolotów odnotowano pożar.

Obiekt jest bazą rosyjskiego lotnictwa transportowego. Stacjonują tam m.in. ciężkie samoloty An-124-100 Rusłan oraz Ił-76, wykorzystywane do transportu żołnierzy, uzbrojenia i zaopatrzenia. Ma jednak dla rosyjskich sił szersze znaczenie, bo wcześniej wykorzystywano je również jako bazę dla bombowców Su-34 i śmigłowców Mi-28, Mi-8 oraz Ka-52, a także jako miejsce startów dronów uderzeniowych typu Gierań.

Lotnisko Sieszcza w obwodzie briańskim Federacji Rosyjskiej zostało trafione. Skala wyrządzonych szkód jest oceniana

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An-124 i Ił-76 na celowniku

An-124 "Rusłan" to największy wykorzystywany obecnie samolot świata, który może przewozić ładunek o masie do 150 ton. Bez problemu zabiera na pokład pojazdy, kontenery czy nawet części dużych rakiet, więc maszyny te regularnie przewożą ładunki wojskowe i sprzęt dla ukraińskiej armii oraz sił państw NATO. An-124 napędzany jest przez cztery silniki turboodrzutowe, co pozwala na osiągnięcie prędkości maksymalnej 865 km/h i zasięgu 4500 km przy pełnym obciążeniu.

Ił-76 jest z kolei 4-silnikowym (4 silniki turboodrzutowe Sołowiew D-30KP, 117,7 kN ciągu każdy) odrzutowym radzieckim samolotem transportowym, zaprojektowanym przez biuro konstrukcyjne im. Iljuszyna. Prototyp został oblatany w 1971 roku, seryjna produkcja rozpoczęła się w 1974 roku w zakładach TAPO w Uzbekistanie. Samolot ma 46,59 m długości, 50,5 m rozpiętości skrzydeł i 14,76 m wysokości, może latać z prędkością maksymalną 900 km/h (prędkość przelotowa 750-780 km/h) na wysokości 13 000 m.

Jednostka może przenosić ładunek o masie 40 ton na odległość 5000 km w czasie krótszym niż 6 godzin, jest zdolny do startu na krótkich pasach startowych oraz ma możliwość pracy w niesprzyjających warunkach pogodowych. W wersji wojskowej posiada dwulufowe działko automatyczne kal. 23 mm GSz-23L w ogonie samolotu. W czasie rosyjskiej inwazji na Ukrainę służą głównie do transportu sił desantowych, bo są one w stanie przewozić jednocześnie ponad 200 żołnierzy.

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Uderzenie w rosyjskie oczy i uszy

Atak objął także rosyjskie systemy rozpoznania i walki radioelektronicznej. W rejonie Hryniowa w obwodzie briańskim trafiony został system walki radioelektronicznej, natomiast w pobliżu Jelionki zaatakowano stację radiolokacyjną. Tego rodzaju obiekty mają kluczowe znaczenie dla rosyjskich zdolności do wykrywania, śledzenia i zakłócania ukraińskich działań. Ich wyłączenie może utrudnić Rosjanom kontrolowanie sytuacji w przestrzeni powietrznej i przeciwdziałanie kolejnym ukraińskim atakom.

Ukraińskie wojsko uderzyło również w infrastrukturę wykorzystywaną przez Rosjan do prowadzenia operacji z użyciem bezzałogowców. W rejonie Doniecka zaatakowano obiekt służący do przechowywania, przygotowywania i odpalania dronów uderzeniowych.

Trafione zostały także stanowiska dowodzenia rosyjskich jednostek wykorzystujących UAV w rejonie Białocerkiewki i Kamionki w obwodzie zaporoskim oraz w rejonie Hirnyka w obwodzie donieckim, a Ukraińcy zaatakowali również stanowiska dowodzenia i obserwacji w rejonie Ukraińska i Kurachówki.

Seria ataków objęła ponadto rosyjskie zaplecze logistyczne na okupowanych terenach obwodu ługańskiego. W rejonie Krynicznego trafiono magazyn materiałów i wyposażenia wojskowego, natomiast w pobliżu Kondriucznego skład paliw i smarów. Ukraiński Sztab Generalny podkreśla, że działania te są częścią trwającej kampanii przeciwko rosyjskiej infrastrukturze wojskowej odpowiadającej za transport, rozpoznanie, obronę powietrzną, wykorzystanie dronów, dowodzenie i zaopatrzenie rosyjskich wojsk.