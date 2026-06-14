Rozliczenie energii z fotowoltaiki. Duża zmiana od 1 września

Na czym polega i kogo obejmuje zmiana wprowadzona przez Tauron?

Nowe zapisy w taryfie dystrybucyjnej Taurona wprowadzają istotną zmianę w sposobie fakturowania. Polega ona na ujednoliceniu okresów rozliczeniowych i objęciu wszystkich prosumentów obowiązkowym, 1-miesięcznym cyklem. Reforma ta dotyczy każdego, kto dotychczas rozliczał się w systemie 2-, 6- lub 12-miesięcznym.

Co ważne, nowe przepisy obejmą zarówno osoby rozliczające się w nowym systemie (net-billing), jak i te korzystające ze starych zasad rozliczeń (net-metering). Część klientów - w szczególności osoby, których instalacje zostały przyłączone do sieci od 1 stycznia 2026 roku - korzysta już z miesięcznego fakturowania. Od września system obejmie również wszystkich pozostałych prosumentów.

Z obecnego, dłuższego okresu rozliczeniowego można korzystać najpóźniej do 31 sierpnia 2026 roku. Od 1 września 2026 roku cykl zostanie dostosowany do nowych przepisów. Przejście na system miesięczny nastąpi na dwa sposoby: po naturalnym zakończeniu dotychczasowego okresu (jeśli mija on dokładnie 31 sierpnia) lub w trakcie jego trwania, co będzie się wiązało z koniecznością przerwania obecnego cyklu.

Jak informuje Tauron na swojej stronie internetowej, bez względu na to, który z powyższych scenariuszy dotyczy danej osoby, otrzymają one rozliczenie końcowe. Dystrybutor razem z fakturą wyśle oficjalne pismo potwierdzające, że od września rachunki będą wystawiane już wyłącznie w cyklu 1-miesięcznym.

Czy zmiana w rozliczeniach jest obowiązkowa?

Tak, przejście na 1-miesięczny cykl rozliczeniowy jest obowiązkowe dla wszystkich prosumentów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Tauron. Od 1 września 2026 roku okresy rozliczeniowe zostaną dostosowane do aktualnych zapisów taryfy dystrybucyjnej.

Cały proces odbywa się jednak w pełni automatycznie. Prosumenci nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań - nie ma konieczności składania jakichkolwiek wniosków, podpisywania aneksów ani kontaktowania się z dystrybutorem. Aktualizacja cyklu rozliczeniowego w systemie nastąpi samoczynnie, bez udziału klientów i bez zbędnych formalności.

Warto pamiętać, że wspomniana faktura końcowa (rozliczająca energię do końca sierpnia) pojawi się w podobnym terminie, co pierwsza faktura w nowym cyklu miesięcznym. W związku z tym należy przygotować się na otrzymanie dwóch rozliczeń w krótkim odstępie czasu.

Dlaczego Tauron wprowadza tę zmianę?

Wprowadzenie miesięcznego cyklu rozliczeniowego ma na celu przede wszystkim uproszczenie rozliczeń prosumenckich. Częstsze fakturowanie zapewni stały dostęp do najbardziej aktualnych danych dotyczących ilości energii pobranej z sieci oraz do niej oddanej. Jak wskazuje dystrybutor energii, ma to następujące korzyści:

Rachunki będą opierane wyłącznie na rzeczywistym zużyciu energii, co oznacza całkowitą rezygnację z dotychczasowych prognoz.

Częstsze fakturowanie pozwoli na bieżąco monitorować wydatki, szybciej reagować na ewentualne zmiany w zapotrzebowaniu na prąd oraz lepiej planować budżet domowy.

Nowy system ułatwi bieżące kontrolowanie stanu tzw. wirtualnego magazynu.

Pierwsze faktury, które wystawi Tauron po wdrożeniu nowego systemu, mogą różnić się od dotychczasowych. Będzie to efekt przejścia z szacunkowych prognoz na rzeczywiste dane pomiarowe. W kolejnych miesiącach wysokość rachunków zacznie mocniej odzwierciedlać sezonowość produkcji energii z instalacji fotowoltaicznych. W praktyce oznacza to, że w okresie zimowym opłaty mogą być wyższe, natomiast latem, przy wysokiej produkcji, ulegną obniżeniu.

W lepszym zrozumieniu nowego systemu i bieżącym kontrolowaniu domowego bilansu energetycznego ma pomóc aplikacja eLicznik, do której korzystania zachęca Tauron. Narzędzie to umożliwia stały podgląd aktualnych danych pomiarowych oraz szczegółową analizę zużycia energii z miesiąca na miesiąc. Ma to pozwolić skuteczniej przewidywać wysokość nadchodzących rachunków.

Źródło: tauron.pl





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