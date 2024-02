Ruch wojskowych pojazdów w całej Polsce. Komunikat MON

Wielkie ćwiczenia krajów NATO na wypadek ataku Rosji

W ostatnich tygodniach, wielu przedstawicieli NATO i znanych analityków militarnych przyznało, że władze na Kremlu przygotowują się do ataku na kraje NATO. Przede wszystkim celem ma być Estonia, Łotwa i Litwa. Rosysjka gospodarka przestawiła się na wojenne tory. Wszystkie największe fabryki w kraju zwiększyły produkcję czołgów czy pocisków. Rosja może osiągnąć zdolność bojową do ataku na kraje bałtyckie za ok. 3 lata.

— Jesteśmy w nowej erze i musimy być przygotowani do odstraszania naszych wrogów, gotowi do przewodzenia naszym sojusznikom i gotowi do obrony naszego narodu, gdy tylko nadejdzie wezwanie. Dziś nasi przeciwnicy intensywnie odbudowują swoje zapory. Starzy wrogowie ożywają. Linie bitew są wyznaczane na nowo. Rosyjskie czołgi stoją na ukraińskiej ziemi. Fundamenty światowego porządku są wstrząsane do głębi. Stoimy na rozdrożu — oświadczył minister Grant Shapps.

Putin w ciągu 3 lat może zaatakować Finlandię lub Estonię

Eksperci wskazują tutaj plan ataku Rosji na Estonię, Łotwę, Litwę czy Finlandię, w celu zwiększenia dostępu do Bałtyku. Mówi się również o Polsce, w kwestii Przesmyku Suwalskiego. Kreml od zawsze chciał stworzyć połączenie lądowe pomiędzy Białorusią a Królewcem. Królewiec nie jest niczym innym jak ogromną bazą wojskową Kremla.