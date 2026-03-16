Rumunia planuje przebudować magistralę Bukareszt - Braszów, która jest jedną z najważniejszych tras w kraju. Przy okazji powstanie największy tunel kolejowy w tym regionie Europy. Będzie to jeden z elementów nowego szlaku.

Rumunia zbuduje największy tunel kolejowy w Europie Środkowo-Wschodniej

W planach Rumunii jest przebudowa przestarzałej magistrali Bukareszt - Braszów, gdzie najszybsze pociągi osobowe jeżdżą ze średnią prędkością zaledwie niespełna 74 km/h. Wynika to z ukształtowania terenu północnej części trasy czy infrastruktury. Na południu jest lepiej, ale odcinek od Ploeszti do Braszowa wręcz prosi się o modernizację.

Rumunia rozpocznie prace na odcinku między Braszowem a Predeal, którego długość do 26 kilometrów. Tam zostanie poprowadzony zupełnie nowy ślad i to jego częścią będzie wspomniany największy tunel kolejowy w tym regionie Europy.

Budowla ma już wydane decyzje środowiskowe, a jej długość to 9,87 kilometra. Dla porównania najdłuższy tunel kolejowy budowany obecnie w Polsce znajduje się w Małopolsce i jest częścią większej inwestycji Podłęże - Piekiełko. Jego długość to mniej niż 4 kilometry. Co prawda CPK planuje wybudować dłuższy, ale na razie jest to projekt na papierze.

Najdłuższy tunel kolejowy w Rumunii skróci czas przejazdu tylko o 18 minut

Obecnie pokonanie trasy Bukareszt - Braszów pociągiem InterCity zajmuje około 2 godzin i 15 minut. Budowa nowego odcinka na szlaku ma pochłonąć aż 1,8 mld euro, a przełoży się na skrócenie czasu podróży o zaledwie 18 minut.

Wspomniany tunel zostanie wydrążony na terenie górzystym z wykorzystaniem maszyny TBM. Przetarg na budowę zostanie ogłoszony za około rok. Rumunia zakłada, że konstrukcja będzie gotowa do 2033 r. Celem inwestycji jest nie tylko zwiększenie przepustowości, ale też podniesienie prędkości pociągów na szlaku do 160 km/h dla składów osobowych i 120 km/h dla towarowych.

Na południowym odcinku magistrali (od Bukaresztu do Ploeszti), który jest w miarę prosty, pociągi już teraz mogą jeździć z prędkością do 140 km/h. Na północy nie mogą przekraczać 120 km/h, a w rzeczywistości poruszają się wolniej.

