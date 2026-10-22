W skrócie Wielka Brytania uruchamia wydobycie gazu ze złoża Jackdaw na Morzu Północnym, co ma wzmocnić krajowe bezpieczeństwo energetyczne i przynieść budżetowi 2,9 mld funtów.

Projekt Jackdaw zwiększy krajową produkcję gazu o około 6 proc. w szczytowym okresie, a jego eksploatacja jest planowana na najbliższe 11 lat.

Inwestycja budzi kontrowersje wśród ekologów, którzy ostrzegają przed wpływem paliw kopalnych na klimat i opóźnieniem rozwoju odnawialnych źródeł energii.

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Wielka Brytania daje zielone światło dla kontrowersyjnego złoża gazu na Morzu Północnym. Rząd liczy na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego i ochronę miejsc pracy. Inwestycja budzi sprzeciw organizacji ekologicznych. Spór dotyczy nie tylko klimatu, ale i tego, czy nowe wydobycie rzeczywiście pomoże odbiorcom energii.

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Jackdaw. Co kryje złoże na Morzu Północnym?

Jackdaw znajduje się około 240 km na wschód od Aberdeen w Szkocji. Za projekt odpowiada Adura, spółka współpracująca przy wydobyciu z udziałem brytyjskich operacji Shell i norweskiego Equinor. Infrastruktura jest już przygotowana, a odwierty wykonane. Według brytyjskiego rządu gaz ma zacząć trafiać do domów i firm jeszcze w tym miesiącu.

Wydobycie ma zwiększyć krajową produkcję gazu o około 6 proc. w szczytowym okresie, a działalność złoża może potrwać do 11 lat. Rząd szacuje, że projekt przyniesie brytyjskiej gospodarce 2,9 mld funtów. Inwestycja ma ograniczyć potrzebę sprowadzania gazu z zagranicy, szczególnie w momencie, kiedy obserwujemy napięcia na światowych rynkach.

Jackdaw znajduje się około 240 km na wschód od Aberdeen w Szkocji. STEFANO MASSINI/AFP PHOTO / ADURA / HANDOUT East News

Dlaczego wydobycie gazu wywołuje spór?

Jackdaw budzi kontrowersje, ponieważ brytyjski rząd zapowiadał odchodzenie od paliw kopalnych i rozwój czystszych źródeł energii. Wcześniejszą zgodę na projekt wydano w 2022 roku, ale szkocki sąd zakwestionował ją w związku z pominięciem pośrednich emisji dwutlenku węgla. Chodzi o gazy cieplarniane powstające później, podczas spalania wydobytego surowca. Projekt musiał więc przejść ponowną ocenę.

Premier Andy Burnham przekonuje, że gaz nadal będzie potrzebny przez kolejne dekady, nawet podczas transformacji energetycznej. Organizacje ekologiczne widzą w tej decyzji ryzyko większej zależności od paliw kopalnych. Ich zdaniem inwestowanie w nowe wydobycie może spowolnić rozwój odnawialnych źródeł energii.

Protesty przeciwko odwiertom na Morzu Północnym BROOK MITCHELL/AFP/East News East News

Czy Jackdaw obniży rachunki i zaszkodzi klimatowi?

Na wyraźny spadek cen energii Wielka Brytania nie ma co liczyć. Koszty gazu zależą w dużej mierze od sytuacji na rynkach międzynarodowych, dlatego dodatkowe krajowe wydobycie niekoniecznie musi przełożyć się na tańsze rachunki. Sama produkcja ze złoża będzie też stanowić jedynie część zapotrzebowania kraju.

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Jeśli zaś chodzi o wpływ na klimat, to zależy między innymi od tego, jaki gaz zostanie zastąpiony przez surowiec z Jackdaw. Jeśli brytyjskie wydobycie ograniczy import gazu wiążącego się z większymi emisjami, bilans może być korzystniejszy. Jeśli jednak dodatkowa podaż zwiększy zużycie paliw kopalnych, naturalnie korzyści będą znacznie mniejsze.

Rząd ocenia, że projekt nie zablokuje realizacji prawnie wiążących celów klimatycznych, w tym osiągnięcia zerowych emisji netto do 2050 roku. Jednocześnie zapowiada przeznaczenie 2 mld funtów na nowy fundusz wspierający czystą energię.

Co ciekawe, decyzja w zasadzie zbiega się z nowym raportem klimatycznym ONZ, według którego w ciągu najbliższych lat globalny wzrost temperatury nieuchronnie przekroczy ograniczenie ocieplenia do 1,5 st. C, czyli słynnego celu Porozumienia Paryskiego.

Źródła: gov.uk, AFP



