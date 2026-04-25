Uniwersytet Morski ogłosił przetarg na budowę następcy "Daru Młodzieży", jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich żaglowców szkolnych. Nowa jednostka ma być większa, nowocześniejsza i lepiej dostosowana do współczesnych realiów kształcenia przyszłych marynarzy.

Postępowanie prowadzone jest w formule "zaprojektuj i wybuduj", czyli wykonawca będzie odpowiadał zarówno za projekt, jak i budowę statku. Jak podkreślono w komunikacie, przetarg ma charakter otwarty. To oznacza, że "mogą w nim uczestniczyć zarówno wykonawcy krajowi, jak i zagraniczni", jak poinformował kanclerz uczelni Filip Malata.

Nowy żaglowiec będzie większy, wyższy i bardziej ekologiczny

Nowy żaglowiec będzie trzymasztową fregatą o długości około 112 metrów, czyli nieco większą od obecnego "Daru Młodzieży", który mierzy 108,8 m. Szerokość kadłuba wzrośnie z około 14 do 15 metrów. Zmiany będą widoczne także "w górę" - maszty osiągną wysokość do 58,4 m, podczas gdy obecna jednostka ma je na poziomie ok. 49,5 m.

Jeszcze większa różnica dotyczy ożaglowania. Nowy statek ma dysponować powierzchnią żagli minimum 3300 mkw, wobec 3015 mkw na "Darze Młodzieży". To oznacza lepsze możliwości manewrowe i szkoleniowe.

Jednostka zostanie też wyposażona w nowoczesny napęd mechaniczno-hybrydowy o mocy około 1300 kW.

Nowy żaglowiec będzie nowoczesną fregatą trzymasztową, zaprojektowaną z myślą o najwyższych standardach szkoleniowych.

Szkoła na wodzie dla przyszłych marynarzy

Na pokładzie znajdzie się miejsce dla 169 osób, w tym 33 członków załogi. Liczba kadetów pozostanie zbliżona do obecnej. Będzie to około 120 osób (130 obecnie). To właśnie oni będą korzystać z nowych przestrzeni dydaktycznych, dostosowanych do współczesnych standardów bezpieczeństwa i nauczania.

Koszt inwestycji oszacowano na 350 mln zł. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, umowa zostanie podpisana jeszcze w 2026 roku, budowa ruszy w 2027, a gotowy statek trafi do służby w 2028 roku. Pierwsi studenci wejdą na jego pokład rok później.

W tym czasie "Dar Młodzieży" nadal pozostaje w służbie - właśnie wyruszył w rejs do Stanów Zjednoczonych, gdzie weźmie udział w obchodach 250-lecia niepodległości USA, pokonując około 12 tys. mil morskich, o czym niedawno informowałem w Interii Geekweek.

Na tropie gąsienic, które mogą wywoływać poważne reakcje alergiczne u ludzi i psów INTERIA.PL