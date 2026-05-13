W skrócie Rozpoczęto realizację jednego z największych projektów infrastrukturalnych w USA - Brent Spence Bridge Corridor.

Inwestycja odciąży dotychczasowy most, który obsługuje znacznie większy ruch, niż przewidywano pierwotnie.

Projekt wart ponad 4 miliardy dolarów obejmuje budowę nowoczesnego mostu obok Brent Spence Bridge oraz modernizację starego obiektu.

Jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w kraju

Przerzucony nad rzeką Ohio most Brent Spence Bridge otwarto w 1963 roku. Prowadzą tędy autostrady międzystanowe 71 i 75, łączące Cincinnati (Ohio) i Covington (Kentucky).

W 1985 roku most ten przebudowano, by sprostać rosnącemu natężeniu ruchu - dodano czwarty pas w każdym kierunku. W tym celu usunięto pasy awaryjne i zmniejszono szerokość pozostałych pasów, co negatywnie wpłynęło na bezpieczeństwo oraz sprawiło, że w przypadku awarii czy wypadków powstawały poważne zatory.

To ogromny problem, szczególnie że obecnie przejeżdża tędy ponad 160 tysięcy pojazdów dziennie, w tym transport towarowy o wartości ok. miliarda dolarów. Jak zaznacza Ministerstwo Transportu Ohio, most ten "obecnie obsługuje znacznie większy ruch, niż przewidywano w projekcie". W związku z tym podjęto decyzję o modernizacji i budowie mostu sąsiadującego.

Ogromny projekt odciąży Most Brent Spence

Po latach przygotowań, w maju 2026 r. nastąpiło oficjalne rozpoczęcie budowy Brent Spence Bridge Corridor - ogromnego projektu infrastrukturalnego o wartości ok. 4 miliardów dolarów, łączącego dwa stany USA: Ohio i Kentucky.

Jest to jedna z najważniejszych inwestycji transportowych w Stanach Zjednoczonych. Projekt ten ma na celu usprawnienie transportu, odciążenie starego mostu i poprawę bezpieczeństwa.

Brent Spence Bridge Corridor. Rusza budowa i modernizacja

Głównym elementem projektu Brent Spence Bridge Corridor jest budowa nowoczesnego, dwupoziomowego mostu podwieszanego, który będzie zlokalizowany tuż obok obecnego mostu. Nowy obiekt odciąży ruch tranzytowy i towarowy. Poza budową sąsiedniego mostu, inwestycja przewiduje także modernizację starego mostu Brent Spence.

Wiekowy obiekt zostanie odnowiony i zwężony z 4 do 3 pasów w każdym kierunku, aby służył wyłącznie do bezpiecznego ruchu lokalnego między miastami Cincinnati (Ohio) i Covington (Kentucky).

Obejmuje to odbudowanie pasów awaryjnych, nowe układy ramp oraz nowe ścieżki dla pieszych i rowerzystów, które "poprawią łączność między lokalnymi społecznościami", zaznacza Ministerstwo Transportu Ohio.

Lata przygotowań i kolejne lata pracy

Przeprowadzono już uroczyste wbicie pierwszej łopaty pod budowę Brent Spence Bridge Corridor.

- Projekt korytarza mostu Brent Spence stanowi jedną z najważniejszych inwestycji transportowych w kraju - powiedziała dyrektor Departamentu Transportu (ODOT) Pamela Boratyn. - Ta kluczowa arteria gospodarcza dla naszych stanów i kraju rozwiąże problem paraliżu, który ogarnia region w wyniku wypadków, powstrzyma ogromne przeludnienie i uratuje życie - czytamy w nowym komunikacie.

Zgodnie z planem na maj ustalono rozpoczęcie ciężkich prac budowlanych oraz pierwsze zamknięcia zjazdów i reorganizację ruchu.

Planowane otwarcie nowego mostu przypada na 2031 r., a pełne zakończenie prac przewidziano na lata 2033-2034.

