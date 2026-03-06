Spis treści: Jak wygląda auto Google Maps? Kiedy auto Google Maps będzie robiło zdjęcia w twoim mieście? Kiedy nowe zdjęcia trafią do map Google?

Usługa Street View stała się nieodzownym narzędziem, pozwalającym na wirtualną eksplorację niemal każdego zakątka globu - od odległych egzotycznych krajów po ulice sąsiednich miast. Jednakże, aby dostarczane obrazy były rzetelne, flota Google musi regularnie aktualizować bazę zdjęć. Samochody ponownie pojawią się w Polsce, by zarejestrować zmiany w infrastrukturze i krajobrazie. Prezentujemy listę miast, gdzie zaplanowano przejazdy w najbliższych miesiącach.

Jak wygląda auto Google Maps?

Samochód Google Street View jest na tyle charakterystyczny, że niezwykle łatwo rozpoznać go w ruchu ulicznym. Jego najbardziej rozpoznawalnym elementem jest wysoki, zamocowany na solidnym metalowym stelażu słupek, który wieńczy kula z kilkoma obiektywami. To właśnie ta konstrukcja odpowiada za wykonywanie panoramicznych zdjęć. Na dachu pojazdu, obok kamer, często znajdują się także czujniki GPS.

Z daleka auto można pomylić z pojazdem wyposażonym w antenę satelitarną, jednak z bliska wątpliwości rozwiewają oznaczenia na karoserii. Drzwi i boki samochodu są zazwyczaj opatrzone wyraźnym napisem "Google Maps" lub "Street View", a niekiedy zdobią je kolorowe motywy graficzne. Google zazwyczaj wykorzystuje różne modele aut osobowych takich producentów jak m.in. Toyota czy też Opel.

Kiedy auto Google Maps będzie robiło zdjęcia w twoim mieście?

Google Street View ponownie wyrusza na polskie drogi - od kwietnia do października 2026 roku będą aktualizować zdjęcia w kilkudziesięciu miejscowościach. Prezentujemy szczegółową listę miast, w których będzie można spotkać charakterystyczne pojazdy:

Dolnośląskie: Wrocław, Bolesławiec, Bielany Wrocławskie, Środa Śląska, Głogów oraz Polkowice.

Kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Sępólno Krajeńskie, Żnin oraz Tuchola.

Lubelskie: Lublin, Chełm, Łęczna, Lubartów, Ostrów Lubelski, Zawieprzyce, Cyców oraz Hańsk Pierwszy.

Lubuskie : Nowa Sól, Żagań oraz Sława.

Łódzkie: Zduńska Wola, Sieradz, Buczek, Burzenin, Zelów oraz Łask.

Małopolskie: Olkusz, Gorlice, Wadowice, Słomniki, Opatkowice, Proszowice, Wolbrom oraz Kalwaria Zebrzydowska.

Mazowieckie: Płock, Sochaczew, Żyrardów, Pułtusk, Grójec, Ostrołęka, Przasnysz oraz Mława.

Opolskie: Opole, Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Brzeg, Kluczbork, Prudnik, Strzelce Opolskie oraz Krapkowice.

Podkarpackie: Sanok, Solina, Przemyśl, Cisna, Ustrzyki Dolne oraz Lutowiska.

Podlaskie: Suwałki, Sejny, Kalinowo oraz Dubowo Drugie.

Pomorskie: Chojnice, Kiełpino, Szymbark, Sierakowice, Dziemiany, Kościerzyna, Tuchomie, Brusy oraz Bytów

Śląskie: Rybnik, Żory, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Jastrzębie-Zdrój, Pszczyna oraz Skoczów.

Świętokrzyskie: Kielce, Piekoszów, Łopuszno, Miedziana Góra, Radoszyce, Końskie, Stąporków oraz Skarżysko-Kamienna.

Warmińsko-mazurskie: Lidzbark Warmiński, Bisztynek, Łankiejmy oraz Sątopy-Samulewo.

Wielkopolskie: Poznań, Szamotuły, Wronki, Chrzypsko Wielkie oraz Pniewy.

Zachodniopomorskie: Łobez, Świdwin, Drawsko Pomorskie, Resko oraz Dobra.

Warto pamiętać, że samochody mogą zajrzeć również do mniejszych miejscowości w okolicy. Dokładne terminy przejazdów dla konkretnych lokalizacji nie są jednak znane, gdyż mogą się zmieniać w zależności od warunków pogodowych czy też drogowych. Chcąc zobaczyć charakterystyczne samochody albo nawet dać im się sfotografować, trzeba mieć nieco szczęścia.

Kiedy nowe zdjęcia trafią do map Google?

Wiele osób zastanawia się, jak szybko po przejeździe samochodu Google Maps będzie można zobaczyć zaktualizowane widoki w Street View. Warto wiedzieć, że proces ten nie odbywa się w czasie rzeczywistym - wymaga on obróbki technicznej.

W praktyce auta rejestrują obraz w terenie, jednak warto zaznaczyć, że nie robią tego wyłącznie samochody. Materiały są dostarczane także przez trekkerów, czyli operatorów z plecakami fotograficznymi, którzy docierają tam, gdzie wjazd samochodem jest najzwyczajniej niemożliwy. Ponadto część zdjęć Google otrzymuje od lokalnych współpracowników.

Zebrane materiały trafiają na serwery, gdzie algorytmy łączą pojedyncze zdjęcia w panoramy 360 stopni. Na tym etapie następuje również automatyczne rozmywanie twarzy przechodniów oraz tablic rejestracyjnych pojazdów. Gotowe panoramy są przesyłane do serwisu Google Maps.

Zazwyczaj proces publikacji trwa kilka miesięcy. Zdjęcia wykonane w kwietniu bądź maju powinny pojawić się na mapach mniej więcej jesienią. Data wykonania zdjęcia jest widoczna w trybie Street View; dostępne są tam również fotografie z poprzednich lat.

