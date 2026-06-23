Samsung Galaxy A27 5G z cichą premierą w Polsce. Jakie ceny?

Samsung Galaxy A27 5G to następca modelu A26 z zeszłego roku. Tym razem obyło się bez hucznej premiery. Niedawno telefon dostrzeżono na czeskiej stronie producenta, a teraz odbył się cichy debiut w Polsce. Najpierw zobaczmy sobie ceny.

Polskie ceny smartfona Samsung Galaxy A27 5G

Seria A przedostała być tania i polskie ceny smartfona Samsung Galaxy A27 5G tylko to potwierdzają. Cennik znaleziony w jednym z polskich sklepów prezentuje się następująco.

Samsung Galaxy A27 5G 128 GB - 1529 złotych

Samsung Galaxy A27 5G 256 GB - 1919 złotych

Tanio nie jest, bo poprzednik debiutował rok temu w cenach zaczynających się od 1249 złotych. Następca jest o blisko 300 złotych droższy. Podobne podwyżki producent wcześniej w tym roku zaserwował nam wraz z modelami Galaxy A57 i A37.

Smartfon Samsung Galaxy A27 5G. Samsung materiały prasowe

Oczywiście zawsze można rozejrzeć się za produktami konkurencji. Może to być przykładowo model Redmi Note 15 Pro 5G, który kosztuje podobnie, a z pewnością oferuje lepszą specyfikację. Za mniej niż 1,8 tys. złotych można nabyć nawet Redmi Note 15 Pro+ 5G. Podobnie kosztują tańsze smartfony z serii Oppo Reno 15.

Specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy A27 5G

Samsung Galaxy A27 5G ma 6,7-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Najważniejszą zmianą wizualną względem poprzednika jest wyświetlacz z dziurką, gdzie w modelu A26 był to panel z łezką.

Za obliczenia odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca i można je rozbudować z użyciem kart microSD. Energię dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh, która wspiera ładowanie z użyciem ładowarek o mocy do 25 W.

Smartfon Samsung Galaxy A27 5G ma potrójny aparat. Samsung materiały prasowe

Aparat fotograficzny smartfona Samsung Galaxy A27 5G ma trzy obiektywy. Główny połączono z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny współpracuje z 5-megapikselowym czujnikiem. Uzupełnia je kamerka 2 MP do makro. Przedni aparat pozwala robić zdjęcia w jakości do 12 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16 z autorską nakładką One UI. Producent deklaruje sześć lat wsparcia aktualizacjami.





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