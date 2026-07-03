Samsung Galaxy Ring 2 potwierdzony. Kiedy premiera?

W skrócie Samsung potwierdził, że pracuje nad drugą wersją pierścienia Galaxy Ring, który jest obecnie na etapie rozwoju.

Nowy Galaxy Ring 2 może oferować kompatybilność poza ekosystemem Androida, ulepszoną baterię i nowe funkcje monitorowania zdrowia, jednak bez podanych szczegółów.

Premiera Samsung Galaxy Ring 2 jest przewidywana na pierwszą połowę 2027 roku.

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Samsung wprowadził pierwszą generację pierścienia Galaxy Ring w 2024 r. To dosyć specyficzny gadżet, którego cykl jest dłuższy niż smartfonów. Dlatego do tej pory jeszcze nie zobaczyliśmy drugiej wersji tego urządzenia. To jednak znajduje się już na etapie prac. Skąd to wiemy?

Pierścień Samsung Galaxy Ring 2 potwierdzony przez producenta

Samsung potwierdził, że rzeczywiście pracuje nad pierścieniem Galaxy Ring 2. Takie informacje ujawnił dr. Hon Pak, który jest szefem działu cyfrowego zdrowia w firmie. To oznacza, że prowadzone są aktywne prace nad kolejną odsłoną urządzenia, ale to wcale nie oznacza, że premiera jest blisko.

Przy okazji poznaliśmy kilka z planowanych nowości. Przedstawiciel firmy zasugerował mocną wskazówkę związaną z zapewnieniem kompatybilności poza ekosystemem Androida. To oznacza, że Samsung Galaxy Ring 2 ma współpracować z iPhone'ami, ale dokładna funkcjonalność nie jest znana i nie można wykluczyć pewnych ograniczeń.

Następnie mamy lepszą baterię, co pozwoli na wydłużenie czasu pracy bez ładowania. W przypadku obecnej generacji w większych rozmiarach jest to maksymalnie siedem dni. Poza tym mamy spodziewać się nowych funkcji z zakresu monitorowania zdrowia, ale szczegółów nie podano.

Kiedy premiera pierścienia Samsung Galaxy Ring 2?

Jakiś czas temu pojawiły się plotki, jakoby Samsung rzeczywiście miał pracować nad Galaxy Ring 2, ale premiera nie odbędzie się w krótkim czasie. Przed nami lipcowa konferencja Unpacked, gdzie zobaczymy składane smartfony Z Fold 8 i Z Flip 8. Pojawią się też nowe smartwatche. Jednak nowy pierścień nie będzie częścią tego show.

Samsung Galaxy Ring 2 ma pojawić się w ofercie dopiero w pierwszej połowie 2027 r., czyli po około trzech latach od poprzednika. Duży nacisk ma zostać położony także na zwiększony komfort podczas użytkowania urządzenia. Więcej szczegółów poznamy bliżej premiery, bo gadżet z pewnością nie zostanie dochowany w tajemnicy do dnia prezentacji.

Pierwszy pierścień pojawił się w Polsce w listopadzie 2024 r. w cenach zaczynających się od 1849 złotych. Na razie nie wiadomo, czy druga generacja będzie dostępna w podobnej kwocie, a może czekają nas podwyżki?



