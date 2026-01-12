Samsung Galaxy S26 to nie jeden, a kilka nowych smartfonów, które zobaczymy jeszcze w tym kwartale 2026 r. Wiele wskazuje na to, że premiera odbędzie się w lutym, a więc nieco później niż rok po debiucie serii Galaxy S25. Co wiemy o nowych telefonach koreańskiej marki na kilka tygodni przed ich prezentacją?

Kiedy premiera smartfonów Samsung Galaxy S26?

Smartfony Samsung Galaxy S26 zostaną zaprezentowane w trakcie specjalnej konferencji Unpacked 2026, która odbędzie się w Stanach Zjednoczonych. W zależności od plotek mówi się o dwóch lokalizacjach. Pojawiają się nazwy San Jose oraz San Francisco. Kiedy nastąpi to wydarzenie?

Producent na razie nie potwierdził terminu, ale nieoficjalnie mówi się o 25 lutego. To oznacza, że nowe smartfony zostaną pokazane po ponad roku od poprzedniej serii, którą zaprezentowano w styczniu. Jeśli termin jest trafny, to firma powinna go potwierdzić na przełomie tego i następnego miesiąca. Następnie rozpocznie się odliczanie do wydarzenia.

Pod uwagę brano cztery nowe smartfony z serii Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 to nie jeden, a kilka nowych telefonów. W zeszłym roku najpierw do sprzedaży trafiły trzy telefony (S25, S25+ i S25 Ultra), a kilka miesięcy później na rynku pojawił się Galaxy S25 Edge. Jak będzie w tym roku?

Jeszcze jesienią plotkowano, że tym razem od razu zobaczymy wszystkie cztery smartfony z serii Samsung Galaxy S26, ale ostatnie przecieki wskazują na rezygnację z jednego modelu. Tym jest S26 Edge, który to powstał i był testowany, ale firma ostatecznie miała go anulować. Całkowicie, na czym przeważyła słaba sprzedaż poprzednika.

Tak miał wyglądać Samsung Galaxy S26 Edge, ale producent rzekomo go anulował. Onleaks/Android Headlines materiał zewnętrzny

Jeśli to prawda, to w lutym na Unpacked zobaczymy telefony Samsung Galaxy S26, S26+ oraz S26 Ultra. Przedsprzedaż ma ruszyć niedługo po prezentacji. Natomiast sklepowy debiut planowany jest na pierwszą połowę marca. Dokładny termin nie jest znany.

Ceny smartfonów Samsung Galaxy S26

Dokładne ceny telefonów z serii Samsung Galaxy S26 nie są znane i poznamy je pewnie bliżej premiery. Jakiś czas temu pojawiły się plotki, że należy spodziewać się podwyżek z racji drożejących kosztów produkcji. Zobaczyliśmy to już na przykładzie flagowca konkurencji, czyli Xiaomi 17 Ultra, który jest droższy od poprzednika.

Ostatnie plotki związane z cenami serii Samsung Galaxy S26 sugerują jednak, że producent dokłada starań, aby utrzymać je na dotychczasowym poziomie. To oznacza, że telefony mogą zostać bardzo podobnie wycenione do modeli S25. Jeśli tak będzie, to w Polsce zapłacimy następujące kwoty.

Samsung Galaxy S26 - od około 4 tys. złotych

Samsung Galaxy S26+ - od około 5 tys. złotych

Samsung Galaxy S26 Ultra - od około 6,4 tys. złotych

Oczywiście wymienionych wyżej kwot nie należy traktować w roli pewniaków. Bardziej jako przybliżone ceny, gdzie te ostateczne mogą się nieco różnić.

Samsung Galaxy S26 Ultra ma przeprojektowany aparat fotograficzny

Flagowym modelem serii pozostanie Samsung Galaxy S26 Ultra i to ten smartfon będzie obiektem pożądania największej liczby fanów marki. Na ten rok producent przygotował sporo zmian wizualnych. Ekran, a wraz z nim cała bryła telefonu zyskała więcej krągłości, co zapoczątkowano już w modelu S25 Ultra. Teraz firma poszła o krok dalej.

W oczy rzuca się również przeprojektowany aparat fotograficzny. Na pleckach po kilku latach wrócił garb, gdzie umieszczono elementy aparatu fotograficznego. Przypomina on to, co znamy ze składaków Z Fold. Trzy obiektywy znajdują się na wyspie w kształcie pastylki. Pozostałe elementy umieszczono obok.

Samsung Galaxy S26 Ultra ma przeprojektowany aparat fotograficzny. Onleaks/Android Headlines materiał zewnętrzny

Sama specyfikacja techniczna systemu kamer Samsunga Galaxy S26 Ultra nie wnosi porywających zmian. Te zaplanowano rzekomo na przyszły rok. Główny obiektyw nadal współpracuje z 200-megapikselowym sensorem. Aparat ultraszerokokątny oraz jeden z teleobiektywów będą połączone z 50-megapikselowymi czujnikami. Natomiast tele 3x z 10-megapikselpowym. Przednia kamera do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 12 megapikseli.

Seria Samsung Galaxy S26 otrzyma szybsze ładowanie baterii

Kolejną znaczącą różnicą w serii Samsung Galaxy S26 będzie ładowanie baterii, które nie było udoskonalane od kilku lat. W 2026 r. w końcu pojawi się wsparcie dla szybszych ładowarek przewodowych i tutaj mówi się o wsparciu dla zasilaczy o mocy 60 W (vs 45 W z S25).

Przeprojektowany aparat fotograficzny pojawia się we wszystkich modelach Samsung Galaxy S26. Onleaks/Android Headlines materiał zewnętrzny

Nowością będzie także wsparcia dla standardu ładowania bezprzewodowego Qi2 25W. To oznacza, że nie tylko wzrośnie moc ładowarek bezprzewodowych, ale będą także obsługiwane akcesoria magnetyczne. Warto jednak mieć na uwadze, że pewne plotki wskazują na pełne wsparcie dla tak szybkiego ładowania tylko w modelu S26 Ultra. W dwóch tańszych telefonach z serii może zostać ono ograniczone, co zrobiło też Google w serii Pixel 10.

Autorski procesor Exynos 2600

Samsung w ostatnim czasie we własnych flagowcach polegał na procesorach Qualcomma. W przypadku modeli z serii Galaxy S26 w dużym stopniu będzie podobnie, ale na pewnych rynkach (i tutaj mówi się m.in. o Korei Południowej) zamiast układu Snapdragon 8 Elite Gen 5 pojawi się autorski Exynos 2600.

Dla smartfonów Samsung Galaxy S26 przygotowano autorski procesor Exynos 2600, ale zobaczymy go na niewielu rynkach. Samsung materiały prasowe

Czip Exynos 2600 został zaprezentowany już wcześniej. Procesor wyróżnia się na tle innych układów przede wszystkim 2-nm litografią. Jest to pierwszy SoC dla smartfonów, który został wyprodukowany w tym węźle. Pozwoliło to znacząco zagęścić liczbę tranzystorów oraz zapewnić lepszą wydajność energetyczną.

Na większości rynków pod obudową nowych telefonów ma znaleźć się jednak Snapdragon 8 Elite Gen 5 dostarczony przez Qualcomma i wyprodukowany z 3 nm. Wynika to z ograniczonych możliwości produkcyjnych koreańskiej firmy. Spodziewajmy się, że Exynos 2600 w większym stopniu zagości dopiero w modelu Galaxy S26 FE, który pojawi się w drugiej połowie 2026 r.

"Wydarzenia": "Dron" Słowem Roku 2025 Polsat News