Samsung zaprezentował flagowce z rodziny Galaxy S26 w lutym. Wiemy, że w drugiej połowie roku seria zostanie wzbogacona o tańszy smartfon. Tym urządzeniem jest Galaxy S26 FE, który nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Co już o nim wiemy?

Smartfon Samsung Galaxy S26 FE uchwycony na zdjęciach

Nowy smartfon koreańskiej marki został dostrzeżony na stronie organizacji Wireless Power Consortium (WPC), która odpowiada za standaryzowanie ładowarek bezprzewodowych. Telefon pojawił się tam pod nazwą SM-S741 i wiemy, że jest to Samsung Galaxy S26 FE. Przy okazji udostępniono dwa zdjęcia.

Zdjęcia modelu Samsung Galaxy S26 FE ujawniają nam pewne zmiany względem poprzednika. Te są inspirowane tym, co znamy już w pozostałych modeli z rodziny S26. To oznacza, że na pleckach obudowy pojawia się przeprojektowany aparat fotograficzny, którego obiektywy znajdują się na wystającym garbie w kształcie pastylki. Wcześniej były one umieszczone w okrągłych pierścieniach.

Smartfon Samsung Galaxy S26 FE na zdjęciach udostępnionych przez WPC. 9to5google materiał zewnętrzny

Natomiast z przodu bez większych zmian. Nowy smartfon nadal ma płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Zapewne jest to wyświetlacz AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz.

Specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy S26 FE niekompletna

Premiera telefonu Samsung Galaxy S26 FE powinna odbyć się pod koniec lata lub wczesną jesienią. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że zbyt wielu zmian w wyposażeniu w porównaniu do modelu Galaxy S25 FE z 2025 r. raczej nie ma co się spodziewać.

Firma może zdecydować się na nowy autorski procesor, którym jest Exynos 2600, ale z drugiej strony może to być Exynos 2500. Ekran AMOLED-owy powinien mieć przekątną około 6,7 cala, a energię dostarczy bateria o pojemności około 5000 mAh.

Aparat fotograficzny otrzyma główny obiektyw połączony z 50-megapikselowym sensorem, a pozostałe dwa będą współpracować z czujnikami 12 i 8 MP. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 17 z nową nakładką One UI 9, która obecnie znajduje się na etapie beta testów. Ceny nie są znane, ale można spodziewać się pewnych podwyżek.





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