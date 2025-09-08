Jeśli znudził wam się dotychczasowy design smartfonów z serii Samsung Galaxy S, który od kilku lat nie przechodził większych zmian, to mamy dla was dobre wieści. Wraz z serią Galaxy S26 pojawia się modyfikacje związane ze wzornictwem i poniekąd będzie to powrót do rozwiązań sprzed lat czy znanych z innych telefonów koreańskiej marki.

Rendery smartfonów Samsung Galaxy S26 ujawniają nowy design

Seria Samsung Galaxy S26 nie została dochowana w tajemnicy do premiery, która odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Do sieci przedostały się rendery, które bazują na dotychczasowych przeciekach. W drodze są zmiany i to niemałe, które obejmą plecki telefonów. Co nowego się pojawi?

Tak mają wyglądać smartfony Samsung Galaxy S26, Edge i Ultra. Smartprix materiał zewnętrzny

Samsung planuje w serii S26 powrócić do wystających garbów, gdzie znajdują się elementy aparatów fotograficznych. Podstawy model i Ultra dostaną wyspę w kształcie pastylki, która nawiązuje wizualnie do tego, co znamy ze składaków Z Fold. Znajdą się tu trzy obiektywy umieszczone jeden pod drugim. Pozostałe elementy zostaną rozmieszczone obok.

W przypadku smartfona Samsung Galaxy S26 Edge, który w przyszłym roku zastąpi Plusa, producent pójdzie o krok dalej. Pojawi się duży garb pokrywający w zasadzie aż prawie 1/3 plecków, choć pomieści tylko dwa obiektywy i diodę LED. Przypomina to rozwiązanie, które Apple zaimplementuje w iPhone'ach 17 Pro.

Kiedy premiera smartfonów Samsung Galaxy S26?

Wygląd smartfonów Samsung Galaxy S26 poznajemy na kilka miesięcy przed premierą, co miało miejsce w podobnych okresach również w przypadku poprzedników. Nowe telefony Koreańczyków zostaną zaprezentowane na początku 2026 r. Jest jednak zbyt wcześnie, aby mówić o dokładnym terminie, ale można spekulować, że pokaz odbędzie się w okolicy połowy stycznia.

Odświeżony design to nie wszystko. Nowe smartfony Samsunga mają być dostępne z autorskimi czipami Exynos 2600 lub nowym Snapdragonem, który Qualcomm zaprezentuje później w tym miesiącu. Następnie mamy wsparcie dla standardu Qi2 25W. Oczywiście nie zabraknie ulepszeń obejmujących ekrany czy aparaty fotograficzne. W tym ostatnim przypadku duże nadzieje wiąże się z modelem Ultra.

