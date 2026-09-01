Samsung Galaxy S27 Ultra i ulepszony aparat. Pojawi się nowy teleobiektyw

W skrócie Samsung Galaxy S27 Ultra otrzyma nowy teleobiektyw zapewniający czterokrotny zoom optyczny, który zostanie połączony z sensorem 1/1.9 cala.

Producent zdecydował się na usunięcie jednego teleobiektywu, co oznacza, że użytkownicy będą mieli do dyspozycji jedną kamerę typu tele w nowym smartfonie.

Aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy S27 Ultra umieszczono na prostokątnym garbie, a premiera urządzenia zaplanowana jest na pierwszy kwartał 2027 roku.

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Samsung Galaxy S27 Ultra to nowy smartfon, który zadebiutuje dopiero za kilka miesięcy. Tymczasem do sieci przedostaje się coraz więcej informacji. Niedawno poznaliśmy zmiany w designie, na które zdecydował się producent. Teraz mamy pewne szczegóły obejmujące teleobiektyw.

Smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra otrzyma nowy teleobiektyw

Dziś już wiemy, że Samsung Galaxy S27 Ultra otrzyma przeprojektowany aparat fotograficzny i producent zdecydował się na dosyć duże zmiany. Przy okazji zrezygnowano z jednego z obiektywów i jest nim teleobiektyw. To oznacza, że użytkownicy otrzymają do dyspozycji jedną kamerę tego typu.

Nowe szczegóły, które pojawiły się w sieci, zakładają zupełnie nowy teleobiektyw. Będzie on wypadkową dwóch obiektywów tego typu, które umieszczono w modelu S26 Ultra. Ten 5x połączono z sensorem 1/2.52". Natomiast 3x z czujnikiem 1/3.94".

Teleobiektyw z modelu Samsung Galaxy S27 Ultra zaoferuje 4-krotny zoom optyczny i zostanie połączony z sensorem 1/1.9". Ma to znacząco zwiększyć możliwości kamery z zakresu fotografowania w specyficznych warunkach, gdzie przybliżanie odgrywa duże znaczenie.

Samsung Galaxy S27 Ultra ma przeprojektowany aparat fotograficzny

Koreańczycy w nowym smartfonie zdecydowali się na duże zmiany w designie. Aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy S27 Ultra został znacząco przeprojektowany. W zasadzie na tapet wzięto projekt, który rozważano z myślą o telefonie S26 Edge, który ostatecznie nie trafił na rynek i wprowadzono w nim pewne zmiany.

Aparat fotograficzny smartfona Samsung Galaxy S27 Ultra umieszczono na prostokątnym garbie, który wypełnia około 1/3 plecków i w zasadzie poniekąd przypomina rozwiązanie z iPhone'ów 17 Pro. Producent zdecydował się na trzy obiektywy. Ponadto zaimplementowano dodatkowy sensor i diodę doświetlającą LED.

Warto dodać, że podobny aparat otrzyma smartfon Samsung Galaxy S27 Pro, który w zasadzie będzie pomniejszoną wersją modelu Ultra. Premiera nowych telefonów powinna odbyć się w pierwszym kwartale 2027 r.



