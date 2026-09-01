Samsung Galaxy S27 Ultra i ulepszony aparat. Pojawi się nowy teleobiektyw

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Samsung Galaxy S27 Ultra otrzyma przeprojektowany aparat fotograficzny, gdzie producent zdecydował się na duże zmiany. Teraz poznajemy szczegóły, które obejmują teleobiektyw kamery. Zostanie on połączony z sensorem 1/1.9" i zapewni czterokrotny zoom optyczny. Przy okazji Samsung Galaxy S27 Ultra został pozbawiony jednego obiektywu.

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Samsung Galaxy S27 Ultra w kolorze fioletowym z trzema tylnymi obiektywami i centralnym aparatem na ekranie
Samsung Galaxy S27 Ultra i ulepszony aparat. Pojawi się nowy teleobiektyw.Onleaks/Android Headlinesmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Samsung Galaxy S27 Ultra otrzyma nowy teleobiektyw zapewniający czterokrotny zoom optyczny, który zostanie połączony z sensorem 1/1.9 cala.
  • Producent zdecydował się na usunięcie jednego teleobiektywu, co oznacza, że użytkownicy będą mieli do dyspozycji jedną kamerę typu tele w nowym smartfonie.
  • Aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy S27 Ultra umieszczono na prostokątnym garbie, a premiera urządzenia zaplanowana jest na pierwszy kwartał 2027 roku.
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Samsung Galaxy S27 Ultra to nowy smartfon, który zadebiutuje dopiero za kilka miesięcy. Tymczasem do sieci przedostaje się coraz więcej informacji. Niedawno poznaliśmy zmiany w designie, na które zdecydował się producent. Teraz mamy pewne szczegóły obejmujące teleobiektyw.

Smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra otrzyma nowy teleobiektyw

Dziś już wiemy, że Samsung Galaxy S27 Ultra otrzyma przeprojektowany aparat fotograficzny i producent zdecydował się na dosyć duże zmiany. Przy okazji zrezygnowano z jednego z obiektywów i jest nim teleobiektyw. To oznacza, że użytkownicy otrzymają do dyspozycji jedną kamerę tego typu.

Nowe szczegóły, które pojawiły się w sieci, zakładają zupełnie nowy teleobiektyw. Będzie on wypadkową dwóch obiektywów tego typu, które umieszczono w modelu S26 Ultra. Ten 5x połączono z sensorem 1/2.52". Natomiast 3x z czujnikiem 1/3.94".

Teleobiektyw z modelu Samsung Galaxy S27 Ultra zaoferuje 4-krotny zoom optyczny i zostanie połączony z sensorem 1/1.9". Ma to znacząco zwiększyć możliwości kamery z zakresu fotografowania w specyficznych warunkach, gdzie przybliżanie odgrywa duże znaczenie.

Samsung Galaxy S27 Ultra ma przeprojektowany aparat fotograficzny

Koreańczycy w nowym smartfonie zdecydowali się na duże zmiany w designie. Aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy S27 Ultra został znacząco przeprojektowany. W zasadzie na tapet wzięto projekt, który rozważano z myślą o telefonie S26 Edge, który ostatecznie nie trafił na rynek i wprowadzono w nim pewne zmiany.

Aparat fotograficzny smartfona Samsung Galaxy S27 Ultra umieszczono na prostokątnym garbie, który wypełnia około 1/3 plecków i w zasadzie poniekąd przypomina rozwiązanie z iPhone'ów 17 Pro. Producent zdecydował się na trzy obiektywy. Ponadto zaimplementowano dodatkowy sensor i diodę doświetlającą LED.

Warto dodać, że podobny aparat otrzyma smartfon Samsung Galaxy S27 Pro, który w zasadzie będzie pomniejszoną wersją modelu Ultra. Premiera nowych telefonów powinna odbyć się w pierwszym kwartale 2027 r.

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