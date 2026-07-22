Samsung Galaxy Watch 9 i Ultra 2 oficjalnie. Znamy polskie ceny smartwatchy

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Samsung Galaxy Watch 9 i Ultra 2 to nowe smartwatche marki, które zaprezentowano w trakcie konferencji Unpacked. Zegarki są podobne do urządzeń poprzedniej generacji, ale ich specyfikacja techniczna wprowadza istotne udoskonalenia. Znamy polskie ceny smartwatchy Samsung Galaxy Watch 9 oraz Ultra 2 i zobaczmy, ile trzeba za nie zapłacić.

Samsung Galaxy Watch 9 i Ultra 2 na białym tle: zegarek z jasną i ciemną opaską, wyświetlacze cyfrowy i analogowy.
Samsung Galaxy Watch 9 i Ultra 2 oficjalnie. Znamy polskie ceny smartwatchy.Samsungmateriały prasowe

W skrócie

  • Samsung wprowadza do oferty smartwatche Galaxy Watch 9 oraz Ultra 2, które są droższe od poprzedników, a ich debiut sklepowy zaplanowano za dwa tygodnie.
  • Nowe urządzenia wyposażono w procesor Snapdragon Wear Elite oraz system Wear OS 7, oferując jednocześnie zwiększoną pojemność baterii względem swoich poprzedników.
  • Model Ultra 2 wyróżnia się tytanową obudową o wodoszczelności 10 ATM, podczas gdy warianty Watch 9 posiadają aluminiowe koperty zapewniające ochronę do 5 ATM.
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Samsung w trakcie dzisiejszej konferencji Unpacked zaprezentował składane smartfony Z Flip 8, Z Fold 8 i Ultra, ale na tym nie koniec. Dziś debiutują także nowe smartwatche z serii Samsung Galaxy Watch 9 oraz model Ultra 2. Ile kosztują i co oferują?

Polskie ceny smartwatchy Samsung Galaxy Watch 9 i Ultra 2

Nowe smartwatche są droższe od poprzedników. Rosnące koszty produkcji dotykają nie tylko smartfony. Cennik na polski rynek prezentuje się następująco.

  • Samsung Galaxy Watch 9 40 mm - od 1749 złotych
  • Samsung Galaxy Watch 9 44 mm - od 1899 złotych
  • Samsung Galaxy Watch Ultra 2 - 3249 złotych

Podwyżki cen wynoszą więc nawet kilkaset złotych. Warto więc rozejrzeć się za produktami konkurencji. Dla porównania Xiaomi Watch 5 dostępny jest od około 1299 złotych, a model Honor Watch 6 można kupić za mniej niż tysiąc złotych.

Pięć kolorowych smartwatchy z okrągłymi tarczami prezentuje różne ekrany aplikacji fitness, takie jak monitoring snu, zdrowie serca, liczenie aktywności ruchowej, funkcje treningowe oraz podsumowanie kondycji organizmu.
Smartwatche Samsung Galaxy Watch 9.Samsungmateriały prasowe

Nowe zegarki dostępne są w kilku kolorach i do wyboru są różne paski. Zaraz rusza przedsprzedaż i w jej ramach można zyskać nawet do 800 złotych w ramach Programu Odkup. Wysyłka rozpocznie się najwcześniej od 3 sierpnia.

Specyfikacja techniczna smartwatchy Samsung Galaxy Watch 9 i Ultra 2

Design nowych zegarków pozostał bez większych zmian, ale producent zdecydował się na różne udoskonalenia obejmujące specyfikację techniczną. Wszystkie smartwatche otrzymały procesor Snapdragon Wear Elite, czyli nowy chip Qualcomma. W modelu Samsung Galaxy Watch Ultra 2 umieszczono także znacznie pojemniejszą baterię (800 mAh vs 533 mAh z modelu Ultra z 2025 r.). W modelach Watch 9 jest to 325 mAh (40 mm) i 445 mAh (44 mm).

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 9 w rozmiarze 40 mm ma 1,3-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości 438×438 pikseli. W wersji 44 mm i Ultra 2 wyświetlacz ma przekątną 1,5 cala i rozdzielczość 480×480 pikseli. Zegarki mają 2 GB pamięci RAM oraz Bluetooth 6, dwuzakresowe Wi-Fi oraz opcjonalny modem LTE.

Dwa nowoczesne smartwatche z okrągłymi tarczami — jeden z jasną opaską i minimalistycznym, cyfrowym wyświetlaczem, drugi z ciemniejszą opaską i analogowym cyferblatem z licznymi wskaźnikami.
Smartwatche Samsung Galaxy Watch 9 i Ultra 2.Samsungmateriały prasowe

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 ma tytanową obudowę, która zapewnia wodoszczelność do 10 ATM. Jasność wyświetlacza zwiększono do 5000 nitów, a konstrukcja jest znacznie cieńsza. W tańszych zegarkach jest ona aluminiowa i zapewnia ochronę przed wodą do 5 ATM. Smartwatche pracują pod kontrolą systemu Wear OS 7 z autorskim oprogramowaniem One UI 9 Watch.

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Dawid Długosz
Dawid Długosz


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