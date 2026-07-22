Samsung Galaxy Watch 9 i Ultra 2 oficjalnie. Znamy polskie ceny smartwatchy

W skrócie Samsung wprowadza do oferty smartwatche Galaxy Watch 9 oraz Ultra 2, które są droższe od poprzedników, a ich debiut sklepowy zaplanowano za dwa tygodnie.

Nowe urządzenia wyposażono w procesor Snapdragon Wear Elite oraz system Wear OS 7, oferując jednocześnie zwiększoną pojemność baterii względem swoich poprzedników.

Model Ultra 2 wyróżnia się tytanową obudową o wodoszczelności 10 ATM, podczas gdy warianty Watch 9 posiadają aluminiowe koperty zapewniające ochronę do 5 ATM.

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Samsung w trakcie dzisiejszej konferencji Unpacked zaprezentował składane smartfony Z Flip 8, Z Fold 8 i Ultra, ale na tym nie koniec. Dziś debiutują także nowe smartwatche z serii Samsung Galaxy Watch 9 oraz model Ultra 2. Ile kosztują i co oferują?

Polskie ceny smartwatchy Samsung Galaxy Watch 9 i Ultra 2

Nowe smartwatche są droższe od poprzedników. Rosnące koszty produkcji dotykają nie tylko smartfony. Cennik na polski rynek prezentuje się następująco.

Samsung Galaxy Watch 9 40 mm - od 1749 złotych

Samsung Galaxy Watch 9 44 mm - od 1899 złotych

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 - 3249 złotych

Podwyżki cen wynoszą więc nawet kilkaset złotych. Warto więc rozejrzeć się za produktami konkurencji. Dla porównania Xiaomi Watch 5 dostępny jest od około 1299 złotych, a model Honor Watch 6 można kupić za mniej niż tysiąc złotych.

Smartwatche Samsung Galaxy Watch 9. Samsung materiały prasowe

Nowe zegarki dostępne są w kilku kolorach i do wyboru są różne paski. Zaraz rusza przedsprzedaż i w jej ramach można zyskać nawet do 800 złotych w ramach Programu Odkup. Wysyłka rozpocznie się najwcześniej od 3 sierpnia.

Specyfikacja techniczna smartwatchy Samsung Galaxy Watch 9 i Ultra 2

Design nowych zegarków pozostał bez większych zmian, ale producent zdecydował się na różne udoskonalenia obejmujące specyfikację techniczną. Wszystkie smartwatche otrzymały procesor Snapdragon Wear Elite, czyli nowy chip Qualcomma. W modelu Samsung Galaxy Watch Ultra 2 umieszczono także znacznie pojemniejszą baterię (800 mAh vs 533 mAh z modelu Ultra z 2025 r.). W modelach Watch 9 jest to 325 mAh (40 mm) i 445 mAh (44 mm).

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 9 w rozmiarze 40 mm ma 1,3-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości 438×438 pikseli. W wersji 44 mm i Ultra 2 wyświetlacz ma przekątną 1,5 cala i rozdzielczość 480×480 pikseli. Zegarki mają 2 GB pamięci RAM oraz Bluetooth 6, dwuzakresowe Wi-Fi oraz opcjonalny modem LTE.

Smartwatche Samsung Galaxy Watch 9 i Ultra 2. Samsung materiały prasowe

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 ma tytanową obudowę, która zapewnia wodoszczelność do 10 ATM. Jasność wyświetlacza zwiększono do 5000 nitów, a konstrukcja jest znacznie cieńsza. W tańszych zegarkach jest ona aluminiowa i zapewnia ochronę przed wodą do 5 ATM. Smartwatche pracują pod kontrolą systemu Wear OS 7 z autorskim oprogramowaniem One UI 9 Watch.



