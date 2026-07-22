Samsung Galaxy Z Flip 8 zaprezentowany. Ceny w Polsce i specyfikacja

W skrócie Samsung zaprezentował model Galaxy Z Flip 8, który względem poprzednika wyróżnia się przede wszystkim zastosowaniem nowego, autorskiego procesora Exynos 2600.

Urządzenie wyposażono w 6,9-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X z odświeżaniem 120 Hz oraz zewnętrzny wyświetlacz o przekątnej 4,1 cala chroniony szkłem Gorilla Glass Victus 2.

Smartfon zadebiutował w wyższej cenie niż poprzednia generacja, a dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych: różowym, grafitowym oraz kremowym.

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Samsung Galaxy Z Flip 8 to składany smartfon, który został zaprezentowany wraz z modelami Z Fold 8 i 8 Ultra. Zobaczmy, ile nowy telefon kosztuje w Polsce i co ma do zaoferowania.

Ceny smartfona Samsung Galaxy Z Flip 8 w Polsce

Nowy smartfon jest droższy od poprzednika. Samsung podniósł ceny, co wynika z rosnących kosztów produkcji i pamiętajmy, że kilka miesięcy temu podwyżki objęły także zeszłorocznego Z Flipa 7. Cennik na polski runek prezentuje się następująco.

Samsung Galaxy Z Flip 8 z 12 GB RAM i 256 GB miejsca na dane - 5699 złotych

Samsung Galaxy Z Flip 8 z 12 GB RAM i 512 GB miejsca na dane - 6549 złotych

Ceny są wyższe o kilkaset złotych w porównaniu do kwot sprzed roku. Oczywiście warto rzucić okiem na produkty konkurencji. Dla przykładu telefon Motorola Razr 70 Ultra można kupić za mniej niż 6 tys. złotych, a prostszy model Nubia Flip 2 5G już za mniej niż 2,5 tys. złotych.

Smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8. Samsung materiały prasowe

Do wyboru są trzy kolory budowy. To różowy, grafitowy oraz kremowy. Zaraz rusza przedsprzedaż i w ramach oferty na start producent proponuje do 4000 zł w ramach Programu Odkup lub do 500 zł zniżki na zakup ze smartwatchem. Telefony trafią do sklepów za dwa tygodnie.

Specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy Z Flip 8

Nowy składak z klapką nie wprowadza zbyt wielu nowości względem poprzednika. Najważniejszą wydaje się nowy procesor i jest to autorski chip Exynos 2600 wykonany w 2-nm litografii. Bateria bez zmian i nadal ma pojemność 4300 mAh, ale dodano wsparcie dla szybszego ładowania z użyciem ładowarek o mocy do 45 W.

Samsung Galaxy Z Flip 8 ma również 6,9-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Na pleckach umieszczono 4,1-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 948 x 1048 pikseli, który pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus 2.

Aparat fotograficzny telefonu ma dwa obiektywy i tutaj również bez zmian. Główny połączono z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny współpracuje z 12-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka pozwala robić zdjęcia w jakości do 10 megapikseli. Urządzenie waży 188 gramów i pracuje pod kontrolą Androida 17 z nakładką One UI 9.



