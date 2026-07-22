Samsung Galaxy Z Fold 8 i Ultra zaprezentowane. Znamy polskie ceny

W skrócie Samsung zaprezentował w Londynie dwa nowe składane smartfony, Galaxy Z Fold 8 oraz Galaxy Z Fold 8 Ultra, których rynkowy debiut zaplanowano na sierpień.

Model Ultra wyposażono w procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, główny aparat 200 MP, baterię 5000 mAh oraz autorską technologię konstrukcyjną Flex Titanium.

Galaxy Z Fold 8 posiada 7,6-calowy ekran, baterię 4800 mAh, procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 i występuje w czterech wersjach kolorystycznych obudowy.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Samsung zaprezentował nowe składane smartfony z serii Galaxy Z Fold 8 w trakcie konferencji Unpacked w Londynie. Tym razem jest to nie jeden, a dwa nowe modele. Tańszy telefon to nowy projekt, który przypomina model Huawei Pura X Max. Zobaczmy, ile kosztują nowe urządzenia oraz jak prezentuje się ich specyfikacja techniczna.

Polskie ceny smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 i Ultra

Nowe smartfony marki nie są tanie, do czego producent już nas przyzwyczaił. Ponadto kilka miesięcy temu wprowadzono podwyżki cen dla serii 7, co wynika z rosnących kosztów produkcji. Cennik nowych modeli prezentuje się następująco.

Samsung Galaxy Z Fold 8 z 12 GB RAM i 256 GB pamięci na dane - 8749 złotych

Samsung Galaxy Z Fold 8 z 12 GB RAM i 512 GB pamięci na dane - 9599 złotych

Samsung Galaxy Z Fold 8 z 16 GB RAM i 1 TB pamięci na dane - 11299 złotych

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra z 12 GB RAM i 256 GB pamięci na dane - 9599 złotych

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra z 12 GB RAM i 512 GB pamięci na dane - 10499 złotych

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra z 16 GB RAM i 1 TB pamięci na dane - 12199 złotych

Oba telefony dostępne są w czterech kolorach obudowy. Są to kremowy, grafitowy, fioletowy oraz zielony. Ceny nie są niskie, a więc warto rozejrzeć się za urządzeniami konkurencji. Dla przykładu Honor Magic V6 w ramach obecnych promocji dostępny jest za 8699 złotych (1200 złotych zniżki). Dotyczy to wersji z 16 GB pamięci RAM i 512 GB miejsca na dane. Natomiast Huawei Mate X7 kosztuje 8999 złotych.

Dosłownie za chwilę rusza przedsprzedaż telefonów Samsung Galaxy Z Fold 8 i Ultra. Wysyłka ma ruszyć 3 sierpnia. Jeśli zdecydujecie się na zakup do tego czasu, to producent przewidział m.in. nawet do 4250 zł w ramach programu Odkup i do 500 zł zniżki podczas zakupu z zegarkiem.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra z mocną specyfikacją

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra to droższy z nowych telefonów i bezpośredni następca zeszłorocznego modelu Galaxy Z Fold 7. Telefon bazuje na podobnej konstrukcji, ale producent zdecydował się na różne zmiany i udoskonalenia. Na uwagę z pewnością zasługuje technologia Flex Titanium. Firma opisuje ją w następujący sposób.

Technologia Flex Titanium integruje dwa komponenty wykonane na bazie tytanu: folię ze stopu tytanu oraz płytę tytanową, które zapewniają optymalne połączenie smukłości, elastyczności i wytrzymałości w konstrukcji składanego wyświetlacza

Główny ekran telefonu to 8-calowy panel Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2504 x 2256 pikseli oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Wsparcia dla piórka S Pen nie ma, bo zabrano je w zeszłym roku. Drugi wyświetlacz na jednej z połówek składanej obudowy ma przekątną 6,5 cala i rozdzielczość 2520 x 1080 pikseli. W tym przypadku odświeżanie obrazu również odbywa się z częstotliwością do 120 Hz.

Pod obudową smartfona Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra znajduje się procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, czyli ostatni chip Qualcomma dla flagowców z Androidem. Układ jest wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x, a na dane przeznaczono od 256 GB do 1 TB miejsca.

Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Samsung materiały prasowe

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ma konkretny aparat fotograficzny z trzema obiektywami. Kamera składa się z następujących elementów.

Główny obiektyw ze światłem f/1.7 i OIS połączony z 200-megapikselowym sensorem

Obiektyw ultraszerokokątny f/1.9 współpracujący z 50-megapikselowym czujnikiem

Teleobiektyw f/2.4 z potrójnym zoomem optycznym z 10-megapikselowym sensorem

Główny obiektyw szerokokątny oferuje ponadto dwukrotny zoom jakości zbliżonej do optycznej. Oczywiście nie brakuje tu różnych funkcji opartych na sztucznej inteligencji, które dają więcej możliwości w trakcie nagrywania wideo czy fotografowania.

Na uwagę zasługuje również bateria, której pojemność po latach w końcu została zwiększona. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ma akumulator 5000 mAh, który wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarek o mocy 45 W. Telefon po rozłożeniu ma zaledwie 4,1 mm grubości i waży 218 gramów.

Samsung Galaxy Z Fold 8 to nowy pomysł na składane smartfony

Tańszy z dwóch nowych telefonów to nowość. Samsung szukał nowych pomysłów na składane smartfony i tak powstał model Galaxy Z Fold 8. Jest to propozycja dla tych osób, które szukają czegoś mniejszego, ale nadal o dużych możliwościach. Marka zdecydowała się na inne proporcje i po rozłożeniu urządzenie bardziej przypomina tablet, a nie "kwadratowy ekran".

Nowy smartfon ma główny wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 7,6 cala oraz proporcjach 4:3. Rozdzielczość to 2448 x 1848, a odświeżanie odbywa się z częstotliwością do 120 Hz. Drugi ekran ma przekątną 5,5 cala oraz rozdzielczość 1972 x 1248 pikseli. Warto dodać, że bardzo podobne ma dostać składany iPhone Ultra, a więc wybór był pewnie nieprzypadkowy.

Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8. Samsung materiały prasowe

Samsung Galaxy Z Fold 8 ma prostszy aparat fotograficzny w porównaniu do modelu Ultra. Główny obiektyw szerokokątny ze światłem f/1.8 połączono z 50-megapikselowym sensorem. Druga kamera jest ultraszerokokątna i również współpracuje z 50-megapikselowym czujnikiem. Przednie kamery pozwolą robić zdjęcia w jakości do 10 megapikseli.

Pod obudową telefonu znajduje się bateria o pojemności 4800 mAh ze wsparciem dla ładowarek o mocy do 45 W oraz ten sam procesor, który jest w wersji Ultra, czyli Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dostępne konfiguracje sprzętowe mają identyczne rozmiary pamięci.

Nowy telefon po rozłożeniu ma grubość zaledwie 4,5 mm. Po złożeniu konstrukcja ma wymiary 16,14 x 12,39 cm i z powodzeniem zmieści się w kieszeni. Urządzenie waży 201 gramów i ma obudowę spełniającą założenia normy ochronnej IP48 (podobnie jak model Ultra). Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 17 z nową nakładką One UI 9.



