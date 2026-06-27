Spis treści: Kiedy konferencja Unpacked i jakie składane smartfony pokaże Samsung? Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra topowym składakiem na 2026 rok Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 odpowiedzią na trendy rynkowe Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8 bez większych zmian Ceny smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 i Z Flip 8 w górę Co jeszcze zobaczymy w trakcie lipcowej konferencji Samsung Unpacked?

Przed nami druga z tegorocznych konferencji Unpacked, która odbędzie się w drugiej połowie lipca. Gwoździami programu tego wydarzenia będą składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 i Z Flip 8. Co już o nich wiemy?

Kiedy konferencja Unpacked i jakie składane smartfony pokaże Samsung?

Nadchodząca konferencja Unpacked odbędzie się 22 lipca. Na miejsce wydarzenia tym razem wybrano Londyn, gdzie zostanie zorganizowany specjalny pokaz dla mediów. Chwilę później powinna ruszyć przedsprzedaż.

W trakcie lipcowego Unpacked mamy zobaczyć trzy składane smartfony. Podobnie było rok temu, ale tym razem w portfolio pojawi się zupełna nowość. Tymi urządzeniami są:

Samsung Galaxy Z Fold 8 - nowy model w ofercie

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra - następca modelu Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 8 - następca modelu Z Flip 7

Zmiany w nazewnictwie mogą wprowadzać pewne zamieszanie. Wynika to z faktu, że Samsung Galaxy Z Fold 8 z ekranem o bardziej prostokątnych proporcjach nie jest bezpośrednim następcą Z Folda 7 z 2025 r. Tym będzie model Galaxy Z Fold 8 Ultra. Producent podjął takie decyzje i pozostaje to zrozumieć.

Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra topowym składakiem na 2026 rok

Najlepszym z nowych telefonów będzie składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Dopisek w nazwie świadczy o tym, że firma chce go bardziej wyróżnić, ale jest to też nawiązanie do konkurencji. Wszak kilka tygodni później własnego składaka pokaże Apple i tym urządzeniem jest iPhone Ultra.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra będzie bardzo podobny do poprzednika (czyli modelu Z Fold 7). Urządzenie ma bazować na tej samej odchudzonej konstrukcji, na którą zdecydowano się rok temu. Telefon stał się cieńszy, ale czy to oznacza brak jakichkolwiek zmian?

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra będzie bardzo podobny do modelu Z Fold 7. Onleaks/Android Headlines materiał zewnętrzny

W nowym telefonie pojawi się nie tylko nowszy procesor, którym będzie chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dużą zmianą będzie bateria, której pojemność w końcu zostanie zwiększona do 5000 mAh. Nie będzie ona rekordowo duża wśród składaków, bo taki Honor Magic V6 ma akumulator 6600 mAh, a też jest bardzo cienki. Jednak przez kilka ostatnich lat u Koreańczyków niezmiennie było to 4400 mAh. Teraz to w końcu się zmieni.

Oczywiście spodziewajmy się także innych udoskonaleń. Główny ekran zapewne zostanie ulepszony i może zaoferować lepsze parametry oraz zwiększoną odporność na zginanie. Aparat fotograficzny zapewne też otrzyma jakieś usprawnienia, choć pod tym względem na przełom się nie zanosi.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 odpowiedzią na trendy rynkowe

Samsung Galaxy Z Fold 8 to nowość w tegorocznym portfolio składaków Koreańczyków. Firma poszła za obowiązującymi trendami i zdecydowała się w tym urządzeniu na proporcje bardziej zbliżone do prostokąta, a nie kwadratu. Smartfon dostanie 7,6-calowy wyświetlacz, który po rozłożeniu ma bardziej przypominać tablet. Podobny znajdzie się w modelu iPhone Ultra.

Makiety smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 i Z Fold 8 Ultra ujawniają zasadnicze różnice. Serwis X/Ice Universe materiał zewnętrzny

Całe urządzenie po złożeniu będzie również odczuwalnie mniejsze od modelu Z Fold 8 Ultra. Zasadniczą różnicą względem tego drugiego będzie także aparat fotograficzny. W tańszym telefonie znajdą się tylko dwa obiektywy i spodziewamy się, że oba zostaną połączone z 50-megapikselowymi sensorami.

Na podobne urządzenie zdecydowało się wcześniej Huawei. Mowa o modelu Huawei Pura X Max, który został zaprezentowany w kwietniu br. Ten telefon po rozłożeniu również bardziej przypomina tablet.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8 bez większych zmian

Ostatnim z nowych składaków będzie Samsung Galaxy Z Flip 8. Ten telefon nie wprowadzi większych zmian względem poprzednika. Dziś już wiemy, że design pozostał w zasadzie nienaruszony. Spodziewajmy się nowszych podzespołów i innych udoskonaleń. Jednak na jakiekolwiek przełomowe nowości się nie zanosi.

Samsung Galaxy Z Flip 8 jest bardzo podobny do poprzednika. Onleaks/MyMobiles materiał zewnętrzny

W Polsce składany smartfon pewnie otrzyma autorski procesor Exynos 2600 (zamiast Snapdragona). Aparat fotograficzny nadal ma dwa obiektywy. Pojawiają się pewne plotki, jakoby Samsung Galaxy Z Flip 8 miał być ostatnim urządzeniem z tej serii i kolejnych już nie będzie. Dlatego może to być ostatnia szansa na zakup kompaktowego składaka.

Ceny smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 i Z Flip 8 w górę

Jeśli planujecie zakupić jeden z nadchodzących smartfonów marki, to nie mamy dobrych wieści. Ceny telefonów mają być wyższe względem poprzedników. Wcześniej w tym roku firma zaktualizowała cennik modeli Z Fold 7 i Z Flip 7. Ile więc zapłacimy za nowe modele?

Dokładne ceny nie są na razie znane. Jednak przecieki wskazują na podwyżki, które obejmą wszystkie modele telefonów. Dla porównania Z Flip 7 w opcji z 512 GB podrożał w tym roku aż o 650 złotych. Natomiast ceny Z Folda 7 w wersjach z 512 GB i 1 TB miejsca na dane zwiększono o 700-750 złotych.

To oznacza, że ceny smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 i Z Flip 8 mogą być wyższe o kilkaset złotych w porównaniu do oferty na start dla modeli sprzed roku. Podwyżki są wynikiem rosnących kosztów produkcji, głównie z powodu coraz droższych modułów pamięci. Na podobny scenariusz muszą szykować się także fani Apple. CEO firmy Tim Cook niedawno potwierdził, że podwyżki cen w tym roku już nie ominą iPhone'ów.

Co jeszcze zobaczymy w trakcie lipcowej konferencji Samsung Unpacked?

Samsung w trakcie Unpacked pokaże także inne nowości. Poza składanymi smartfonami będą to nowe smartwatche z serii Galaxy Watch 9 oraz model Ultra 2. Zegarki nie wprowadzają większych zmian w wyglądzie, ale otrzymają różne udoskonalenia, w tym dotyczące oprogramowania i funkcji.

Ponadto spodziewajmy się także przybliżenia nowości z nakładki One UI 9, która bazuje na systemie Android 17. Obecnie trwa program pilotażowy wersji beta. Smartfony Z Fold 8 i Z Flip 8 mają być pierwszymi na rynku, które będą pracować pod kontrolą nowego oprogramowania od razu po wyjęciu z pudełek.



