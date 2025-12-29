Samsung ma nowy soudbar z subwooferem. Są też nowe głośniki Music Studio
Samsung szykuje się na targi CES 2026, które odbędą się na początku stycznia. Firma przywiezie do Las Vegas nowe urządzenia audio. Wśród nich jest soundbar HW-QS90H, który ma wbudowany subwoofer. Kolejną nowością są głośniki z serii Samsung Music Studio, które mają ciekawy dizajn i będą dostępne w różnych wersjach.
Targi CES 206 zbliżają się wielkimi krokami. Impreza w Las Vegas odbędzie się w dniach 6-9 stycznia i wśród wystawców nie zabraknie firmy Samsung. Koreańczycy zaprezentują nowe telewizory, ale nie tylko. Wśród nowości nie zabraknie również portfolio z kategorii audio.
Samsung HW-QS90H to soundbar z wbudowanym subwooferem
Pierwszą z nowości jest soundbar Samsung HW-QS90H, który wyróżnia się wbudowanym subwooferem. Nowa listwa dźwiękowa opisywana jest jako "all-in-one" i zapewni dźwięk w systemie 7.1.2. Producent umieścił w niej łącznie 13 przetworników.
To, co wyróżnia HW-QS90H na tle innych soundbarów, to system Quad Bass Woofer, który ma zapewnić głęboki bas. Bez potrzeby konfiguracji z dodatkowym głośnikiem niskotonowym. Urządzenie pozwoli na różne opcje z zakresu umieszczania, a wbudowany żyroskop ma dostrajać dźwięk w zależności od orientacji.
Podczas CES 2026 Samsung zaprezentuje także flagową listwę dźwiękową HW-Q990H oferującą audio w systemie 11.1.4. Soundbar wprowadza dwie ważne nowości. Pierwszą jest funkcja Sound Elevation odpowiadająca za lepsze rozmieszczenie dialogów. Natomiast Auto Volume zadba o utrzymanie stałego poziomu głośności we wszystkich kanałach.
Samsung pokaże na CES 2026 nowe głośniki Music Studio 5 i 7
Kolejna nowość, którą Koreańczycy planują zaprezentować w trakcie targów CES 2026, jest seria głośników Music Studio, które wyróżniają się minimalistycznym dizajnem, a przy okazji zapewniają całkiem sporo możliwości.
Music Studio 7 (LS70H) to najbardziej zaawansowany model z dźwiękiem przestrzennym w systemie 3.1.1. Głośniki są w stanie odtwarzać audio w jakości do 24-bit/96kHz i mają system sterowania basami oparty na sztucznej inteligencji. Można ich używać niezależnie, ale istnieje również możliwość parowania z innymi systemami nagłośnienia. Nie zabrakło także wsparcia dla Q-Symphony.
Drugi model z serii to tańszy Music Studio 5 (LS50H), który zaprojektowano z myślą o mniejszych przestrzeniach. Umieszczono tu dwa głośniki wysokotonowe oraz 4-calowy woofer. Na CES 2026 firma pokaże także nowe sprzęty z serii Sound Tower (ST50F oraz ST40F).