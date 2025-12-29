Targi CES 206 zbliżają się wielkimi krokami. Impreza w Las Vegas odbędzie się w dniach 6-9 stycznia i wśród wystawców nie zabraknie firmy Samsung. Koreańczycy zaprezentują nowe telewizory, ale nie tylko. Wśród nowości nie zabraknie również portfolio z kategorii audio.

Samsung HW-QS90H to soundbar z wbudowanym subwooferem

Pierwszą z nowości jest soundbar Samsung HW-QS90H, który wyróżnia się wbudowanym subwooferem. Nowa listwa dźwiękowa opisywana jest jako "all-in-one" i zapewni dźwięk w systemie 7.1.2. Producent umieścił w niej łącznie 13 przetworników.

To, co wyróżnia HW-QS90H na tle innych soundbarów, to system Quad Bass Woofer, który ma zapewnić głęboki bas. Bez potrzeby konfiguracji z dodatkowym głośnikiem niskotonowym. Urządzenie pozwoli na różne opcje z zakresu umieszczania, a wbudowany żyroskop ma dostrajać dźwięk w zależności od orientacji.

Podczas CES 2026 Samsung zaprezentuje także flagową listwę dźwiękową HW-Q990H oferującą audio w systemie 11.1.4. Soundbar wprowadza dwie ważne nowości. Pierwszą jest funkcja Sound Elevation odpowiadająca za lepsze rozmieszczenie dialogów. Natomiast Auto Volume zadba o utrzymanie stałego poziomu głośności we wszystkich kanałach.

Samsung pokaże na CES 2026 nowe głośniki Music Studio 5 i 7

Kolejna nowość, którą Koreańczycy planują zaprezentować w trakcie targów CES 2026, jest seria głośników Music Studio, które wyróżniają się minimalistycznym dizajnem, a przy okazji zapewniają całkiem sporo możliwości.

Music Studio to nowa seria głośników, które Samsung pokaże na CES 2026. Samsung materiały prasowe

Music Studio 7 (LS70H) to najbardziej zaawansowany model z dźwiękiem przestrzennym w systemie 3.1.1. Głośniki są w stanie odtwarzać audio w jakości do 24-bit/96kHz i mają system sterowania basami oparty na sztucznej inteligencji. Można ich używać niezależnie, ale istnieje również możliwość parowania z innymi systemami nagłośnienia. Nie zabrakło także wsparcia dla Q-Symphony.

Drugi model z serii to tańszy Music Studio 5 (LS50H), który zaprojektowano z myślą o mniejszych przestrzeniach. Umieszczono tu dwa głośniki wysokotonowe oraz 4-calowy woofer. Na CES 2026 firma pokaże także nowe sprzęty z serii Sound Tower (ST50F oraz ST40F).

