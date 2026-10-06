Samsung podnosi ceny kolejnych smartfonów w Polsce. Jest coraz drożej

W skrócie Samsung podniósł ceny smartfonów w Polsce, obejmując flagowce Galaxy S26 oraz tańsze modele z serii Galaxy A, gdzie wzrosty cen sięgają nawet kilkuset złotych.

Mimo oficjalnych podwyżek na stronie producenta, wymienione urządzenia nadal można kupić taniej u partnerów Samsunga lub rozważyć alternatywne modele konkurencji.

Wzrost cen smartfonów, widoczny także u producentów jak Apple, wynika z wyższych kosztów produkcji i problemów z dostępnością komponentów napędzanych rozwojem rynku AI.

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Smartfony są coraz droższe i obserwujemy to nie tylko na przykładzie drogich flagowców, za które dziś trzeba płacić grube tysiące złotych. Podwyżki cen nie omijają także tańszych telefonów, co potwierdza ruch, na który w Polsce zdecydował się Samsung.

Podwyżki cen smartfonów Samsung Galaxy S26 i Galaxy A

Samsung kilka dni temu najpierw podniósł ceny flagowców z serii Galaxy S26. Jak ustalił serwis Tabletowo.pl, podwyżki cen w tym przypadku wyniosły od 400 do nawet 800 złotych. Było drogo, a jest jeszcze drożej. Teraz przyszedł czas na tańsze średniaki z rodziny Galaxy A.

Samsung Galaxy A37 5G 6/128 GB - 2049 złotych (więcej o 180 złotych)

Samsung Galaxy A37 5G 8/256 GB - 2569 złotych (różnica 300 złotych)

Samsung Galaxy A27 5G 128 GB - 1649 złotych (więcej o 120 złotych)

Samsung Galaxy A27 5G 256 GB - 2179 złotych (drożej o 260 złotych)

Samsung Galaxy A17 5G - 1299 złotych (300 złotych różnicy)

Nowy cennik obowiązuje już na stronie producenta, ale wymienione wyżej smartfony można kupić jeszcze taniej w ofercie wielu partnerów Samsunga. Wystarczy tylko rozejrzeć się po popularnych sklepach z elektroniką i uda się zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.

Można również rozważyć zakup średniaków konkurencji, które są dostępne w podobnych kwotach. Na przykład z serii Redmi Note 15 czy Oppo Reno 16.

Nie tylko smartfony marki Samsung są coraz droższe

Telefony Samsunga nie są tu wyjątkiem. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku wielu innych producentów. Dla przykładu Apple w tym roku podniosło ceny modelu iPhone 17. W zeszłym roku można go było kupić od 3999 złotych. Teraz jest to kilkaset złotych więcej.

Smartfony są coraz droższe, bo rosną koszty produkcji. Producenci ponoszą coraz większe wydatki, głównie poprzez zwyżkujące ceny komponentów, w tym przede wszystkim modułów pamięci. Spowodowane jest to głównie rozwijającym się rynkiem AI, który pochłania hardware w szybkim stopniu i to generuje problemy z dostępnością.