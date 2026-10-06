Samsung podnosi ceny kolejnych smartfonów w Polsce. Jest coraz drożej

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Samsung zaserwował w ostatnich dniach kolejne podwyżki cen smartfonów w Polsce. Najpierw podrożały flagowce z serii Galaxy S26. Teraz podobnie stało się z tańszymi modelami z rodziny Galaxy A. Podwyżki sięgają nawet kilkuset złotych. Jak to mówią, tanio już było.

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Dwa srebrne smartfony Samsung Galaxy S24 Ultra na stojakach, widoczny moduł aparatów, rozmyte tło.
Samsung podnosi ceny kolejnych smartfonów w Polsce. Jest coraz drożej.Haven DailyEast News

W skrócie

  • Samsung podniósł ceny smartfonów w Polsce, obejmując flagowce Galaxy S26 oraz tańsze modele z serii Galaxy A, gdzie wzrosty cen sięgają nawet kilkuset złotych.
  • Mimo oficjalnych podwyżek na stronie producenta, wymienione urządzenia nadal można kupić taniej u partnerów Samsunga lub rozważyć alternatywne modele konkurencji.
  • Wzrost cen smartfonów, widoczny także u producentów jak Apple, wynika z wyższych kosztów produkcji i problemów z dostępnością komponentów napędzanych rozwojem rynku AI.
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Smartfony są coraz droższe i obserwujemy to nie tylko na przykładzie drogich flagowców, za które dziś trzeba płacić grube tysiące złotych. Podwyżki cen nie omijają także tańszych telefonów, co potwierdza ruch, na który w Polsce zdecydował się Samsung.

Podwyżki cen smartfonów Samsung Galaxy S26 i Galaxy A

Samsung kilka dni temu najpierw podniósł ceny flagowców z serii Galaxy S26. Jak ustalił serwis Tabletowo.pl, podwyżki cen w tym przypadku wyniosły od 400 do nawet 800 złotych. Było drogo, a jest jeszcze drożej. Teraz przyszedł czas na tańsze średniaki z rodziny Galaxy A.

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  • Samsung Galaxy A37 5G 6/128 GB - 2049 złotych (więcej o 180 złotych)
  • Samsung Galaxy A37 5G 8/256 GB - 2569 złotych (różnica 300 złotych)
  • Samsung Galaxy A27 5G 128 GB - 1649 złotych (więcej o 120 złotych)
  • Samsung Galaxy A27 5G 256 GB - 2179 złotych (drożej o 260 złotych)
  • Samsung Galaxy A17 5G - 1299 złotych (300 złotych różnicy)

Nowy cennik obowiązuje już na stronie producenta, ale wymienione wyżej smartfony można kupić jeszcze taniej w ofercie wielu partnerów Samsunga. Wystarczy tylko rozejrzeć się po popularnych sklepach z elektroniką i uda się zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.

Można również rozważyć zakup średniaków konkurencji, które są dostępne w podobnych kwotach. Na przykład z serii Redmi Note 15 czy Oppo Reno 16.

Nie tylko smartfony marki Samsung są coraz droższe

Telefony Samsunga nie są tu wyjątkiem. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku wielu innych producentów. Dla przykładu Apple w tym roku podniosło ceny modelu iPhone 17. W zeszłym roku można go było kupić od 3999 złotych. Teraz jest to kilkaset złotych więcej.

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Smartfony są coraz droższe, bo rosną koszty produkcji. Producenci ponoszą coraz większe wydatki, głównie poprzez zwyżkujące ceny komponentów, w tym przede wszystkim modułów pamięci. Spowodowane jest to głównie rozwijającym się rynkiem AI, który pochłania hardware w szybkim stopniu i to generuje problemy z dostępnością.

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