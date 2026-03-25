Samsung pokazał Galaxy A57 i A37. W nich potężne funkcje AI

Samsung pokazał dziś dwa nowe smartfony z serii Galaxy A - modele A57 5G i A37 5G. Oba telefony wprowadzają funkcje oparte na sztucznej inteligencji, skupione wokół pakietu Awesome Intelligence, który ma ułatwiać codzienne korzystanie z telefonu.

To kolejny krok firmy w kierunku udostępniania rozwiązań AI nie tylko we flagowcach, ale też w tańszych urządzeniach.

Nowa seria Galaxy A oferuje także usprawnienia w zakresie wydajności, aparatów i jakości wyświetlacza, a także rozbudowane funkcje bezpieczeństwa. Producent zapowiada do sześciu aktualizacji systemu oraz wieloletnie wsparcie zabezpieczeń.

Najbardziej zaawansowany w tej linii model Galaxy A57 5G wyróżnia się smuklejszą konstrukcją i dodatkowymi funkcjami wykorzystującymi AI.

Jak podkreśla Samsung, celem nowych modeli jest udostępnienie nowoczesnych rozwiązań większej liczbie użytkowników, przy jednoczesnym zachowaniu stabilnej wydajności w codziennym użytkowaniu.

Edycja zdjęć, wyszukiwanie i asystenci AI

Wraz z interfejsem One UI 8.5 modele Galaxy A57 5G i A37 5G dostaną zestaw funkcji AI określany jako Awesome Intelligence. Rozwiązania te mają przede wszystkim usprawniać codzienne czynności i ułatwiać pracę z treściami.

Nowością jest funkcja transkrypcji głosu w aplikacji Dyktafon, która automatycznie zamienia nagrania na tekst, a także może je tłumaczyć.

Z kolei narzędzie Wybór AI, dostępne po przytrzymaniu przycisku bocznego, podpowiada możliwe działania na ekranie - np. wyodrębnianie tekstu czy tworzenie treści - bez konieczności ręcznego zaznaczania. Obsługuje też przeciąganie elementów między aplikacjami w trybie wielu okien, co ułatwia przenoszenie obrazów np. do Samsung Notes lub edytora zdjęć.

Funkcje AI obejmują również edycję zdjęć. Gumka do usuwania obiektów została ulepszona, dzięki czemu lepiej radzi sobie z eliminowaniem niechcianych elementów na fotkach. W modelu Galaxy A57 5G dostępna jest także funkcja "najlepsza mina", która analizuje serię ujęć i pomaga wybrać najkorzystniejsze zdjęcie. Dodatkowo użytkownicy mogą korzystać z filtrów, sugestii edycji oraz - w A57 5G - automatycznego przycinania wideo.

Rozwinięto też funkcję Circle to Search od Google, która potrafi rozpoznawać kilka obiektów jednocześnie w ramach jednego zapytania.

Nowe modele oferują również szersze wsparcie asystentów AI. Ulepszony Bixby umożliwia sterowanie funkcjami telefonu za pomocą poleceń głosowych, natomiast Gemini obsługuje bardziej złożone zadania w aplikacjach systemowych i wybranych aplikacjach zewnętrznych, integrując różne funkcje w ramach jednego polecenia.

Samsung Galaxy A37 Samsung materiały prasowe

Aparaty w Galaxy A57 i A37 - co się zmieniło?

Aparat fotograficzny pozostaje jednym z kluczowych elementów nowych modeli A57 i A37. Samsung zastosował ulepszony procesor przetwarzania obrazu (ISP), co przekłada się na jaśniejsze i bardziej szczegółowe zdjęcia.

Oba smartfony mają potrójny zestaw aparatów z główną matrycą 50 MP, który ma zapewniać dobrą jakość fotografii w różnych warunkach oświetleniowych. W słabszym świetle pomaga tryb fotografii nocnej, który automatycznie dostosowuje parametry zdjęcia, poprawiając widoczność detali zarówno na zdjęciach, jak i wideo.

Galaxy A57 oferuje dodatkowe usprawnienia w przetwarzaniu obrazu - lepiej redukuje szumy i wyostrza szczegóły. Smartfon wspiera także nagrywanie wideo HDR, co poprawia kontrast i odwzorowanie kolorów, szczególnie w trudnych warunkach oświetleniowych. Samsung deklaruje również szybszą pracę migawki, co ułatwia uchwycenie ruchu.

Oba modele wykorzystują AI do rozpoznawania scen i obiektów, co pomaga w lepszym dopasowaniu ustawień, np. w portretach czy zdjęciach krajobrazowych. Do dyspozycji użytkownika jest także obiektyw ultraszerokokątny oraz aparat makro 5 MP do zdjęć z bliska.

Galaxy A57 i Galaxy A37. Wydajność, bateria i ekran w praktyce

Nowe smartfony Galaxy A stawiają na połączenie smukłej konstrukcji z wydajniejszymi podzespołami. Producent zastosował ulepszony procesor, który ma zapewniać płynne działanie systemu, aplikacji i funkcji związanych z AI.

Smartfon ma baterię o pojemności 5000 mAh, która według deklaracji może wystarczyć nawet na dwa dni standardowego użytkowania. Obsługa szybkiego ładowania pozwala uzupełnić energię do około 60% w pół godziny. Zastosowano także większą komorę parową, która ma lepiej odprowadzać ciepło podczas dłuższego obciążenia, np. w grach lub przy nagrywaniu wideo.

Urządzenie otrzymało wyświetlacz Super AMOLED+ z funkcją Vision Booster, który poprawia czytelność obrazu w jasnym otoczeniu. Dodatkowo smuklejsze ramki wpływają na bardziej kompaktowy wygląd.

Zarówno Galaxy A57, jak i A37 posiadają certyfikat IP68, co oznacza odporność na kurz i zanurzenie w wodzie w określonych warunkach.

Aktualizacje i bezpieczeństwo w nowych smartfonach Samsunga

Galaxy A57 i A37 mają dostać do sześciu generacji aktualizacji Androida i One UI oraz do sześciu lat poprawek bezpieczeństwa. To oznacza dłuższe wsparcie niż w wielu innych modelach z tej półki cenowej.

Za ochronę danych odpowiada m.in. Knox Vault, czyli sprzętowe rozwiązanie zabezpieczające wrażliwe informacje przed ingerencją z zewnątrz.

Użytkownicy mają też dostęp do zestawu funkcji związanych z prywatnością i bezpieczeństwem. Nowością są także powiadomienia Privacy Alerts, które informują o potencjalnych zagrożeniach.

Z jakimi smartfonami będą konkurować Samsungi A57 i A37?

Wprowadzenie modeli Galaxy A57 oraz Galaxy A37 na polski rynek (premiera 10 kwietnia 2026 r.) stawia Samsunga w samym centrum niezwykle konkurencyjnego segmentu średniej półki.

Najmocniejszymi rywalami w tym segmencie są:

