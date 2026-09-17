W skrócie Samsung rozpoczął proces aktualizacji starszych modeli smartfonów do systemu Android 17 z nakładką One UI 9, startując od serii Galaxy S26 na rynku koreańskim.

Międzynarodowa dystrybucja systemu One UI 9 dla modeli Galaxy S26 rozpocznie się 21 września, a tydzień później aktualizacja trafi do serii S25 oraz Z7.

Nowa wersja oprogramowania wprowadza szereg funkcji, takich jak My FanCam do kadrowania wideo, spersonalizowane karty Now Brief oraz nowe sekcje ochrony i bezpieczeństwa.

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Samsung uruchomił beta testy Androida 17 z nakładką One UI 9 już w maju br. Latem odbyła się premiera telefonów Galaxy Z Fold 8 oraz Z Flip 8, które pod kontrolą nowego oprogramowania pracowały od razu po wyjęciu z pudełek. Użytkownicy starszych modeli musieli poczekać dłużej. Do teraz, bo ruszyła aktualizacja.

Aktualizacja do Androida 17 z One UI 9 na smartfony Samsung Galaxy S26

Samsung ruszył z aktualizacją do Androida 17 i własną nakładką One UI 9 na starsze telefony. W pierwszej kolejności uaktualnienie zaczęto dystrybuować dla modeli Galaxy S26 pochodzących z koreańskiego rynku. Tam pojawiło się uaktualnienie, które wprowadza firmware kończący się ciągiem znaków BZI6.

Na razie aktualizacja jest dostępna dla modeli z serii Samsung Galaxy S26 z koreańskiej dystrybucji, ale na dniach pojawi się także na innych rynkach. Również w Polsce. Kiedy to nastąpi?

Kolejne oddziały firmy ogłaszają, że proces dystrybucji One UI 9 z Androidem 17 rozpocznie się 21 września. Tego dnia aktualizacja zacznie trafiać na modele Galaxy S26 z międzynarodowej dystrybucji. Natomiast tydzień później uaktualnienie ma zostać udostępnione właścicielom telefonów z serii S25 oraz Z7. Potem oprogramowanie będzie trafiać na kolejne urządzenia, ale dokładnych harmonogramów na razie nie ma.

Wiadomo, że - jak podaje forum społeczności Samsunga - One UI 9 z Androidem 17 trafi wkrótce na następujące telefony:

Seria Galaxy S - S26, S26+, S26 Ultra, S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23 FE, S23, S23+, S23 Ultra;

Seria Galaxy Z - Z TriFold, Z Fold7, Z Flip7, Z Flip7 FE, Z Fold6, Z Fold Special Edition, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5;

Seria Galaxy A - A57, A37, A27, A17, A07, A56, A36, A26, A16, A06 5G, A55, A35, A25, A15, A54, A34, A24;

Seria Galaxy F - F56, F36, F16, F06, F55, F34, F15;

Seria Galaxy M - M56, M16, M06, M55, M55s, M35, M15, M54, M34;

Seria Galaxy C - C55, Xcover, XCover 7, XCover 7 Pro;

Galaxy Tab S - Tab S11 Ultra, Tab S11, Tab S10 Ultra, Tab S10+, Tab S10FE+, Tab S10 WF, Tab S10 Lite, Tab S9 Ultra, Tab S9+, Tab S9, Tab S9 FE+, Tab S9 FE, Tab S6 Lite (2024), Tab Active, Tab Active 5 Pro, Tab Active 5;

Galaxy Tab A - Tab A11+, Tab A11, Tab A9 (2025).

Co nowego z aktualizacją One UI 9 na smartfony Samsung?

One UI 9 z Androidem 17 to duża aktualizacja, która wprowadza wiele nowości. Samsung przygotował wiele ciekawych funkcji i część z nich zapożyczono na starsze telefony z nowszych modeli.

Jedną z najciekawszych nowości jest My FanCam, co odpowiada za śledzenie osób na filmach i w ten sposób obraz jest prawidłowo kadrowany. Następnie mamy spersonalizowane karty dla Now Brief, co dostarcza bardziej kontekstowe informacje. Natomiast w ustawieniach pojawia się nowa sekcja Gwarancja i ochrona.

Na uwagę zasługują również funkcje Now Nudge, Creative Studio czy ulepszenia z zakresu skanowania dokumentów, możliwość szerszego personalizowania centrum sterowania czy nowe opcje zwiększające bezpieczeństwo oraz prywatność.