Samsung szykuje okulary z Androidem. Tak wyglądają i nie będą tanie
Samsung przygotowuje nowy gadżet. Tym razem są to inteligentne okulary Galaxy, które to jednak nie zostały dochowane w tajemnicy do oficjalnej premiery. Do sieci przedostały się rendery oraz pewne informacje obejmujące wyposażenie. Kiedy zobaczymy okulary Samsung Galaxy i ile mogą kosztować?
W skrócie
- Samsung przygotowuje inteligentne okulary Galaxy, których rendery i informacje o wyposażeniu wyciekły do sieci.
- Okulary mają kosztować w podstawowej wersji od 379 do 499 dolarów, a wariant z wyświetlaczem między 600 a 900 dolarów, przy czym ta droższa wersja planowana jest na 2027 rok.
- Urządzenie powstaje we współpracy z Google i będzie działać pod kontrolą Android XR, z funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji Gemini oraz układem Qualcomm Snapdragon AR1, a także innymi wymienionymi w artykule komponentami.
Samsung przygotowuje inteligentne okulary Galaxy i wygląda na to, że chce wyprzedzić z nimi Apple, które też pracuje nad podobnym gadżetem. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy. Informacje na jego temat oraz rendery uzyskał serwis AndroidHeadlines.
Okulary Samsung Galaxy i wysokie ceny
Zacznijmy od tego, ile mogą kosztować okulary Samsung Galaxy. Dokładne ceny nie są na razie znane, ale w przeciekach pojawiają się widełki. W podstawowej wersji gadżet ma trafić do sklepów w cenie między 379 a 499 dolarów (ok. 1375-1810 złotych).
Wersja ze wbudowanym wyświetlaczem ma być droższa. Tutaj mówi się o kwocie w przedziale 600-900 dolarów (ok. 2,2-3,3 tys. złotych). Tanio nie będzie. Dla porównania za okulary Meta Ray-Ban trzeba zapłacić (w zależności od wariantu) od około 1 do 2,5 tys. złotych.
Nowe okulary Samsunga mają zostać ogłoszone jeszcze w tym roku, ale konkretnych terminów nie ma. Natomiast wariant z wyświetlaczem planowany jest na 2027 r.
Okulary Samsung Galaxy z systemem Android XR i Google Gemini
Samsung pracuje nad tym urządzeniem w bliskiej współpracy z Google. Okulary będą pracować pod kontrolą oprogramowania Android XR, które znamy już z gogli Galaxy XR. Ponadto nie zabraknie wsparcia dla funkcji opartych na sztucznej inteligencji Gemini.
Okulary Samsung Galaxy na pierwszy rzut oka wyglądają standardowo. Mają oprawki z logo producenta. Można jednak dostrzec dwie niewielkie kamerki. Urządzenie powstaje we współpracy z Warby Parker i Gentle Monster.
Kompletna specyfikacja techniczna nie jest znana, ale serwis źródłowy uzyskał kilka informacji. Okulary mają pracować pod kontrolą układu Qualcomm Snapdragon AR1. Wbudowana bateria ma pojemność 155 mAh, a kamera bazuje na sensorze Sony IMX681 12 MP. Za łączność bezprzewodową ma odpowiadać moduł Bluetooth 5.3. Całość waży około 50 g. Nie brakuje także Wi-Fi oraz specjalnych głośników umieszczonych w zausznikach.
Możliwe, że Samsung pochwali się tym gadżetem w okolicy lipca, kiedy to spodziewamy się premiery składanych smartfonów Galaxy Z Fold 8 oraz Z Flip 8.