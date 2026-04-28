W skrócie Samsung przygotowuje inteligentne okulary Galaxy, których rendery i informacje o wyposażeniu wyciekły do sieci.

Okulary mają kosztować w podstawowej wersji od 379 do 499 dolarów, a wariant z wyświetlaczem między 600 a 900 dolarów, przy czym ta droższa wersja planowana jest na 2027 rok.

Urządzenie powstaje we współpracy z Google i będzie działać pod kontrolą Android XR, z funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji Gemini oraz układem Qualcomm Snapdragon AR1, a także innymi wymienionymi w artykule komponentami.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Samsung przygotowuje inteligentne okulary Galaxy i wygląda na to, że chce wyprzedzić z nimi Apple, które też pracuje nad podobnym gadżetem. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy. Informacje na jego temat oraz rendery uzyskał serwis AndroidHeadlines.

Okulary Samsung Galaxy i wysokie ceny

Zacznijmy od tego, ile mogą kosztować okulary Samsung Galaxy. Dokładne ceny nie są na razie znane, ale w przeciekach pojawiają się widełki. W podstawowej wersji gadżet ma trafić do sklepów w cenie między 379 a 499 dolarów (ok. 1375-1810 złotych).

Wersja ze wbudowanym wyświetlaczem ma być droższa. Tutaj mówi się o kwocie w przedziale 600-900 dolarów (ok. 2,2-3,3 tys. złotych). Tanio nie będzie. Dla porównania za okulary Meta Ray-Ban trzeba zapłacić (w zależności od wariantu) od około 1 do 2,5 tys. złotych.

Nowe okulary Samsunga mają zostać ogłoszone jeszcze w tym roku, ale konkretnych terminów nie ma. Natomiast wariant z wyświetlaczem planowany jest na 2027 r.

Okulary Samsung Galaxy z systemem Android XR i Google Gemini

Samsung pracuje nad tym urządzeniem w bliskiej współpracy z Google. Okulary będą pracować pod kontrolą oprogramowania Android XR, które znamy już z gogli Galaxy XR. Ponadto nie zabraknie wsparcia dla funkcji opartych na sztucznej inteligencji Gemini.

Okulary Samsung Galaxy na pierwszy rzut oka wyglądają standardowo. Mają oprawki z logo producenta. Można jednak dostrzec dwie niewielkie kamerki. Urządzenie powstaje we współpracy z Warby Parker i Gentle Monster.

Okulary Samsung Galaxy mają dwie kamerki.

Kompletna specyfikacja techniczna nie jest znana, ale serwis źródłowy uzyskał kilka informacji. Okulary mają pracować pod kontrolą układu Qualcomm Snapdragon AR1. Wbudowana bateria ma pojemność 155 mAh, a kamera bazuje na sensorze Sony IMX681 12 MP. Za łączność bezprzewodową ma odpowiadać moduł Bluetooth 5.3. Całość waży około 50 g. Nie brakuje także Wi-Fi oraz specjalnych głośników umieszczonych w zausznikach.

Możliwe, że Samsung pochwali się tym gadżetem w okolicy lipca, kiedy to spodziewamy się premiery składanych smartfonów Galaxy Z Fold 8 oraz Z Flip 8.

