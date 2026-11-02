Samsung szykuje składany tablet. Do wyboru 8 i 17 cali

W skrócie
- Samsung pracuje nad prototypem składanego tabletu, który po rozłożeniu oferuje 17-calowy ekran, a po złożeniu staje się kompaktowym urządzeniem o przekątnej 8 cali.
- Obecnie sprzęt od koreańskiego giganta znajduje się na etapie testów, jednak dokładna specyfikacja techniczna oraz plany produkcyjne nie zostały jeszcze ujawnione.
- Konkurencyjne Apple również prowadzi prace nad własnym składanym iPadem, który w przyszłości może otrzymać wyświetlacz OLED o przekątnej przekraczającej 20 cali.
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Od lat na rynku dostępne są składane smartfony, które z racji wysokich cen jeszcze nie zastąpiły tradycyjnych telefonów, ale z pewnością zyskują na popularności. W przypadku tabletów nie mamy do czynienia z takimi konstrukcjami, ale wkrótce może ulec to zmianie. Nad takim urządzeniem od jakiegoś czas pracuje Samsung.
Składany tablet marki Samsung z 17-calowym ekranem
Pierwsze plotki na temat tajemniczego urządzenia pojawiły się już w sierpniu br. Wtedy dowiedzieliśmy się, że koreański gigant ma prototyp urządzenia z rozkładanym ekranem o przekątnej aż 17 cali. Jest to więc całkiem spory sprzęt.
Jednak po złożeniu użytkownik otrzymuje bardzo kompaktowy tablet z ekranem o przekątnej zaledwie 8 cali, który z powodzeniem może się zmieścić nawet w większej kieszeni kurtki.
Na razie jest to urządzenie prototypowe. Z ostatnich przecieków z końca października wynika, że sprzęt znajduje się już na etapie testów, a więc coś z pewnością jest na rzeczy. Dokładne plany producenta czy specyfikacja techniczna składanego tabletu nie są na razie znane.
Możemy tylko się domyślać, że urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android i zapewne z autorską nakładką producenta, czyli One UI. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Pozostaje wierzyć, że projekt nie skończy w szufladzie i ostatecznie taki tablet pojawi się na rynku.
Apple również pracuje nad składanym tabletem
Samsung nie jest jedyną firmą, która myśli o takim urządzeniu. W przyszłości na rynku może pojawić się także składany iPad, nad którym Apple pracuje już od jakiegoś czasu. Latem br. pojawiły się nowe informacje o tym projekcie. Co już wiemy?
Większy iPad z rozkładanym ekranem może pojawić się w ofercie firmy w 2028 lub 2029 r. Urządzenie ma wyświetlacz OLED-owy o przekątnej 20,25 cala. Ponadto w planach jest mniejszy wariant, który po złożeniu ma ekran o przekątnej około 7-8 cali. To urządzenie może zastąpić w przyszłości iPada Mini i zakłada się, że nie pojawi się w ofercie szybciej niż w przyszłym roku.
Warto dodać, że prototypowy iPad ze składanym ekranem ma Face ID schowane pod wyświetlaczem. To rozwiązanie, którego nie ma pierwszy iPhone Duo, ale Apple chce je zaimplementować już w drugiej generacji składaka, którego premiera planowana jest na 2027 r.