Samsung szykuje składany tablet. Do wyboru 8 i 17 cali

W skrócie Samsung pracuje nad prototypem składanego tabletu, który po rozłożeniu oferuje 17-calowy ekran, a po złożeniu staje się kompaktowym urządzeniem o przekątnej 8 cali.

Obecnie sprzęt od koreańskiego giganta znajduje się na etapie testów, jednak dokładna specyfikacja techniczna oraz plany produkcyjne nie zostały jeszcze ujawnione.

Konkurencyjne Apple również prowadzi prace nad własnym składanym iPadem, który w przyszłości może otrzymać wyświetlacz OLED o przekątnej przekraczającej 20 cali.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Od lat na rynku dostępne są składane smartfony, które z racji wysokich cen jeszcze nie zastąpiły tradycyjnych telefonów, ale z pewnością zyskują na popularności. W przypadku tabletów nie mamy do czynienia z takimi konstrukcjami, ale wkrótce może ulec to zmianie. Nad takim urządzeniem od jakiegoś czas pracuje Samsung.

Składany tablet marki Samsung z 17-calowym ekranem

Pierwsze plotki na temat tajemniczego urządzenia pojawiły się już w sierpniu br. Wtedy dowiedzieliśmy się, że koreański gigant ma prototyp urządzenia z rozkładanym ekranem o przekątnej aż 17 cali. Jest to więc całkiem spory sprzęt.

Jednak po złożeniu użytkownik otrzymuje bardzo kompaktowy tablet z ekranem o przekątnej zaledwie 8 cali, który z powodzeniem może się zmieścić nawet w większej kieszeni kurtki.

Na razie jest to urządzenie prototypowe. Z ostatnich przecieków z końca października wynika, że sprzęt znajduje się już na etapie testów, a więc coś z pewnością jest na rzeczy. Dokładne plany producenta czy specyfikacja techniczna składanego tabletu nie są na razie znane.

Możemy tylko się domyślać, że urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android i zapewne z autorską nakładką producenta, czyli One UI. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Pozostaje wierzyć, że projekt nie skończy w szufladzie i ostatecznie taki tablet pojawi się na rynku.

Apple również pracuje nad składanym tabletem

Samsung nie jest jedyną firmą, która myśli o takim urządzeniu. W przyszłości na rynku może pojawić się także składany iPad, nad którym Apple pracuje już od jakiegoś czasu. Latem br. pojawiły się nowe informacje o tym projekcie. Co już wiemy?

Większy iPad z rozkładanym ekranem może pojawić się w ofercie firmy w 2028 lub 2029 r. Urządzenie ma wyświetlacz OLED-owy o przekątnej 20,25 cala. Ponadto w planach jest mniejszy wariant, który po złożeniu ma ekran o przekątnej około 7-8 cali. To urządzenie może zastąpić w przyszłości iPada Mini i zakłada się, że nie pojawi się w ofercie szybciej niż w przyszłym roku.

Warto dodać, że prototypowy iPad ze składanym ekranem ma Face ID schowane pod wyświetlaczem. To rozwiązanie, którego nie ma pierwszy iPhone Duo, ale Apple chce je zaimplementować już w drugiej generacji składaka, którego premiera planowana jest na 2027 r.