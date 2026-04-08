W skrócie Samsung oficjalnie zapowiedział wycofanie aplikacji Samsung Messages do lipca 2026 roku i zastąpienie jej Wiadomościami Google jako domyślnym rozwiązaniem na nowych urządzeniach.

Przejście na Wiadomości Google zapewnia interoperacyjność oraz pełną synchronizację konwersacji między urządzeniami marki Galaxy i innymi telefonami z Androidem.

Użytkownicy muszą samodzielnie skonfigurować Wiadomości Google jako domyślną aplikację SMS, a urządzenia sprzed 2022 roku oraz zegarki Galaxy Watch z systemem Tizen mogą mieć ograniczone wsparcie.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Po 15 latach Samsung usuwa aplikację Wiadomości

Producent oficjalnie zapowiedział, że w lipcu 2026 roku autorska aplikacja Samsung Messages zostanie całkowicie wycofana, ustępując miejsca rozwiązaniu od Google jako jedynemu domyślnemu standardowi. Wielu użytkowników będzie musiało przejść samodzielnie na Wiadomości Google. Jak to zrobić?

Decyzja o wygaszeniu autorskiej aplikacji do przesyłania wiadomości przez Samsunga to jeden z najistotniejszych kroków w stronę unifikacji systemu Android w ostatnich latach. Aplikacja Samsung Messages zadebiutowała w 2009 roku. Przez ponad dekadę pełniła funkcję strategicznego filaru ekosystemu Galaxy, mając na celu odróżnienie urządzeń południowokoreańskiego giganta od propozycji konkurencji. Mimo gruntownego odświeżenia interfejsu w 2019 roku (wraz z premierą nakładki OneUI), aplikacja zaczęła budzić kontrowersje wśród użytkowników, którzy coraz częściej wskazywali na niepotrzebne powielanie funkcji oferowanych przez rozwiązania Google.

Poza tym pojawił się konflikt pomiędzy Samsungiem a Google, dotyczący domyślnych aplikacji. Dodatkowo usunięcie autonomicznego narzędzia do wysyłania wiadomości pozawala Samsungowi na ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury i ciągłymi aktualizacjami oprogramowania. Niemniej jednak kluczowym argumentem za przejściem na Wiadomości Google była kwestia niezawodności standardu RCS. Wdrożenie RCS przez Samsunga było w dużej mierze uzależnione od wsparcia konkretnych operatorów sieci komórkowych, co prowadziło do fragmentacji usługi.

Proces rezygnacji z Samsung Messages był planowany i realizowany etapami. W 2021 roku Wiadomości Google stały się domyślnym wyborem w serii Galaxy S21. W lipcu 2024 roku Samsung zaprzestał preinstalowania własnej aplikacji na nowych modelach (Galaxy Z Fold 6 oraz Z Flip 6) w wybranych regionach. Z kolei w 2026 roku wraz z premierą serii Galaxy S25, aplikacja Samsung Messages została całkowicie usunięta z systemów nowych urządzeń.

Choć wycofanie Samsung Messages ogranicza różnorodność aplikacji autorskich, przynosi korzyści w zakresie interoperacyjności. Przejście na standard Wiadomości Google gwarantuje pełną kompatybilność między różnymi markami telefonów. Użytkownik może swobodnie zmieniać urządzenia, mając pewność, że historia rozmów, grupy czatowe oraz przesyłane multimedia pozostaną nienaruszone i w pełni czytelne.

Zobacz również: Anna Czowalla

Jak ustawić Wiadomości Google do odbierania SMS-ów?

Proces przejścia na rozwiązanie Google zależy od wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu Galaxy. W najnowszych wersjach systemu (Android 14 i nowsze) procedura jest maksymalnie uproszczona:

Uruchom aplikację Wiadomości Google. Po wyświetleniu systemowego komunikatu wybierz opcję "Ustaw domyślną aplikację SMS" i potwierdź wybór.

W starszych wersjach systemu (Android 12 i 13) aplikacja Google nie zastępuje automatycznie ikony w pasku szybkiego dostępu (tzw. docku), dlatego wymagana jest ręczna konfiguracja:

Usuwanie starej aplikacji - naciśnij i przytrzymaj ikonę Samsung Messages w dolnym pasku, a następnie wybierz opcję "Usuń". Dodawanie nowej aplikacji - otwórz menu aplikacji, odszukaj Wiadomości Google, przytrzymaj ikonę i wybierz "Dodaj do ekranu głównego". Personalizacja - przeciągnij nową ikonę w miejsce poprzedniej, do paska szybkiego dostępu na dole ekranu.

Przed dokonaniem zmiany warto zwrócić uwagę na specyficzne ograniczenia dotyczące starszych urządzeń oraz akcesoriów. Zegarki Galaxy Watch z systemem Tizen nie obsługują pełnej historii rozmów w aplikacji Wiadomości Google. Synchronizacja treści na tych urządzeniach będzie ograniczona. Poza tym urządzenia wyprodukowane przed 2022 rokiem mogą doświadczyć tymczasowych zakłóceń w działaniu istniejących czatów RCS.

Co ważne aplikacja Samsung Messages nie jest już dostępna na sprzętach z rodziny Galaxy S26. Wszyscy pozostali użytkownicy nie będą mogli jej poprać po lipcu 2026 roku. Przy czym urządzenia z systemami Android 11 oraz starszymi nie będą objęte wyłączeniem.

Celem tej zmiany jest zapewnienie spójnego standardu komunikacji w całym ekosystemie Androida. Według producenta przejście na Wiadomości Google przynosi szereg korzyści, w tym pełną synchronizację konwersacji między wieloma urządzeniami, powszechny dostęp do standardu RCS oraz zaawansowane funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Istotnym argumentem jest również podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzięki systemom wykrywania spamu i oszustw.

Naukowcy badają, jak mogły wyglądać pradawne psy i skąd pochodziły © 2026 Associated Press