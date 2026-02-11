Samsung przerwał milczenie i w końcu oficjalnie potwierdził kolejne wydarzenie produktowe, którym jest Unpacked 2026. Nadchodząca konferencja odbędzie się za kilkanaście dni i w jej trakcie spodziewamy się przede wszystkim smartfonów z serii Galaxy S26.

Kiedy konferencja Samsung Unpacked 2026?

Konferencja Unpacked 2026 odbędzie się 25 lutego. Samsung potwierdził termin i jest to dokładnie ta sama data, który od kilku tygodni pojawiała się w plotkach. Tym razem na miejsce wydarzenia wybrano San Francisco.

Wydarzenie Unpacked 2026 będzie oczywiście dostępne do obejrzenia w internecie. Stream zostanie udostępniony m.in. na stronie Samsunga czy kanale firmy w platformie YouTube. Start zaplanowano na godzinę 19:00 czasu w Polsce.

Producent zachęca już dziś do zapisania się na własnej stronie, co umożliwi odbiór pakietu korzyści. Pierwszym jest zniżka w wysokości 150 złotych przy zamówieniu dwóch urządzeń. Ponadto przygotowano konkurs, gdzie można wygrać jeden z 1015 voucherów na zakup smartfona.

W trakcie Unpacked 2026 premiera smartfonów Samsung Galaxy S26

Gwoździem programu najbliższej konferencji Unpacked 2026 będzie premiera smartfonów z serii Samsung Galaxy S26, które obecnie są w ogniu przecieków. Do sieci co chwilę przedostają się rendery prasowe czy informacje o specyfikacjach technicznych i cenach. W tym ostatnim przypadku prawdopodobnie czekają nas podwyżki, co wynika z rosnących kosztów produkcji. Za nowe telefony zapłacimy więc więcej w porównaniu do serii Galaxy S25.

Samsung planuje zaprezentować trzy modele telefonów. Są to Galaxy S26, S26+ oraz S26 Ultra. Pierwotnie pod uwagę brany był także wariant Edge, ale z niego producent miał ostatecznie zrezygnować, co wynikało przede wszystkim ze słabej sprzedaży poprzednika.

Podczas najbliższej konferencji zobaczymy także dwa nowe modele słuchawek bezprzewodowych z serii Samsung Galaxy Buds 4. Na nowe smartwatche czy składane smartfony poczekamy dłużej, bo do lata 2026 r.

Czy producent zaskoczy i pokaże coś jeszcze? Tego na razie nie wiadomo, ale w przeszłości podczas premier serii S pokazywano też inne nowości. Nie można wykluczyć, że i tym razem zobaczymy coś ekstra.

