W skrócie Najbliższa konferencja Galaxy Unpacked odbędzie się 22 lipca o godzinie 15:00 czasu w Polsce w Londynie, a relację z wydarzenia będzie można oglądać na żywo między innymi na platformie YouTube.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną nowe składane smartfony Galaxy Z Fold 8, Ultra i Z Flip 8, a także smartwatche z serii Galaxy Watch 9 oraz Ultra 2 i okulary Galaxy Glasses.

Samsung uruchomił system rezerwacji umożliwiający uzyskanie zniżki w wysokości 150 złotych na zakup jednego z nowych urządzeń, których ceny będą wyższe w stosunku do poprzedników.

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Przed nami kolejna konferencja Galaxy Unpacked. Do tej pory termin nadchodzącego wydarzenia pojawiał się tylko w plotkach. Dziś Samsung przerwał milczenie i potwierdził datę. Kiedy zobaczymy nowe produkty?

Samsung potwierdza termin lipcowej konferencji Galaxy Unpacked

Już jakiś czas temu w sieci pojawiły się plotki, jakoby najbliższa konferencja Galaxy Unpacked miała odbyć się 22 lipca. Tak też się stanie, bo dziś Samsung potwierdził ten termin. Na miejsce wydarzenia wybrano Londyn.

Start przewidziano na godzinę 15:00 czasu w Polsce. Wtedy rozpocznie się relacja, którą będzie można oglądać na żywo, m.in. na kanale producenta w platformie YouTube. Jakie nowości zaprezentuje firma?

Samsung nie ujawnia na razie listy produktów, które pokaże na Unpacked. Wiemy jednak, że gwoździem wydarzenia będą nowe składane smartfony Galaxy Z Fold 8, Ultra i Z Flip 8. W tym roku zobaczymy trzy telefony. Ponadto nie zabraknie smartwatchy z serii Galaxy Watch 9 oraz Ultra 2 i okularów Galaxy Glasses.

Natomiast o godzinie 16:30 ma rozpocząć się Studio Galaxy, gdzie nowe urządzenia będzie można poznać lepiej. Przy okazji w ten sposób da się zyskać dostęp do dedykowanej oferty.

Samsung uruchamia system rezerwacji dla Galaxy Z Fold 8 Ultra i Flip 8

Producent uruchomił także system rezerwacji. Zapisując się na stronie producenta dziś można będzie uzyskać zniżkę w wysokości 150 złotych na zakup jednego z nowych urządzeń Galaxy. Dotyczy to zarówno nowych smartfonów, jak i zegarków.

Wspomniana zniżka jest swego rodzaju bonusem na otarcie łez po podwyżkach, które szykuje firma. Jak dobrze wiemy, ceny smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra i Z Flip 8 będą wyższe względem poprzedników o co najmniej kilkaset złotych. W przypadku konfiguracji sprzętowych z największą pamięcią 1 TB będzie to grubo ponad tys. złotych więcej.

Przedsprzedaż nowych produktów ruszy zapewne niedługo po Galaxy Unpacked. W sklepach nowe produkty powinny pojawić się w pierwszej połowie sierpnia.



