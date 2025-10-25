Na rynku jest całe mnóstwo kluczy USB. Producenci zamykają pendrive'y w przeróżnych obudowach. Na ciekawy pomysł wpadły firmy Sandisk i Crayola, które przygotowały urządzenia z myślą o najmłodszych. W ten sposób powstały nośniki pamięci w kształcie kredki.

Sandisk Crayola USB-C Flash Drive to pendrive w kształcie kredki dla dzieci

Gadżet nazywa się Sandisk Crayola USB-C Flash Drive i jest to kolorowa pamięć USB, która ma formę kredki. Dotyczy to nie tylko samego nośnika, ale również opakowania, które przypomina pudełko dla kredek.

Sandisk Crayola USB-C Flash Drive to pendrive w kształcie kredki. sandisk materiały prasowe

Pendrive opracowany przez Sandisk we współpracy z Crayolą dizajnem nawiązuje do dziedzictwa znanego producenta kredek, który istnieje od ponad 120 lat. Do wyboru jest kilka wariantów kolorystycznych i są to Mango Tango, Cerulean Blue, Electric Lime i Vivid Violet.

Kreatywność przybiera różne formy, a naszym zadaniem jest chronić ją i ułatwiać dzielenie się jej efektami. Współpraca z Crayolą łączy nasze doświadczenie w przechowywaniu danych z marką, która od pokoleń inspiruje twórców, oferując uczniom, rodzicom i nauczycielom radosny, pełen nostalgii sposób na zachowanie swojej kreatywności

Pomysł jest ciekawy i z pewnością tego typu pendrive'y zostaną docenione przez najmłodszych. Ile kosztuje Sandisk Crayola USB-C Flash Drive i jakie parametry oferuje?

Ceny kluczy Sandisk Crayola USB-C Flash Drive i parametry

Klucze Sandisk Crayola USB-C Flash Drive dostępne są w trzech wersjach o następujących cenach:

64 GB - 68 złotych

128 GB - 91 złotych

256 GB - 132 złote

Nie są to więc najniższe ceny w przypadku zewnętrznych nośników pamięci. Możecie z powodzeniem rozejrzeć się po ofercie innych producentów, na przykład Transcend czy Adata.

Nowe nośniki pamięci marek Sandisk i Crayola wyposażono w nowoczesne złącze USB C (typu 3.2 Gen 1), co umożliwi podłączenie nie tylko do komputerów, ale także urządzeń mobilnych, na przykład telefonów. Ponadto producent proponuje aplikacje Memory Zone. Pozwala ona na wygodne zarządzanie plikami w systemach Windows, macOS i Android. Dodatkowo umożliwia zabezpieczanie przechowywanych danych.

Dodatkowym bonusem jest 3-miesięczny dostęp do aplikacji Crayola Create & Play oraz Thinking Sheets, które pozwalają rozwijać kreatywność.

