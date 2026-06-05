W skrócie Nowe lotnisko Tongren Dejiang w południowo-zachodnich Chinach zostało otwarte i obsłużyło pierwszy lot pasażerski.

Budowa lotniska wymagała przekształcenia górzystego terenu i utworzenia sztucznego płaskowyżu.

Port może rocznie obsłużyć do 550 000 pasażerów i 1350 ton ładunków.

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Chiny z kolejnym lotniskiem. Tongren Dejiang już działa

Nowe lotnisko w Chinach - Tongren Dejiang - obsłużyło pierwszy lot pasażerski. Tym samym położony w południowo-zachodniej części kraju port lotniczy został oficjalnie otwarty, stając się 12. lotniskiem cywilnym w prowincji Kuejczou i drugim w mieście Tongren.

Koszt całego projektu wyniósł ok. 2,2 miliarda juanów (320 milionów dolarów), a prace objęły dostosowanie górzystego obszaru. Port znajduje się na średniej wysokości około 1100 metrów nad poziomem morza, a żeby go zbudować, konieczne było przekształcenie terenu - utworzenie sztucznego płaskowyżu.

Lotnisko budowano z myślą o jego przyszłym rozwoju i zwiększaniu przepustowości. Obecna faza projektu ma obsłużyć ponad pół miliona pasażerów rocznie. namuwiki, CC BY-NC-SA 2.0 KR, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/ materiał zewnętrzny

Górzysty teren zmienili w płaskowyż, by lądowały tu samoloty

Raporty rządowe z budowy portu Tongren Dejiang wskazują, że inwestycja ta była dużym wyzwaniem inżynieryjnym i logistycznym. Niezbędne było bowiem odpowiednie przygotowanie górzystego terenu - za pomocą ładunków wybuchowych i ciężkiego sprzętu specjaliści musieli "ściąć" wierzchołki wzniesień. Serwis Guizhou Daily podał, że "zużyto ponad 6000 ton materiałów wybuchowych, aby zrównać z ziemią pięć wysokich wzgórz".

Tony skruszonego materiału posłużyły, by wyrównać teren, który następnie odpowiednio zabezpieczono. Maszyny utwardzały grunt, tworząc stabilną, płaską "półkę", na której wylano pas startowy. Obok wzniesiono terminal, wieże i infrastrukturę towarzyszącą. Po kilku latach prac port w końcu został ukończony, niedawno uzyskał wszelkie konieczne pozwolenia i obsłużył pierwszy lot.

Tongren Dejiang ma pas startowy o długości niemal 3 km

Tongren Dejiang może obsłużyć do 550 000 pasażerów rocznie, uwzględniono także 1350 ton ładunków i poczty. Lotnisko posiada pas startowy o długości 2 800 m i szerokości 45 m oraz terminal o powierzchni około 7 000 m2. Port przystosowany jest do obsługi maszyn klasy C, typu Boeing 737 czy Airbus A320 - wyznaczono tu sześć stanowisk dla samolotów.

Obecnie jedynymi liniami obsługującym nowe lotnisko w prowincji Kuejczou są Colorful Guizhou Airlines z czterema przelotami w tygodniu do i z Guiyang. Zapowiedziano już stopniowy rozwój siatki połączeń, uruchomione mogą zostać loty m.in. do Kantonu, Pekinu czy Szanghaju.

Chiny rozwijają sieć połączeń lotniczych - także lokalnych

Budowa portów lotniczych w górzystym terenie to dla Chin nie pierwszyzna. W podobny sposób jak Tongren Dejiang - poprzez "ścinanie gór" - wybudowano również inne lotniska, m.in. Hechi Jinchengjiang czy Chongqing Wushan. Tak położone porty lotnicze nie tylko ułatwiają lokalnym społecznościom przemieszczanie się, ale są też reklamowane jako atrakcje turystyczne - ponieważ gdy okolica pokrywa się mgłą, pasy startowe wyglądają jak zawieszone w chmurach, co tworzy niezapomniane widoki.

Otwarcie nowego portu lotniczego Tongren Dejiang to kolejny etap ekspansji chińskiej sieci połączeń. Lotnictwo cywilne w Chinach dynamicznie się rozwija, a regionalne lotniska odgrywają w tym coraz większą rolę. W ostatnich latach w kilku prowincjach powstały nowe terminale i pasy startowe, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu mieszkańców oraz rozwojowi turystyki.





Miłośnicy samolotów domagają się wydzielenia specjalnego miejsca do obserwacji © 2026 Associated Press