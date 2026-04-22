W skrócie Pratt & Whitney wybuduje w Rzeszowie zakład o wartości 100 mln dolarów, specjalizujący się w zaawansowanych częściach do silników lotniczych, z pełnym uruchomieniem zaplanowanym na 2028 rok.

Zakład będzie produkował elementy z proszków spiekanych do silników GTF oraz części wykorzystywane w samolotach Airbus A220 i F-35, z zastosowaniem w lotnictwie cywilnym i wojskowym.

Inwestycja stworzy 140 miejsc pracy i została ogłoszona podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach jako część globalnego programu RTX o wartości 300 mln dolarów.

Inwestycja Pratt & Whitney warta 100 mln dolarów

Pratt & Whitney wybuduje w Rzeszowie za 100 mln dol. zakład produkujący zaawansowane części do silników lotniczych wykorzystywane w lotnictwie cywilnym i wojskowym - poinformował Piotr Owsicki, prezes polskiego oddziału firmy. - Inwestycja ma być gotowa w 2028 roku, pracę znajdzie 140 osób.

Owsicki zapowiedział inwestycję podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Nowy budynek stanie się wydziałem zaawansowanej produkcji i obróbki materiałów do krytycznych części wirujących silników lotniczych. Będzie on integralną częścią istniejącej fabryki.

Szef Pratt & Whitney Polska dodał, że projekt w Rzeszowie jest elementem globalnego programu koncernu RTX o łącznej wartości 300 mln dolarów.

Co będzie produkowane w nowej fabryce w Rzeszowie?

Zakład będzie specjalizował się w technologii produkcji materiałów z proszków spiekanych. Powstawać tam będą najbardziej obciążone części silników lotniczych, takie jak dyski turbin.

- Elementy te pracują w ekstremalnych warunkach, w temperaturach przekraczających 1000 stopni Celsjusza, przy bardzo wysokich prędkościach obrotowych oraz dużych przeciążeniach, a jednocześnie muszą zachować niezawodność przez tysiące godzin eksploatacji - powiedział Owsicki.

Technologia rozwijana na Podkarpaciu ma charakter dual-use. Wyprodukowane komponenty znajdą zastosowanie w silnikach GTF napędzających np. samoloty Airbus A220 oraz w maszynach wojskowych F-35. Rozwiązania technologiczne pozostają własnością Pratt & Whitney.

Pełne uruchomienie działalności nowego wydziału przewidziane jest na początek 2028 roku. Jak zaznaczył Owsicki, o lokalizacji inwestycji zdecydowały kompetencje kadr, wysoka kultura techniczna pracowników w Rzeszowie oraz wsparcie w postaci krajowych grantów i ulg podatkowych.

Materiały wyprodukowane w Rzeszowie będą obrabiane w polskich fabrykach koncernu oraz przez poddostawców w europejskim łańcuchu dostaw.

Zdaniem Owsickiego w obecnej sytuacji geopolitycznej inwestycja ma znaczenie strategiczne, ponieważ rozwija w Polsce i Europie kompetencje w zakresie wytwarzania zaawansowanych materiałów, które zapewniają przewagę ekonomiczną i operacyjną, także w obszarze obronności.

Pratt & Whitney to część amerykańskiego koncernu RTX, do którego należą również Collins Aerospace oraz Raytheon. Firma jest obecna w Polsce od 50 lat. RTX zatrudnia w kraju blisko 10 tys. osób, z czego 4,5 tys. pracuje w samym Rzeszowie.

Silnik Pratt & Whitney. Album/Prisma East News

