Setki robotów w nowoczesnym parku rozrywki
Chimelong Spaceship Park w Zhuhai w Chinach to popularna atrakcja, która widnieje w Księdze rekordów Guinnessa jako największy kryty park rozrywki na świecie.
Teren o powierzchni 397 064,94 m² wypełniony jest kolejkami tematycznymi, zaawansowanymi symulatorami, gigantycznymi akwariami, interaktywnymi salami edukacyjnymi i przestrzeniami widowiskowymi.
Do ogromnej liczby atrakcji dołączyło teraz coś wyjątkowego - nowoczesne roboty, które zapewniają gościom obsługę, rozrywkę i edukację. Uruchomiony został bowiem pierwszy etap wdrożenia w parku ponad 300 maszyn firmy AGIBOT dostosowanych do pracy w różnych obszarach.
Roboty AI edukują, obsługują i zabawiają gości parku
Zwiedzający w Chimelong Spaceship Park mogą teraz m.in. oglądać roboty ćwiczące sztuki walki, gimnastykę i tai chi, a także wchodzić z nimi w interakcje, takie jak tenis stołowy i wyzwania manipulacyjne.
Napędzane AI roboty umożliwiają też korzystanie z zajęć edukacyjnych. Roboty mogą również odpowiadać na pytania gości, prezentować znajdujące się w parku atrakcje i eksponaty, wskazywać zwiedzającym drogę, a także oprowadzać ich po wyznaczonych strefach.
Ponadto roboty są obecne w hotelach i innych obszarach powiązanych z parkiem. Mogą witać gości, prowadzić rozmowy i zapewniać inne spersonalizowane interakcje. Odwiedzający mogą spotkać roboty w różnych rolach przez cały dzień na terenie parku i przyległych obiektów.
- Razem te scenariusze sprawiają, że roboty przestają być obiektami na wystawie. Stają się częścią sposobu, w jaki odwiedzający doświadczają parku, poruszają się po nim i wchodzą z nim w interakcję - twierdzi, otwiera się w nowym oknie firma AGIBOT.
Wykorzystanie sztucznej inteligencji i robotów w turystyce
Wdrożenie to obejmuje więc nie tylko pokazy robotów w parku, jak to miało miejsce dotychczas, ale pełną implementację urządzeń z AI z życiem obiektu. Chodzi o połączenie nowych robotów z różnorodnymi scenariuszami obsługi gości oraz operacyjnymi, wykorzystując do tego dedykowaną łączność, współpracę wielu urządzeń oraz innowacyjne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Projekt wykorzystuje specjalną sieć 5G-A, stworzoną przez AGIBOT, Chimelong i China Mobile, oraz centralny system koordynacji maszyn.
- Łącząc roboty, infrastrukturę cyfrową i usługi w różnych scenariuszach, projekt stanowi model referencyjny dla możliwości zastosowania wbudowanej sztucznej inteligencji w złożonych środowiskach komercyjnych - podaje AGIBOT, wiodąca firma w branży robotyki opartej na AI, która właśnie wyprodukowała 20 000 maszynę - robot został przekazany Chimelong.
Plany szerszego zastosowania maszyn
Według właścicieli parku i firmy AGIBOT projekt realizowany w Chimelong Spaceship Park, otwiera się w nowym oknie tworzy bardziej spójne doświadczenie, w którym tzw. ucieleśniona sztuczna inteligencja staje się częścią pełnych doświadczeń zwiedzającego - a nie tylko pojedynczym punktem interakcji z gościem.
Pierwsza faza prac nad implementacją robotów w różnych sektorach obsługi parku będzie również stanowić podstawę do stopniowego rozszerzania zastosowań maszyn w innych obiektach Chimelong Group, które są związane z rozrywką, gościnnością i obsługą gości.
AGIBOT i Chimelong ogłosiły ponadto utworzenie wspólnego instytutu badawczego skupiającego się na ucieleśnionej sztucznej inteligencji w kulturze i turystyce.