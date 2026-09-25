Setki robotów w nowoczesnym parku rozrywki

Chimelong Spaceship Park w Zhuhai w Chinach to popularna atrakcja, która widnieje w Księdze rekordów Guinnessa jako największy kryty park rozrywki na świecie.

Teren o powierzchni 397 064,94 m² wypełniony jest kolejkami tematycznymi, zaawansowanymi symulatorami, gigantycznymi akwariami, interaktywnymi salami edukacyjnymi i przestrzeniami widowiskowymi.

Do ogromnej liczby atrakcji dołączyło teraz coś wyjątkowego - nowoczesne roboty, które zapewniają gościom obsługę, rozrywkę i edukację. Uruchomiony został bowiem pierwszy etap wdrożenia w parku ponad 300 maszyn firmy AGIBOT dostosowanych do pracy w różnych obszarach.

Roboty AGIBOT są wykorzystywane w siedmiu głównych scenariuszach, w tym punktach sprzedaży i obsłudze gości. AGIBOT via PRNewswire materiał zewnętrzny

Roboty AI edukują, obsługują i zabawiają gości parku

Zwiedzający w Chimelong Spaceship Park mogą teraz m.in. oglądać roboty ćwiczące sztuki walki, gimnastykę i tai chi, a także wchodzić z nimi w interakcje, takie jak tenis stołowy i wyzwania manipulacyjne.

Napędzane AI roboty umożliwiają też korzystanie z zajęć edukacyjnych. Roboty mogą również odpowiadać na pytania gości, prezentować znajdujące się w parku atrakcje i eksponaty, wskazywać zwiedzającym drogę, a także oprowadzać ich po wyznaczonych strefach.

Ponadto roboty są obecne w hotelach i innych obszarach powiązanych z parkiem. Mogą witać gości, prowadzić rozmowy i zapewniać inne spersonalizowane interakcje. Odwiedzający mogą spotkać roboty w różnych rolach przez cały dzień na terenie parku i przyległych obiektów.

Rozwiń

- Razem te scenariusze sprawiają, że roboty przestają być obiektami na wystawie. Stają się częścią sposobu, w jaki odwiedzający doświadczają parku, poruszają się po nim i wchodzą z nim w interakcję - twierdzi, otwiera się w nowym oknie firma AGIBOT.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji i robotów w turystyce

Wdrożenie to obejmuje więc nie tylko pokazy robotów w parku, jak to miało miejsce dotychczas, ale pełną implementację urządzeń z AI z życiem obiektu. Chodzi o połączenie nowych robotów z różnorodnymi scenariuszami obsługi gości oraz operacyjnymi, wykorzystując do tego dedykowaną łączność, współpracę wielu urządzeń oraz innowacyjne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Projekt wykorzystuje specjalną sieć 5G-A, stworzoną przez AGIBOT, Chimelong i China Mobile, oraz centralny system koordynacji maszyn.

- Łącząc roboty, infrastrukturę cyfrową i usługi w różnych scenariuszach, projekt stanowi model referencyjny dla możliwości zastosowania wbudowanej sztucznej inteligencji w złożonych środowiskach komercyjnych - podaje AGIBOT, wiodąca firma w branży robotyki opartej na AI, która właśnie wyprodukowała 20 000 maszynę - robot został przekazany Chimelong.

Plany szerszego zastosowania maszyn

Według właścicieli parku i firmy AGIBOT projekt realizowany w Chimelong Spaceship Park, otwiera się w nowym oknie tworzy bardziej spójne doświadczenie, w którym tzw. ucieleśniona sztuczna inteligencja staje się częścią pełnych doświadczeń zwiedzającego - a nie tylko pojedynczym punktem interakcji z gościem.

Roboty mają działać m.in. jak przewodnicy, oprowadzając gości po parku i udzielając im informacji oraz edukując. AGIBOT via PRNewswire materiał zewnętrzny

Pierwsza faza prac nad implementacją robotów w różnych sektorach obsługi parku będzie również stanowić podstawę do stopniowego rozszerzania zastosowań maszyn w innych obiektach Chimelong Group, które są związane z rozrywką, gościnnością i obsługą gości.

AGIBOT i Chimelong ogłosiły ponadto utworzenie wspólnego instytutu badawczego skupiającego się na ucieleśnionej sztucznej inteligencji w kulturze i turystyce.



