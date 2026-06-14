Siemens Mobility zaprezentował w tym tygodniu kolejną lokomotywę z udanej serii Vectron. Do tej pory firma sprzedała już prawie 3 tys. sztuk pojazdu. Prezentacja nowego modelu odbyła się w Rail Service Center w Monachium-Allach, gdzie został pokazany przełomowy Vectron X.

Vectron X to nowoczesna lokomotywa z dużym naciskiem na cyfryzację

Lokomotywa Vectron X bazuje na sprawdzonej platformie Siemens Mobility, ale wyróżnia się licznymi rozwiązaniami cyfrowymi. Te sprawiają, że jest to bardzo nowoczesna jednostka, którą można w szerokim stopniu personalizować pod kątem wymagań poszczególnych klientów.

Vectron X łączy świat fizyczny i cyfrowy, wprowadzając funkcje cyfrowe bezpośrednio do lokomotywy. Smart Screen, aplikacje, TrainPlay oraz łączność w czasie niemal rzeczywistym znacząco upraszczają obsługę i zwiększają efektywność

Kokpit maszynisty lokomotywy jest bardzo nowoczesny i został wyposażony w cyfrowe rozwiązania. Jednym z nich jest 11,6-calowy ekran SmartScreen, na którym można uruchamiać różne aplikacje pobierane ze sklepu. W zasadzie przypomina to platformy CarPlay i Android Auto znane z samochodów.

Nie zabrakło też funkcji zdalnego rozruchu. Pozwala to uruchomić lokomotywę na odległość i w ten sposób przygotować ją do jazdy. Natomiast zaawansowana łączność umożliwia przekazywanie kluczowych danych w czasie rzeczywistym, co przekłada się m.in. na wczesne wykrywanie nieprawidłowości czy zredukowanie nieplanowanych przestojów.

Lokomotywa Vectron X pociągnie pociągi osobowe i towarowe

Nowa lokomotywa Siemens Mobility jest pojazdem uniwersalnym. Będzie mogła ciągnąć zarówno składy osobowe, jak i towarowe. Vectron X ze względu na cyfrowe rozwiązania integruje się z platformą Siemens Xcelerator.

Siemens Xcelerator to otwarty ekosystem cyfrowy producenta, który daje klientom różne korzyści. Obejmują one integrację z zakresu operacji, usług czy taboru. Wykorzystane oprogramowanie ma zapewnić bardziej efektywne wykorzystanie lokomotywy w całym cyklu eksploatacji.





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