Siemens testuje automatyczny pociąg. Podstawą platforma Mireo

W skrócie Siemens Mobility wspólnie z Deutsche Bahn testuje automatyczny pociąg na poziomie GoA4, bazujący na platformie Mireo.

System AVVO odpowiada w nowym pociągu Siemensa za obsługę krytycznych funkcji związanych z bezpieczeństwem oraz automatyzację procesów operacyjnych.

Automatyczny pociąg Siemensa potrafi samodzielnie przygotować się do jazdy w zajezdni, dojechać do stacji i wykrywać przeszkody na trasie dzięki specjalnym czujnikom.

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Przyszłość kolei opiera się na automatyzacji i różne firmy testują rozwiązania, które mają zapewnić automatyczną jazdę pociągów. Również pasażerskich. Siemens Mobility we współpracy z Deutche Bahn pracuje nad podobną technologią.

Siemens Mobility opracowuje automatyczny pociąg z Deutche Bahn

Siemens Mobility nawiązało współpracę z Kolejami Niemieckimi oraz innymi partnerami. W ten sposób udało się opracować rozwiązania, które mają zapewnić przyszłość jazdy pasażerskiej, która będzie automatyczna.

W roli podstawy dla projektu o nazwie AutomatedTrain wykorzystano platformę Mireo. Natomiast w kwestii bezpieczeństwa sięgnięto po rozwiązanie AVVO (Advanced Vital Vehicle Operation). Odpowiada ona za obsługę wybranych funkcji krytycznych związanych z bezpieczeństwem oraz wspiera zautomatyzowane wykonywanie procesów operacyjnych. Połączenie wszystkich systemów sprawia, że możliwe jest sterowanie wszystkimi podstawowymi funkcjami.

AutomatedTrain dowodzi, że w pełni zautomatyzowane prowadzenie pojazdów w otwartych systemach kolejowych jest możliwe

"Wspólnie z naszymi partnerami opracowaliśmy kluczowe technologie i z powodzeniem zademonstrowaliśmy je w naszym pociągu Mireo. Stwarza to technologiczne podstawy dla nowej generacji transportu kolejowego i stanowi znaczący krok naprzód w zakresie automatyzacji kolei" - dodaje Marc Ludwig.

Pociąg automatyczny Siemens Mobility sam przygotowuje się do jazdy

Rozwiązanie opracowane przez Siemens Mobility zakłada automatyzację wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe. Dotyczy to już samego uruchomienia pociągu w zajezdni, gdzie odpowiednie system odpowiadają za przygotowanie do rozpoczęcia jazdy. W tym czasie przeprowadzane są różne testy i w tym celu nie jest potrzebny człowiek.

Pociąg automatyczny Siemens Mobility może również samodzielnie dojechać do stacji początkowej i jest w stanie wykrywać napotkane przeszkody. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu specjalnych czujników.

Na razie całość znajduje się na wczesnym etapie opracowania. Do testów na torach kolejowych jest jeszcze daleko. Co nie zmienia faktu, że nowa platforma zapowiada się bardzo interesująco.