Skąd Polska bierze ropę? Kluczowe punkty na mapie świata

Spis treści: Z jakich państw Polska sprowadza ropę naftową? Jak ropa z całego świata trafia do polskich rafinerii? Kryzys paliwowy. Co zagraża dostawom ropy do Polski?

Z jakich państw Polska sprowadza ropę naftową?

Na podstawie danych OEC (Observatory of Economic Complexity), Polska zajmuje miejsce w ścisłej światowej czołówce odbiorców surowców energetycznych, stanowiąc 16. największego importera ropy naftowej na globie spośród 149 analizowanych państw. Przy całkowitym rocznym budżecie importowym na poziomie 17,1 mld USD, ropa naftowa plasuje się na drugim miejscu wśród 1218 wszystkich kategorii towarów sprowadzanych do naszego kraju (dane za 2024 rok).

Po całkowitym odejściu od surowca rosyjskiego, polskie dostawy przeszły gruntowną transformację, skupiając się głównie wokół dwóch strategicznych partnerów. Wskazane statystyki OEC pokazują, że ponad 80 proc. całkowitej wartości sprowadzanej ropy pochodzi z dwóch kierunków: Arabii Saudyjskiej oraz Norwegii. Saudyjski partner zajął pozycję lidera - długoterminowe kontrakty przekładają się na dostawy o wartości 8,04 mld USD, co stanowi aż 47 proc. całego polskiego importu tego surowca. Drugim filarem jest Norwegia, z której sprowadzamy ropę z wydobycia na Morzu Północnym za kwotę 6,10 mld USD (35,7 proc. udziału w rynku).

Czołówkę uzupełnia Wielka Brytania. Stamtąd trafia do nas surowiec o wartości 1,34 mld USD (7,8 proc.). Kolejne 704 mln USD (4,1 proc.) przypada na amerykańską ropę łupkową, natomiast afrykański kierunek reprezentuje Nigeria z dostawami niskosiarkowej ropy o wartości 391 mln USD (2,3 proc.). Pozostała część zapotrzebowania - wyceniana na około 525 mln USD (3,1 proc.) - pokrywana jest przez drobniejsze wolumeny pozyskiwane z innych zakątków świata, np. Kazachstanu, Iraku czy też Kanady.

Polska posiada również własne, choć skromne zaplecze surowcowe. Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego z 2025 roku, na terenie kraju udokumentowano 89 złóż ropy naftowej. Niż Polski skupia 45 złóż i aż 67,4 proc. wszystkich zasobów wydobywalnych - z kluczowym kompleksem Barnówko-Mostno-Buszewo (BMB) koło Gorzowa Wielkopolskiego na czele. Na drugim miejscu są złoża bałtyckie, stanowiące 25,3 proc. zasobów. Przy czym wydobycie oscyluje wokół 0,7-1 mln ton rocznie, a Polska ma zapotrzebowanie na ok. 20 mln ton rocznie.

Jak ropa z całego świata trafia do polskich rafinerii?

Transport ropy naftowej do polskich rafinerii opiera się obecnie na szlakach morskich oraz krajowej sieci rurociągów. Zanim surowiec z Bliskiego Wschodu czy Afryki dotrze do Europy, tankowce muszą pokonać kluczowe morskie wąskie gardła, do których należą Cieśnina Ormuz, Cieśnina Bab al-Mandab oraz Kanał Sueski wraz z rurociągiem SUMED. Gdy w rejonach tych występują napięcia geopolityczne, statki wybierają dłuższą trasę oceaniczną, opływając Przylądek Dobrej Nadziei. Niezależnie od obranego szlaku oceanicznego, wszystkie zbiornikowce zmierzające bezpośrednio do Polski muszą na koniec pokonać Cieśniny Duńskie, aby wpłynąć na Morze Bałtyckie.

Ostatecznym punktem docelowym dla statków jest Naftoport w Gdańsku, gdzie następuje rozładunek surowca do przyportowych baz magazynowych. Stamtąd ropa naftowa trafia bezpośrednio do pobliskiej Rafinerii Gdańskiej lub jest tłoczona podziemnym Rurociągiem Pomorskim w głąb kraju - do głównego zakładu produkcyjnego w Płocku oraz do dalszych magazynów i mniejszych rafinerii.

Kryzys paliwowy. Co zagraża dostawom ropy do Polski?

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) podkreśla, że zarówno dla UE, jak i Polski podstawowym zagrożeniem nie jest brak bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej, ale gospodarcze skutki wzrostu cen surowca. Przejście na dostawy morskie i wyeliminowanie surowca z Rosji zabezpieczyło ciągłość technologiczną krajowych rafinerii, jednak wystawiło cały system na wrażliwość globalnego rynku i zjawiska geopolityczne.

Niemniej nawet jeśli fizyczny dostęp do ropy pozostaje niezagrożony, ewentualne napięcia regionalne i konflikty zbrojne przekładają się natychmiast na skoki cen baryłki, co uderza w polską gospodarkę poprzez wzrost inflacji oraz wyższe koszty paliw na stacjach. Dodatkowym czynnikiem ryzyka finansowego są zagrożenia logistyczne na najważniejszych morskich szlakach handlowych, takich jak Cieśnina Ormuz, Bab al-Mandab czy Kanał Sueski. Ataki na statki lub blokady zmuszają do wyboru dłuższego szlaku, co drastycznie podnosi koszty frachtu, wydłuża czas transportu i ostatecznie podbija cenę końcową surowca.

W wymiarze lokalnym wyzwaniem pozostaje ochrona infrastruktury krytycznej na Morzu Bałtyckim oraz w samym kraju. Ostatnim ogniwem morskiego łańcucha dostaw są wrażliwe na zator oraz incydenty Cieśniny Duńskie oraz gdański Naftoport. Ewentualne awarie techniczne, ataki hybrydowe lub uszkodzenia podwodnej infrastruktury przesyłowej i podziemnego rurociągu mogłyby czasowo ograniczyć możliwości tłoczenia surowca do rafinerii, wywołując lokalne presje cenowe i organizacyjne.

Źródła: Polski Instytut Ekonomiczny, pgi.gov.pl, oec.world



