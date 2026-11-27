Spis treści: Weryfikacja tożsamości. Jakie dane biometryczne zbierają Tinder, Facebook i LinkedIn? Kto może kopiować dowód osobisty? Znak wodny pomaga, lecz ma swoje ograniczenia Czy znak wodny chroni skan dowodu? Wyciekł skan dowodu lub selfie? Zastrzeżenie PESEL to dopiero początek

Skan dowodu w internecie. Jeden plik może uruchomić całą serię oszustw

Skan dowodu osobistego lub paszportu to gotowy pakiet wrażliwych danych. Zawiera nasze imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, podpis, wizerunek oraz serię dokumentu (w przypadku paszportu dochodzą do tego obywatelstwo, miejsce urodzenia i okres ważności). Oszustowi w zupełności wystarczą one do tego, by założyć fałszywy profil w mediach społecznościowych, uwiarygodnić próbę przejęcia konta bankowego albo napisać precyzyjnie wymierzoną wiadomość phishingową.

Ryzyko rośnie w momencie, gdy kopia trafia do zewnętrznego systemu. Zazwyczaj nie wiemy, gdzie dokładnie firma przechowuje plik, komu go przekazuje ani kiedy go kasuje. Warto też pamiętać, że zdjęcie zrobione telefonem zawiera metadane EXIF - m.in. datę, model aparatu, a czasem również współrzędne GPS.

W głośnym incydencie dotyczącym UK Visa Portal część wyciekłych zdjęć wskazywała lokalizację z dokładnością pozwalającą dotrzeć pod dom użytkownika. Co istotne, witryna wcale nie należała do brytyjskiej administracji, lecz do komercyjnego pośrednika, którego nazwa mogła myląco sugerować kontakt z oficjalnym serwisem wizowym.

Skan zazwyczaj nie wystarczy do zaciągnięcia kredytu w legalnym banku. Może jednak stać się punktem wyjścia do bardziej złożonego oszustwa. Przestępca zestawia dane z dokumentu z numerem telefonu pochodzącym ze starszego wycieku, przejętym adresem poczty i informacjami widocznymi w mediach społecznościowych.

Mając w ręku takie dane, oszust dzwoni do ofiary jako rzekomy konsultant bankowy, pracownik platformy handlowej czy kurier. Słysząc słuchawce własny PESEL-u, datę urodzenia i serię dokumentu, możemy ulec złudzeniu, że rozmawia z nami prawdziwy specjalista.

Weryfikacja tożsamości. Jakie dane biometryczne zbierają Tinder, Facebook i LinkedIn?

Jeszcze większe ryzyko pojawia się wtedy, gdy serwis oprócz skanu dokumentu wymaga wykonania selfie lub krótkiego nagrania. Dokument można unieważnić, hasło zmienić, a PESEL zastrzec. Geometria twarzy jest jednak trwałą cechą. Tinder podczas kontroli tworzy FaceMap i FaceVector, czyli matematyczne odwzorowania rysów użytkownika.

Oryginalne wideo ma być kasowane po analizie, lecz powstałe na jego podstawie wzorce są przechowywane przez okres istnienia konta. Wyciek skanu ujawnia zatem dane identyfikacyjne, natomiast utrata materiału biometrycznego może prowadzić do konsekwencji, których nie da się usunąć przez wymianę dokumentu.

Współczesne algorytmy sztucznej inteligencji potrafią na podstawie pojedynczego zdjęcia lub krótkiego nagrania stworzyć zaawansowany materiał typu deepfake, czyli ożywiony, trójwymiarowy model twarzy, który bez trudu omija automatyczne zabezpieczenia biometryczne w aplikacjach finansowych czy rządowych.

LinkedIn, Facebook i Discord proszą o skan dokumentu lub materiał z twarzą w określonych sytuacjach, m.in. podczas odzyskiwania konta, potwierdzania wieku albo weryfikacji tożsamości reklamodawcy. Oszuści naśladują te procedury i rozsyłają wiadomości stylizowane na oficjalne komunikaty. Kopiują logo, kolory oraz podpis pracownika obsługi, po czym grożą szybką blokadą profilu.

Po otrzymaniu takiego żądania należy samodzielnie uruchomić aplikację lub wpisać adres platformy w przeglądarce. Jeśli wezwanie nie widnieje w panelu konta, nie wolno przesyłać skanu.

Kto może kopiować dowód osobisty? Znak wodny pomaga, lecz ma swoje ograniczenia

Firma nie nabywa prawa do skanu dowodu tylko dlatego, że wpisała taki wymóg do regulaminu. Musi wskazać podstawę z art. 6 RODO, jasno określić cel i wykazać, że potrzebuje wszystkich informacji widocznych na dokumencie.

Najważniejsza jest tu zasada minimalizacji danych (art. 5 ust. 1 lit. c RODO), czyli zbierania tylko tych informacji, które są naprawdę potrzebne. Jeśli wystarczy okazanie dowodu i zapisanie imienia, nazwiska lub numeru dokumentu, gromadzenie pełnej kopii trudno uzasadnić. Szersze uprawnienia mają między innymi instytucje objęte ustawą AML, lecz art. 34 ust. 4 pozwala im kopiować dokumenty w ramach środków bezpieczeństwa finansowego, zamiast wprowadzać powszechny nakaz skanowania każdego dowodu.

Granice tego uprawnienia wyznaczyła sprawa ING Banku Śląskiego. 23 października 2026 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę banku na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i utrzymał karę w wysokości 18 416 400 zł. Bank skanował dokumenty według wewnętrznych procedur, bez indywidualnej oceny ryzyka, nawet podczas składania reklamacji dotyczącej bankomatu przez osobę, która nie była jego klientem.

Sąd potwierdził stanowisko urzędu, że ustawa AML przyznaje możliwość wykonania kopii wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego konkretna kontrola bezpieczeństwa finansowego. Wyrok nie był prawomocny, a bank zapowiedział skargę kasacyjną.

Czy znak wodny chroni skan dowodu?

Znak wodny nie uchroni nas przed samym wyciekiem ani nie zakryje wrażliwych informacji, ale skutecznie utrudni wykorzystanie skanu w innym miejscu. Warto wpisać na kopii, komu, po co i kiedy ją przekazujemy - na przykład: »dla firmy X, weryfikacja umowy nr 123, 26.11.2026«."

Spersonalizowany opis nie tylko utrudnia oszustom wykorzystanie skanu, ale w razie wycieku pomoże nam namierzyć źródło przecieku. Zanim jednak cokolwiek zmodyfikujemy, warto sprawdzić politykę danej platformy. Przykładowo, Meta bezwzględnie odrzuca obrazy edytowane cyfrowo, ale dopuszcza metodę analogową - fizyczne zasłonięcie fragmentu dokumentu kartką papieru przed zrobieniem zdjęcia. W przeciwieństwie do cyfrowego znaku wodnego, taka technika nie przerwie automatycznej weryfikacji

Czujność warto zachować zwłaszcza w trakcie Black Week i przed świętami. Zwykły sklep internetowy nie potrzebuje skanu dowodu, by pobrać płatność lub wysłać paczkę. Gdy sklep kusi 80-procentową zniżką, pogania licznikiem czasu i żąda skanu dowodu w ramach »ochrony transakcji«, trzeba po prostu zrezygnować z zakupu.

Urząd Komunikacji Elektronicznej ostrzega przed fałszywymi sklepami, które stosują tzw. typosquatting - rejestrują adresy z podmienioną literą, cyfrą albo dopiskiem w stylu »outlet«, »polska« czy »wyprzedaż«. Przestępcy kierują też klientów do podrobionych bramek płatniczych, przypominających BLIK-a, PayU czy Przelewy24. Zanim zrobimy zakupy, sprawdźmy NIP w CEIDG lub KRS, adres domeny wpiszmy samodzielnie, a wszelkie prośby o skan dokumentu potraktujmy jako jasny sygnał, że najwyższy czas zamknąć tę stronę

Wyciekł skan dowodu lub selfie? Zastrzeżenie PESEL to dopiero początek

Numer PESEL możemy bezpłatnie zastrzec w aplikacji mObywatel, serwisie Gov.pl albo w dowolnym urzędzie gminy. Blokada zaczyna działać natychmiast. Banki, firmy pożyczkowe, notariusze i operatorzy telekomunikacyjni mają obowiązek sprawdzać ten rejestr przed wykonaniem kluczowych czynności. Zastrzeżony numer skutecznie uniemożliwia m.in. otwarcie rachunku, zaciągnięcie kredytu, zakup sprzętu na raty czy wyrobienie duplikatu karty SIM.

Ograniczenie obejmuje także wypłatę w placówce bankowej kwoty wyższej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia, która w 2026 roku wynosi 14 418 zł. Co ważne, jeśli instytucja zignoruje aktywną blokadę i udzieli oszustowi kredytu, nie ma prawa żądać spłaty od osoby, której danymi się posłużono.

Zastrzeżenie PESEL-u zamyka jednak tylko część dróg. Nie powstrzyma przestępcy przed założeniem fałszywego profilu, przeprowadzeniem ataku phishingowego czy próbą przejęcia konta w mediach społecznościowych.

Po wycieku danych warto niezwłocznie zmienić hasła do poczty, bankowości i serwisów powiązanych z ujawnionym adresem e-mail. Powinniśmy też zakończyć aktywne sesje, usunąć nieznane urządzenia z listy zaufanych i włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe - najlepiej z kodami generowanymi w aplikacji zamiast wiadomości SMS.

W aplikacji mObywatel możemy na bieżąco sprawdzać historię weryfikacji numeru PESEL. System pokazuje nazwę instytucji, termin zapytania, jego powód oraz udzieloną odpowiedź. Nieznana weryfikacja jest pierwszym sygnałem ostrzegawczym, że ktoś próbuje wyłudzić nasze dane, jeszcze zanim na naszym koncie pojawi się niespodziewana rata lub wezwanie do zapłaty.

Nieco innej reakcji wymaga sytuacja, w której doszło do potwierdzonej kradzieży tożsamości. Jeśli firma poinformowała nas o incydencie, lecz nic nie wskazuje na realne wykorzystanie dokumentu, zacznijmy od zastrzeżenia PESEL-u, kontaktu z bankiem i dokładnej kontroli rachunków. Gdy jednak oszust zdążył posłużyć się numerem dowodu lub podpisać fałszywą umowę, możemy zgłosić nieuprawnione użycie danych i oficjalnie unieważnić dokument.

Zdarzenie trzeba jednak uprawdopodobnić - np. komunikatem o wycieku, korespondencją dotyczącą obcej umowy lub powiadomieniem z banku. Od 1 stycznia 2026 roku zgłoszenie internetowe składa się za pośrednictwem e-Doręczeń, choć wnioski przyjmują także tradycyjnie organy gmin. Decyzja o unieważnieniu jest nieodwracalna, a numer PESEL pełnoletniej osoby zostaje wówczas zastrzeżony z urzędu.

Wyciek biometrii - np. własnego selfie - znacznie bardziej komplikuje sprawę, ponieważ blokada PESEL-u nie chroni wizerunku. W takiej sytuacji należy sprawdzić konta, na których przechodziliśmy weryfikację twarzą, powiadomić operatora usługi oraz zabezpieczyć dowody: wiadomości, adresy stron i zrzuty ekranu, które mogą posłużyć jako materiał w procedurze wyjaśniającej.



